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Соратника Шольца Мютценіха не вносили в Україні до списку терористів, - МЗС

мютценіх,рольф

Міністерство закордонних справ заперечило слова лідера фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольфа Мютценіха про те, що українська влада нібито внесла його до списку терористів.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності", - наголосив він.

Читайте: Лідер фракції партії Шольца Мютценіх твердить, що в Україні його внесли до "списку терористів"

Раніше на дебатах своєї партії Мютценіх заявив: "Я роздратований тим, що український уряд вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир’я".

Автор: 

Німеччина (7379) МЗС (4139) спростування (104) Ніколенко Олег (365) Шольц Олаф (1139)


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Топ коментарі
+14
Херсон. В мене одного відчуття що кацапам скоро буде дуже боляче?
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05.11.2022 21:16
+14
Вам товаріщ Мютценіх -

- .. .
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05.11.2022 21:26
+13
ткнуть ****** єтого фрица и требовать публичного опровержения его наглого ******* в стиле кацапов!
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05.11.2022 21:20
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Херсон. В мене одного відчуття що кацапам скоро буде дуже боляче?
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05.11.2022 21:16 Відповісти
Місцеві кажуть, що орки перевдягаються у цивільний одяг і розселюються по пустих квартирах. У Херсонській області пастка для зсу.
Як вихід - взяти у кільце, вимкнути світло і воду та випускати з оточення тільки місцевих. Як закінчиться провізія, то орки самі за місяць повилазять...
Але ж як то зробити...
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06.11.2022 02:29 Відповісти
Ну цей Мютценіх напевне дуже хоче, щоб його внесли в список. От створили і внесли. А то якось образливо виходить - всі кореша в списках, а про нього забули)
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05.11.2022 21:18 Відповісти
ткнуть ****** єтого фрица и требовать публичного опровержения его наглого ******* в стиле кацапов!
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05.11.2022 21:20 Відповісти
Вам товаріщ Мютценіх -

- .. .
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05.11.2022 21:26 Відповісти
Рольф...не неси пургу...не письков жеж)))
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05.11.2022 21:27 Відповісти
А може треба внести?
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05.11.2022 21:32 Відповісти
Довбойоб **************... Небож фрау Ріббентроп?
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05.11.2022 21:33 Відповісти
Якщо цей Мютценіх хотів пропіаритися, він своєї мети досяг!
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05.11.2022 21:42 Відповісти
Ще нічого не втрачено для цього невротика. Сам же визнав, що таки ставить палки в колеса Вікторії для України. Схоже, що на внутрішньо партійних дебатах, його спитали про таку недолугу позицію. А він почав брехати - мені погрожують невідомі, мене Україна внесла в списки терористів. Нікчема.
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05.11.2022 22:58 Відповісти
Думаю, Мютценіх знає про злодіяння, вчинені російськими окупантами в Україні після неодноразових переговорів з Росією на різних рівнях.

В зв'язку з вищезазначеним його позиція щодо "локального перемир'я" тощо є, - м'яко кажучи, - дуже дивною. Виникає питання, навіщо він це робить, що спонукає його робити такі заяви?

У Президента Німеччини Штайнмаєра вистачило сили й мужності визнати помилковість своїх попередніх поглядів, ілюзій, щодо Росії.

Канцлер Шольц на власному досвіді теж переконався у тому, чого варті переговори з Путіним.

Чи зможе/буде вимушений Мютценіх відмовитись від своїх хибних поглядів (ілюзій?) - покаже час.
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05.11.2022 23:42 Відповісти
ще один відробляє бабло х!йла,

багато ж таких пропагандонських повій
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06.11.2022 01:37 Відповісти
Забагато честі для таких "соратників".
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06.11.2022 08:14 Відповісти
Вот жеж беда - не преследуют
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06.11.2022 11:26 Відповісти
 
 