УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11531 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 515 21

Ердоган завдяки війні в Україні розширює свій вплив та зміцнює Туреччину, - WSJ

ердоган,туреччина

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган посилює військову підтримку України з боку своєї країни, зберігаючи при цьому відкриту лінію зв’язку з президентом РФ Володимиром Путіним. Ці відносини допомогли зберегти потік українського зерна. Через це йому вдається посилити свій вплив та розширити можливості Туреччини.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

В останні місяці найвідоміший турецький виробник зброї Baykar розпочав будівництво нового заводу, який подвоїть свої потужності з виробництва озброєних безпілотників. Минулого місяця Туреччина передала новий корвет ВМС України на церемонії, у якій взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков.

Туреччина також поставила бронежилет, який носив президент України Володимир Зеленський, а також бронежилети та військову техніку для українських сил. І коли Путін пригрозив знову запровадити блокаду українського експорту зерна через Чорне море, Ердоган втрутився, щоб зберегти потік найважливіших поставок і стримати зростання світових цін на продовольство.

Читайте: Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна. В уряді Німеччини заперечили (оновлено)

Тим самим Ердоган зміцнює репутацію Туреччини, як важливого регіонального гравця, і це завдання полегшується одним ключовим елементом: його готовністю допустити надходження російських грошей до країни після того, як західні санкції відрізали РФ від більшої частини світової економіки.

"Це здається недосконалим, але ідеальним з погляду просування власних інтересів Туреччини у контексті балансу, який вона намагається встановити між Росією та Україною", - заявив колишній голова відділу міжнародної безпеки турецького МЗС Альпер Джошкун.

Війна в Україні дала Туреччині можливість розвивати свою оборонну промисловість, одночасно просуваючи свої зовнішньополітичні цілі після проведення серії опосередкованих військових операції із Росією у Сирії, Лівії та регіоні Південного Кавказу.

Також читайте: Туреччина попередила Фінляндію та Швецію про "кроки" до схвалення їхнього вступу в НАТО

Ердоган не приховує своїх глобальних амбіцій, продаючи безпілотники турецького виробництва у 24 країни світу, зміцнюючи дипломатичний вплив у Центральній Азії через раду тюркських держав і поглиблюючи відносини з низкою близькосхідних держав цього року в рамках дипломатичного перезавантаження.

Автор: 

Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
кожна країна діє в своїх інтересах... Ізраїль,Швейцарія,США,Туреччина, а у нас ніхто ніколи за інтереси України не хвилювався,все розбазарювали,продавали і крали,тепер пожинаємо плоди...
показати весь коментар
05.11.2022 22:26
+8
Зачекайте, цей султане ще премію миру Нобелівську отримає за те, що однією хитрою дупою одночасно був на двох базарах. Заробляв гроші на кацапах та постачав нам дрони, щоб їх вбивати.
показати весь коментар
05.11.2022 22:28
+5
Ну Кавказ він вже майже віджав у московії. Чорне море теж вже його. Може вже й на Крим око поклав... Час покаже...
показати весь коментар
05.11.2022 22:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кожна країна діє в своїх інтересах... Ізраїль,Швейцарія,США,Туреччина, а у нас ніхто ніколи за інтереси України не хвилювався,все розбазарювали,продавали і крали,тепер пожинаємо плоди...
показати весь коментар
05.11.2022 22:26 Відповісти
Ага. Ага...
Привет тебе от Януковича. Тот профехсор тоже так говорил:
» Бабло побеждает фсё»
показати весь коментар
05.11.2022 22:32 Відповісти
У вас как пришли руки, которые мальчиков лапали, так и до сих пор у власти.
показати весь коментар
05.11.2022 22:50 Відповісти
Правильно!своя рубашка ближе к телу!но только не в Украине.
показати весь коментар
05.11.2022 23:03 Відповісти
Зачекайте, цей султане ще премію миру Нобелівську отримає за те, що однією хитрою дупою одночасно був на двох базарах. Заробляв гроші на кацапах та постачав нам дрони, щоб їх вбивати.
показати весь коментар
05.11.2022 22:28 Відповісти
Ну Кавказ він вже майже віджав у московії. Чорне море теж вже його. Може вже й на Крим око поклав... Час покаже...
показати весь коментар
05.11.2022 22:29 Відповісти
ну, на Крим воно ще в 1990-х оком кидало... і не тільки оком
показати весь коментар
06.11.2022 21:02 Відповісти
Бо Туреччина це нова регіональна держава. І навіть якщо таки повернемо Крим, треба завжди чекати, що по-турецькі почуємо про історичні землі і притисканння кримських татар...
показати весь коментар
05.11.2022 22:30 Відповісти
100%.

После освобождения Крыма, вдруг...»неожиданно» возникнет тема о «турецких интересах, исторической справедливости»...

А потом по этапам:

- административная автономия для крымских татар

- плавное смещение ( культура, религия, экономика) Крыма в сторону Турции

- объявление как с Азербайджаном :
» один народ- две страны», « единый Тюрский мир»
показати весь коментар
05.11.2022 22:40 Відповісти
єдине, чого б я не казав, - те, що він намагається встановити якійсь "баланс" між Україною та паршнею... тупо використовує максимально ситуацію у своїх цілях...
показати весь коментар
05.11.2022 22:30 Відповісти
Та шо там якісь Шольци-шмольци, які несуть десятки міліардів збитків виключно через допомогу "якісь там" Україні та надають найновішу свою артилерію, ПРО і т.д. Ну тупиє...
Ех, перевелись фріци справжні... Хватить валяти Шольца, Пєрдогана б їм попєрдоганити
показати весь коментар
05.11.2022 22:46 Відповісти
On ***** , no toka hitrii i umnii , i netu virusa ruski ....no tak ***** v astalnom .
показати весь коментар
05.11.2022 22:48 Відповісти
Это могли быть мы, ну пусть будет хоть Турция, раз своей элиты нет и мозгов тоже.
показати весь коментар
05.11.2022 22:48 Відповісти
це тому що Ердрган збив кацапський бомбардувальник а не висловив занепокоєність, ось путіну і доводиться "зберігати відкриту лінію зв'язку" а не класти болт як завжди

бомбардувальники в кацапів не безкінечні, на відміну від брехні
показати весь коментар
05.11.2022 22:51 Відповісти
Эта война полна абсурда: фактически ВСУ спасает Путина от табакерки. Чтобы избавиться от Путина Пригожину и генералам против СС "Таманская дивизия" надо снять с фронта самые боеспособный части, а это мгновенное освобождение Крыма и не только.
показати весь коментар
05.11.2022 23:15 Відповісти
"Ердоган не приховує своїх глобальних амбіцій" - за счёт чего именно он хочет это сделать? Микрочипы, Космос, нанотехнологии, инновационная медицина? Что из этого есть у Турции? Или "глобальные амбиции" будут реальзовываться банально среди стран и народов, которых гнобят и убивают соседи? Страная ниша для реальзации " глобальних амбіцій "
показати весь коментар
06.11.2022 00:16 Відповісти
Эрдоган- авторитарный лидер.
ни один авторитарный режим не в состоянии создать сильную экономику. Она создаётся только демократическим. Государствами.

Про космос, чипы и высокие технологии Турция Эрдогана может забыть
показати весь коментар
06.11.2022 01:08 Відповісти
Сам удивляюсь--- нет чтоб в офшоры лярдик закинуть, или в Маями домик купить, в Испании там чего, паспорт другой в карманчик вкинуть--- турками он интересуется! Турок--- что с такого взять?
показати весь коментар
06.11.2022 08:28 Відповісти
не то что наш, в Омане распиливал страну
показати весь коментар
06.11.2022 08:40 Відповісти
Тому що Турки хитрожопі
показати весь коментар
06.11.2022 16:29 Відповісти
 
 