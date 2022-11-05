Соратника Шольца Мютценіха не вносили в Україні до списку терористів, - МЗС

Міністерство закордонних справ заперечило слова лідера фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Рольфа Мютценіха про те, що українська влада нібито внесла його до списку терористів.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності", - наголосив він.

Читайте: Лідер фракції партії Шольца Мютценіх твердить, що в Україні його внесли до "списку терористів"

Раніше на дебатах своєї партії Мютценіх заявив: "Я роздратований тим, що український уряд вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир’я".