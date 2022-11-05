У Мелітополі російські окупанти вчать дітей користуватися зброєю: готують до добровольчих батальйонів, - мер Федоров

Російські загарбники в окупованому Мелітополі хочуть створити "юнармію".

Про це повідомив мер міста Іван Федоров в етері телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"У школах день починається з обшуку. У школах вони старшокласників з 9 класу починають привчати використовувати автомати, і це роблять для того, щоб готувати їх до якихось добровольчих батальйонів", — сказав Федоров.

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За словами мера, у технікумах і університетах окупанти починають створювати формування, які називають "юнармія".

"Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії". Жодного обличчя не показали", — додав Федоров.