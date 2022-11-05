У Мелітополі російські окупанти вчать дітей користуватися зброєю: готують до добровольчих батальйонів, - мер Федоров
Російські загарбники в окупованому Мелітополі хочуть створити "юнармію".
Про це повідомив мер міста Іван Федоров в етері телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
"У школах день починається з обшуку. У школах вони старшокласників з 9 класу починають привчати використовувати автомати, і це роблять для того, щоб готувати їх до якихось добровольчих батальйонів", — сказав Федоров.
За словами мера, у технікумах і університетах окупанти починають створювати формування, які називають "юнармія".
"Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії". Жодного обличчя не показали", — додав Федоров.
Топ коментарі
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+8 Максим Колісник
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раньше с 14 НВП была и девочек на мальчиков не делили.
вот тебе гендерное равенство
Так, *****, це дуже "смішно". Декому, замість того, щоб *******, краще жувати.
(РСЗВ, САУ, танки, гелікоптери, БМП), а не старі Т 72 і все. Чим робити контрнаступ, живою силою ? Блд коротше.