Німеччина та ще вісім країн ЄС планують розширити санкції проти Ірану: пакет містить 31 пункт, - Reuters
Німеччина та вісім інших країн-членів Європейського Союзу планують розширити санкції проти Ірану, включивши до них осіб та організації, причетні до насильства проти протестувальників у країні.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.
Так, у Брюсселі було представлено пакет, що містить 31 пропозицію, націлену на окремих осіб та установи у сфері безпеки, а також на компанії, відповідальні за придушення протестів в Ірані.
Санкції включають заморожування активів та заборону на поїздки чиновникам. Повідомляється, що новий санкційний пакет має добрі шанси бути схваленим міністрами закордонних справ ЄС на їхній наступній зустрічі 14 листопада.
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