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Новини Війна
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Іран бреше, що дав РФ небагато дронів. Ми щодня збиваємо по 10, - Зеленський

дрон,іранський

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею заяву Ірану про те, що той поставив Росії "невелику кількість" безпілотників за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення", - сказав Зеленський.

Він додав, що достеменно відомо: іранські інструктори вчили росіян користуватися дронами, а про це Тегеран взагалі мовчить.

Читайте: Іран уперше визнав, що надавав Росії дрони, але "обмежену кількість і до війни в Україні", - Associated Press

За словами президента, якщо в Ірані й надалі "брехатимуть про очевидне", то світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і "те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво".

"Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: У МЗС відреагували на визнання Іраном поставок дронів Росії: Україна довіряє лише фактам

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Іран (2045) росія (65346)


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Топ коментарі
+6
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05.11.2022 21:39
+4
Щось в Донецьку якась панічна атака, єслі шо!🤷‍♂️

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05.11.2022 21:41
+3
І що далі? Дипломатичні відносини з Іраном розірвали?
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05.11.2022 21:34
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І що далі? Дипломатичні відносини з Іраном розірвали?
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05.11.2022 21:34 Відповісти
А далі треба робити свої мопеди тисячами...
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05.11.2022 21:47 Відповісти
Алах навєрна разрєшаєт врать када ета вигадна...
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05.11.2022 21:35 Відповісти
Ну тобі, ЗЕ, в брехні рівних немає! Ти - найвеличніший у Всесвіті експерт з цього питання! Так брехати навіть Станіславський не міг - бо не вірили, а тобі пофіг. Просто брешеш і все. А повірять чи ні - то дєрьмака проблеми. Як ванна, не прочахла, ще тепленька? Тоді додам льоду - ми не гупі: пам'ятаємо і "нагнєтаніє істєрікі", і "готуйьесь до травневих шашликів", і зупинку ракетної програми, і скорочення армії, і "велике крадівництво" і... Йой, як багато в тому переліку, якщо починати з призначення А.Богдана головою АПУ...
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05.11.2022 21:38 Відповісти
взагалі то починати треба з новорічного звернення, але не розумію чим твій праведний гнів зарадить наразі?
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05.11.2022 21:42 Відповісти
Просто хочу і сам не забути, і решті нагадати про злочини цих "нових облич"... Може хто з тих, що були "какая разніца", а стали "я за нєго нє галасавал" чи "я вабще на вьібарьі нє хаділ" нарешті почнуть користуватися мізками для того, щоб думать, а не знімати їх (мізків) контейнер (голову) у всіляких тік-токах, інстаграмах чи інших відосиках-хриплосиках...
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05.11.2022 21:54 Відповісти
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05.11.2022 21:39 Відповісти
два тижні тому Кулеба підіймав перед Зе питання про розрив дипломатичних стосунків. Тож що далі?
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05.11.2022 21:40 Відповісти
"злой дерьмак ползёт к ирану, точит свой кинджаль,...." ))
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05.11.2022 21:41 Відповісти
Щось в Донецьку якась панічна атака, єслі шо!🤷‍♂️

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05.11.2022 21:41 Відповісти
невже брудна бомба вирвалась з каналізації?)))
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05.11.2022 21:43 Відповісти
Колективний метеоризм?

Нехай щі свої лаптем не сьорбають.
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05.11.2022 21:48 Відповісти
А тепер порахуйте якщо щодня по 10 мінімум збивають, то чи відповідає дійсності те применшення про пару сотень що заявили деякі наші політики?

Чи може були праві ті хто казали що рф отримала пару тисяч?
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05.11.2022 21:46 Відповісти
Иран и Иран.......Иран и Иран....Ну и что?Ну даёт Иран кацапам БПЛА ну даст КНДР боеприпассы.Нам даёт и помогает весь мир.Что Ирану войну обьявить?Или вон Лукашенко похлеще Ирана помогает.....К чему эта истерика за Иран?Нет больше проблем,или перестанут кацапне помогать???)))Вы Зеленский,лучше дайте задание,разобрать кто в 90 лихих....продал этом Ирану ракеты х 55 вроде......На ту 22м3 у нас были.Кравчука нет уже,но кто попускал наши ЗСУ остались.....Пользы больше будет.
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05.11.2022 22:10 Відповісти
А де те падло було, коли український літак ті іранські підари збили? Чи всі забули вже? Коротка пам'ять у українців виходить.
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05.11.2022 22:12 Відповісти
Шмаркля сам збиває???
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05.11.2022 22:19 Відповісти
"Ми" це хто? Офісні партизани?
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05.11.2022 22:35 Відповісти
Один лох на третій день вторгнення кричав з екранів телевізорів, що вони ( конкретно не назвав ) брехали ( я зрозумів, йому, лоху, брехали ), що не будуть стріляти по цивільному населенню. Коли йому таке набрехали він теж не сказав, але брехню, це очевидно, виявив після вторгнення. Лох засвітився перед всім світом, то чому іранцям не спробувати теж збрехати?
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06.11.2022 19:39 Відповісти
 
 