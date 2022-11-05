Соратника Шольца Мютценіха не вносили в Україні до списку терористів, - МЗС
Міністерство закордонних справ заперечило слова лідера фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольфа Мютценіха про те, що українська влада нібито внесла його до списку терористів.
Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності", - наголосив він.
Раніше на дебатах своєї партії Мютценіх заявив: "Я роздратований тим, що український уряд вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир’я".
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Як вихід - взяти у кільце, вимкнути світло і воду та випускати з оточення тільки місцевих. Як закінчиться провізія, то орки самі за місяць повилазять...
Але ж як то зробити...
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В зв'язку з вищезазначеним його позиція щодо "локального перемир'я" тощо є, - м'яко кажучи, - дуже дивною. Виникає питання, навіщо він це робить, що спонукає його робити такі заяви?
У Президента Німеччини Штайнмаєра вистачило сили й мужності визнати помилковість своїх попередніх поглядів, ілюзій, щодо Росії.
Канцлер Шольц на власному досвіді теж переконався у тому, чого варті переговори з Путіним.
Чи зможе/буде вимушений Мютценіх відмовитись від своїх хибних поглядів (ілюзій?) - покаже час.
багато ж таких пропагандонських повій