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Новини
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Німеччина та ще вісім країн ЄС планують розширити санкції проти Ірану: пакет містить 31 пункт, - Reuters

іран

Німеччина та вісім інших країн-членів Європейського Союзу планують розширити санкції проти Ірану, включивши до них осіб та організації, причетні до насильства проти протестувальників у країні.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

Так, у Брюсселі було представлено пакет, що містить 31 пропозицію, націлену на окремих осіб та установи у сфері безпеки, а також на компанії, відповідальні за придушення протестів в Ірані.

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Санкції включають заморожування активів та заборону на поїздки чиновникам. Повідомляється, що новий санкційний пакет має добрі шанси бути схваленим міністрами закордонних справ ЄС на їхній наступній зустрічі 14 листопада.

Автор: 

Німеччина (7379) Іран (2045) санкції (11874) Євросоюз (13443)


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Ну чекаємо бо цю голубянтню бачу постійно в Болгарії
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05.11.2022 22:52 Відповісти
Тиснуть брат брата аж кабіна гнеться
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05.11.2022 22:55 Відповісти
знаем єти санкции...запретят аятолле вьезд в ЕС
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05.11.2022 22:58 Відповісти
Дивно, Бен Ладена вбили,бо терорист . Иран визнан країною терористичною Алеж всі дивляться як там виробляють дрониякі вбивають українців та балістични ракети і чомусь ніхто не б'є по стратегічним цілям Ірану по заводам які все це виробляють.
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05.11.2022 23:47 Відповісти
Немецкая фирма поставляла топливо для российских истребителей Су, которые бомбили Украину, - расследование Der Spiegel.

«Газпром» получал от Wintershall Dea газовый конденсат, который в свою очередь отправлялся на российские авиабазы. Сама немецкая компания отрицает это.

Отрицание: уровень «Иран»
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05.11.2022 23:50 Відповісти
Ох и перересрали в Иране с перепугу- перэляку! Та дроны с ракетами, как давай клепать 15 лет продолжая это, и в Сирии им клепают, и таджики клеют хвостовики--- помогают морально страх подавить. Ой!
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06.11.2022 08:22 Відповісти
 
 