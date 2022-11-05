Іран бреше, що дав РФ небагато дронів. Ми щодня збиваємо по 10, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею заяву Ірану про те, що той поставив Росії "невелику кількість" безпілотників за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення", - сказав Зеленський.

Він додав, що достеменно відомо: іранські інструктори вчили росіян користуватися дронами, а про це Тегеран взагалі мовчить.

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За словами президента, якщо в Ірані й надалі "брехатимуть про очевидне", то світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і "те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво".

"Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним", - підкреслив Зеленський.

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