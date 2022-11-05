Ердоган завдяки війні в Україні розширює свій вплив та зміцнює Туреччину, - WSJ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган посилює військову підтримку України з боку своєї країни, зберігаючи при цьому відкриту лінію зв’язку з президентом РФ Володимиром Путіним. Ці відносини допомогли зберегти потік українського зерна. Через це йому вдається посилити свій вплив та розширити можливості Туреччини.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
В останні місяці найвідоміший турецький виробник зброї Baykar розпочав будівництво нового заводу, який подвоїть свої потужності з виробництва озброєних безпілотників. Минулого місяця Туреччина передала новий корвет ВМС України на церемонії, у якій взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков.
Туреччина також поставила бронежилет, який носив президент України Володимир Зеленський, а також бронежилети та військову техніку для українських сил. І коли Путін пригрозив знову запровадити блокаду українського експорту зерна через Чорне море, Ердоган втрутився, щоб зберегти потік найважливіших поставок і стримати зростання світових цін на продовольство.
Тим самим Ердоган зміцнює репутацію Туреччини, як важливого регіонального гравця, і це завдання полегшується одним ключовим елементом: його готовністю допустити надходження російських грошей до країни після того, як західні санкції відрізали РФ від більшої частини світової економіки.
"Це здається недосконалим, але ідеальним з погляду просування власних інтересів Туреччини у контексті балансу, який вона намагається встановити між Росією та Україною", - заявив колишній голова відділу міжнародної безпеки турецького МЗС Альпер Джошкун.
Війна в Україні дала Туреччині можливість розвивати свою оборонну промисловість, одночасно просуваючи свої зовнішньополітичні цілі після проведення серії опосередкованих військових операції із Росією у Сирії, Лівії та регіоні Південного Кавказу.
Ердоган не приховує своїх глобальних амбіцій, продаючи безпілотники турецького виробництва у 24 країни світу, зміцнюючи дипломатичний вплив у Центральній Азії через раду тюркських держав і поглиблюючи відносини з низкою близькосхідних держав цього року в рамках дипломатичного перезавантаження.
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Привет тебе от Януковича. Тот профехсор тоже так говорил:
» Бабло побеждает фсё»
После освобождения Крыма, вдруг...»неожиданно» возникнет тема о «турецких интересах, исторической справедливости»...
А потом по этапам:
- административная автономия для крымских татар
- плавное смещение ( культура, религия, экономика) Крыма в сторону Турции
- объявление как с Азербайджаном :
» один народ- две страны», « единый Тюрский мир»
Ех, перевелись фріци справжні... Хватить валяти Шольца, Пєрдогана б їм попєрдоганити
бомбардувальники в кацапів не безкінечні, на відміну від брехні
ни один авторитарный режим не в состоянии создать сильную экономику. Она создаётся только демократическим. Государствами.
Про космос, чипы и высокие технологии Турция Эрдогана может забыть