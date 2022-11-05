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Новини Війна
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У Мелітополі російські окупанти вчать дітей користуватися зброєю: готують до добровольчих батальйонів, - мер Федоров

діти,мелітополь

Російські загарбники в окупованому Мелітополі хочуть створити "юнармію".

Про це повідомив мер міста Іван Федоров в етері телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"У школах день починається з обшуку. У школах вони старшокласників з 9 класу починають привчати використовувати автомати, і це роблять для того, щоб готувати їх до якихось добровольчих батальйонів", — сказав Федоров.

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За словами мера, у технікумах і університетах окупанти починають створювати формування, які називають "юнармія".

"Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії". Жодного обличчя не показали", — додав Федоров.

Автор: 

діти (5089) Мелітополь (771) окупація (6717) Федоров Іван (649)


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Топ коментарі
+9
Я так розумію, що на окупованому Півдні кацапи не відчувають, що вони у ворожій країні? Діточки до школи кацапської ходять... Там точно наші люди?
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05.11.2022 23:35
+8
Це не смішно, вони знищують наше майбутнє. Це ще один прояв геноциду
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05.11.2022 23:47
+7
**********.
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05.11.2022 23:33
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05.11.2022 23:33 Відповісти
або "*********". цитатники ще попереду.
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05.11.2022 23:40 Відповісти
Я так розумію, що на окупованому Півдні кацапи не відчувають, що вони у ворожій країні? Діточки до школи кацапської ходять... Там точно наші люди?
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05.11.2022 23:35 Відповісти
Кажуть що там до війни жило багато любителів руцького миру!
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05.11.2022 23:57 Відповісти
казали що їх аж 73% і щось не схоже що це було правдою.
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06.11.2022 00:06 Відповісти
Не грішить на людей, як легко зрозуміти, там не має ні грама поваги до людського життя і батьків змушують віддавати дітей до русскомирівської школи, жахають вбивством, або тим, що дитину взагалі заберуть. от і все. Роблять то саме що і за совок, тільки ще гірше.
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06.11.2022 00:05 Відповісти
а ти вмієш онучі намотувати?
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05.11.2022 23:40 Відповісти
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05.11.2022 23:44 Відповісти
Не знаю такого. Марширували, учили гранати-автомати, стріляли в тирі усі разом, хлопці і дівчата.
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05.11.2022 23:41 Відповісти
А говоришь не знаешь
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05.11.2022 23:45 Відповісти
В совку декому так відбило мізки, що не здатні навіть державну опанувати.
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05.11.2022 23:54 Відповісти
Тебе? Блины с лопаты ужо не в тренде?
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06.11.2022 02:44 Відповісти
Смотря в каком году.
раньше с 14 НВП была и девочек на мальчиков не делили.
вот тебе гендерное равенство
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05.11.2022 23:57 Відповісти
так уся лівацька бл..та, вони ж всі з одного місця, так в совку була так звана гендерна рівність і жінка часом мало чим від чоловіка відрізнялася, пахала і в нічну зміну і всяко різно, мусила залишати малі діти вдома самих вночі, в кращому випадку з п"яним чоловіком. Ну як, гендерна рівність в усій красі! тільки жінки керівників, або ті, що мали "вожделенний блат" могли жити більш-меньш по-людськи.
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06.11.2022 00:11 Відповісти
Вот для чего ***** захватывал Украину. Ему нужны бесплатные рекруты для его войн по всему миру за которых его никто не спросит.
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05.11.2022 23:38 Відповісти
мир курит бамбук и не чешется. Мы ж в НАТО, говорят мне они. На нас-то они точно не нападут....
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05.11.2022 23:48 Відповісти
У Донецьку і Луганську вже втрачено ціле покоління за 8 років. Декотрі у російські виші вже пішли
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05.11.2022 23:39 Відповісти
а если вспомнить за крым....
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05.11.2022 23:49 Відповісти
Там взагалі ПЗДЦ, юнаків кримчан забирають на війну і вони це вважають за щастя, а жінки тільки чепчики у повітря не кидають.
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06.11.2022 00:13 Відповісти
Там з 91 року зростало російське з українським громадянством. Вчився з такою у виші.
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06.11.2022 00:29 Відповісти
може й пішли, а зараз підуть на війну і будуть реально вже втрачені, бо батьки собі прикинули, що бути з рашкою надійніше, це ж сильна і багата держава, і що тепер.
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06.11.2022 00:12 Відповісти
Нічого особистого,но мер Мелітополя,ще не видав жодної правдивої інформації.Перевірено часом...
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05.11.2022 23:39 Відповісти
Це не смішно, вони знищують наше майбутнє. Це ще один прояв геноциду
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05.11.2022 23:47 Відповісти
Дуже СМІШНО, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії" (c)
Так, *****, це дуже "смішно". Декому, замість того, щоб *******, краще жувати.
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06.11.2022 00:05 Відповісти
може мали на увазі що то знову якісь підставні лиця, ну а чому лиць не показують? може тому що тоді буде легко ідентифікувати що то не наші лиця? а ця уся "присяга", то іпсо, щоб ми тут всиралися на тих, хто був змушений залишитися. Це з так званих днр лнр була можливість багато разів звалити і то були проблеми, а тут...людям же не давали весь цей час русскіє виїхати. Спеціально не давали, це реально геноцид.
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06.11.2022 00:15 Відповісти
Захід мабуть знущається - звісно він нам нічого не винен, але програти зараз кацапам неможна для самої Європи і Америки, тому краще би більше тяжкого озброєння поставляли у великих кількостях
(РСЗВ, САУ, танки, гелікоптери, БМП), а не старі Т 72 і все. Чим робити контрнаступ, живою силою ? Блд коротше.
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06.11.2022 00:11 Відповісти
Вони не відчувають на собі війни. Їдять круасан та сьорбають какао у своїх затишних містах.
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06.11.2022 00:27 Відповісти
ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖИТ ВСЕХ ПРОПУТИНСКИХ ЗАГРАНИЦЕЙ !!!
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06.11.2022 01:23 Відповісти
Та тут в себе хоч їх добити бо вистачає як у собаки бліх.
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06.11.2022 08:18 Відповісти
 
 