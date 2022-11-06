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Кличко не виключає повного блекауту в Києві: просить робити запаси та продумати про можливість тимчасового переїзду за місто

київ

Мер Києва Віталій Кличко не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ведучий запитав мера, чи припускає він можливість повного блекауту в Києві без світла, води, тепла і зв’язку.

"Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але будьмо відвертими: наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми всі померли. І від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас…

Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, щоб підготуватися", - розповів Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко про новий порядок відключення світла у Києві: "Переходимо до іншого сценарію, щоб надавати електроенергію не за графіком, а при будь-якій можливості"

Кличко закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі.

Мер нагадав, що у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте зазначив, що цього може виявитися недостатньо для тримільйонного міста.

"Цього недостатньо. Тому я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих", – закликав Кличко.

Він зазначив, що у випадку надзвичайних ситуацій у під’їздах киян буде оприлюднено додаткову інформацію щодо місцезнаходження пунктів обігріву та бюветів. Мер також закликав киян заздалегідь дізнатися, де вони розташовані.

"Про те, що відбувається на сьогоднішній день з Україною, з містом Києвом, я можу чітко сказати: це не війна, це тероризм, це геноцид. Путіну ми, українці, не потрібні, йому потрібна територія, потрібна Україна без нас. Його завдання – щоб ми померли, замерзли чи взяли й кудись поїхали і залишили йому нашу землю", – вважає Кличко.

Водночас він закликав, "щоб не було песимістичного настрою".

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"Ми відверто проговорюємо різні сценарії і навіть найгірший сценарії, до якого потрібно бути готовими. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб такого сценарію не було. Але гарантувати на 100% ми не можемо, тому моделюємо різні ситуації і кожен з нас повинен бути підготовлений до цього", – підкреслив мер.

Автор: 

Київ (19528) Кличко Віталій (3516) електроенергія (6210) опалювальний сезон (1752)


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Топ коментарі
+31
Дело не в Кличко.

Ситация действительно тяжелая. Но Украина справиться.

Когда прибалты выходили из ссср, Москва оставила их без электричества.
Они сказали: « Лучше мы будем ходить с фонарями в руках, чем вернёмся обратно в ссср»
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06.11.2022 01:13
+25
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06.11.2022 00:37
+21
Не увидел паники в его словах, скорее честно поделился прогнозами на зиму. И то что в худшем случае все будет не очень хорошо и так было понятно. А так уже один обещал шашлыки на майские праздники. Не сильно это помогло людям.

Мы то справимся, я в этом не сомневаюсь. Но желательно хотя бы минимально подготовиться к вызовам, с которыми придется справляться
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06.11.2022 01:14
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06.11.2022 00:37 Відповісти
Это касается любого большого города. Поэтому каждый житель многоэтажек крупных городов должен быть готов к этому, увы
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06.11.2022 00:45 Відповісти
Кацапи і осообисто кремлівський фюрер, ідіть до пекла , тварюки животні , та дайте нам спокій , бо ми вас будемо рвати на шматки повсюди !!
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06.11.2022 00:47 Відповісти
Самое ужас в войне - не столько глобальные разрушения и убиенные - мирные и в борях, а паника... Мэр, ты не прав. Не паникуй. Справимся.
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06.11.2022 00:48 Відповісти
Не увидел паники в его словах, скорее честно поделился прогнозами на зиму. И то что в худшем случае все будет не очень хорошо и так было понятно. А так уже один обещал шашлыки на майские праздники. Не сильно это помогло людям.

Мы то справимся, я в этом не сомневаюсь. Но желательно хотя бы минимально подготовиться к вызовам, с которыми придется справляться
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06.11.2022 01:14 Відповісти
Не слухайте Кличка перед сном. Все буде добре!
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06.11.2022 00:54 Відповісти
Дело не в Кличко.

Ситация действительно тяжелая. Но Украина справиться.

Когда прибалты выходили из ссср, Москва оставила их без электричества.
Они сказали: « Лучше мы будем ходить с фонарями в руках, чем вернёмся обратно в ссср»
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06.11.2022 01:13 Відповісти
у нас стоит вопрос, что не только без света, но и без газа и воды...
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07.11.2022 00:04 Відповісти
У інших містах усе чудово я так бачу?
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06.11.2022 00:58 Відповісти
А когда выходил против Льюиса тоже рассчитывал на "переезд в другое место"?.... Хватит разводить панику, готовь столицу к "найгиршому сценарию", помни о людях и не ссы.
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06.11.2022 01:01 Відповісти
Так и есть, остальный меры как-то сдержанней себя ведут. Более того именно Киев и область найболее сейчас хорошо защищены ПВО. А рассматривать нужно бузусловно все варианты
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06.11.2022 01:07 Відповісти
"прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати"

а если и близко такого нет?)
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06.11.2022 01:01 Відповісти
Так у Київській області електроенергія також на вагу золота. Так що не факт, що переїзд в умовну Білу Церкву допоможе.
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06.11.2022 05:46 Відповісти
Маю зазначити, пані та панове, у пана Кличка дещо утопічне уявлення про життя київського замістя, хіба що криниця у дворі спасає
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06.11.2022 06:35 Відповісти
У Київській області зараз більше відключень електрики, ніж у Києві, вода зі свердловини прив'язана до світла, тому води теж немає, коли нема світла. Тому дійсно хтозна, де краще.
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06.11.2022 09:15 Відповісти
не знакомая говорила - ни разу не выключили.....
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07.11.2022 00:05 Відповісти
У нас у Бориспільському районі по 12-14 годин щодня вимикають
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07.11.2022 20:29 Відповісти
Чому ви накинулись на Віталія ?

Кияни задоволені мером і це основне !
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06.11.2022 01:06 Відповісти
Він нормальний мер. Але є нотки паніки в його коментарях
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06.11.2022 01:12 Відповісти
заспівайте нотки які вас особисто турбують у Віталії, будь ласка...
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06.11.2022 09:38 Відповісти
Не хлопець зі Збарожа, уже хорошо
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06.11.2022 01:15 Відповісти
Кто задоволений? Гнать его команду надо !!! Миллиарды пилятся безостановочно!! Вын всже ******!
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06.11.2022 10:51 Відповісти
ПДРЫ ПРЕСТУПНЫЕ !!! СНИМАТЬ СНИХ ШКУРЫ ЖИВЬЁМ И УКРЫВАТЬСЯ НИМИ !!!
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06.11.2022 01:20 Відповісти
А Кличко в цей час у сонячній Іспанії буде розважатися у аеротрубі. Відео його нещодавніх розваг можна подивитися на ютубі.
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06.11.2022 01:21 Відповісти
На ютубі багато всякої брехні "можна подивитись"...включаючи "плівки деркача" і промови пропагандистів росії....
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06.11.2022 07:55 Відповісти
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ДОМА БЕЗ ХОЗЯЕВ(ОХРАНА НЕ СЧИТАЕТСЯ) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ !!!
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06.11.2022 01:21 Відповісти
Я не , принаймні , не бачу паніки у Кличка , а є страх за цивільне населення , яке може постраждати від холоду та голоду і це
є нормально для людини такого рангу , так як він несе відповідальнісь
за столицю і ії мешканців !!
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06.11.2022 01:22 Відповісти
У нас странные люди. Они не хотят чиновников, которые заботятся о них.
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06.11.2022 01:44 Відповісти
А може треба було подбати про людей ще влітку? Підготувати за містом якісь місця для тимчасового проживання, створити запас їжі, дров та вугілля. Це дозволило б перевезти туди взимку людей похилого віку, дітей та хворих.

Все робиться по факту. Сталося - починають реагувати. А до цього ніхто і не чешеться. Сидять собі і в носі колупаються...
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06.11.2022 02:25 Відповісти
А за городом что, есть тепло и электричество ?
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06.11.2022 02:34 Відповісти
В частных домах может не быть электричества, но своя печка и дрова.
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06.11.2022 09:04 Відповісти
Они все делают для блэкаута, но чтобы противостоять нужна ответка от нас. То есть обстреливать энергетические объекты кацапстана. Вплоть до москвы, а лучше и до урала. Чтобы не повадно было. Иначе никак. А то получается "игра в одни ворота". Для этого Западу следует давать нам ракеты достаточной дальности.
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06.11.2022 02:47 Відповісти
Взрывы на российских ТЭЦ возможны и без ракет.
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06.11.2022 02:55 Відповісти
То уже дополнительный вариант и более сложный. А главным должен быть обстрел.
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06.11.2022 08:58 Відповісти
Давно пора відповідать адекватно.
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06.11.2022 06:20 Відповісти
То есть обстреливать энергетические объекты кацапстана. Вплоть до москвы, а лучше и до урала. Чтобы не повадно было. Иначе никак💯👍
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06.11.2022 09:08 Відповісти
750kV Oil-Cooled Transformators burn quite well anywhere.

Just shoot 13 kamikaze-drones, that a 12-rocket S-300 battery is overwhelmed.

Open Street Map even shows every single power-line mast and substation if scrolled down.

Perhaps Russia used old Soviet maps.

In my German city they put a bridge where there never had been one, and it was always a traffic-light crossing.

That's perhaps Ruzzia erroneously attacks traffic light crossings in Wyk kieW pretending there would be some Rykiavik.

One can download app with old Soviet army maps at Play Store for Android.

Perhaps the Russians now start to attack substations, because they transition from old Soviet maps to Open Street Map.

Electricity is the source of modern communication and static radar stations,
so I would have expected the Ru$$ians attacking substations already from the beginning.

Complete new substations need to be build, several meters deep, ground water pump, concrete ceiling as for military fighter jet hangars.
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06.11.2022 03:43 Відповісти
Мацкалі починали денацифікацію, Україна закінчить депутінізаціей. Слава Україні !!
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06.11.2022 05:01 Відповісти
Прощавай, пробитий!
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06.11.2022 08:59 Відповісти
свалил бы один и другие бы бежали! Про эвакуацию населения с Киева они еще летом говорили, то есть готовились...
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06.11.2022 10:53 Відповісти
 
 