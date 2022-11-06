Кличко не виключає повного блекауту в Києві: просить робити запаси та продумати про можливість тимчасового переїзду за місто
Мер Києва Віталій Кличко не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Ведучий запитав мера, чи припускає він можливість повного блекауту в Києві без світла, води, тепла і зв’язку.
"Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але будьмо відвертими: наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми всі померли. І від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас…
Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, щоб підготуватися", - розповів Кличко.
Кличко закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі.
Мер нагадав, що у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте зазначив, що цього може виявитися недостатньо для тримільйонного міста.
"Цього недостатньо. Тому я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих", – закликав Кличко.
Він зазначив, що у випадку надзвичайних ситуацій у під’їздах киян буде оприлюднено додаткову інформацію щодо місцезнаходження пунктів обігріву та бюветів. Мер також закликав киян заздалегідь дізнатися, де вони розташовані.
"Про те, що відбувається на сьогоднішній день з Україною, з містом Києвом, я можу чітко сказати: це не війна, це тероризм, це геноцид. Путіну ми, українці, не потрібні, йому потрібна територія, потрібна Україна без нас. Його завдання – щоб ми померли, замерзли чи взяли й кудись поїхали і залишили йому нашу землю", – вважає Кличко.
Водночас він закликав, "щоб не було песимістичного настрою".
"Ми відверто проговорюємо різні сценарії і навіть найгірший сценарії, до якого потрібно бути готовими. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб такого сценарію не було. Але гарантувати на 100% ми не можемо, тому моделюємо різні ситуації і кожен з нас повинен бути підготовлений до цього", – підкреслив мер.
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Мы то справимся, я в этом не сомневаюсь. Но желательно хотя бы минимально подготовиться к вызовам, с которыми придется справляться
Ситация действительно тяжелая. Но Украина справиться.
Когда прибалты выходили из ссср, Москва оставила их без электричества.
Они сказали: « Лучше мы будем ходить с фонарями в руках, чем вернёмся обратно в ссср»
а если и близко такого нет?)
Кияни задоволені мером і це основне !
є нормально для людини такого рангу , так як він несе відповідальнісь
за столицю і ії мешканців !!
Все робиться по факту. Сталося - починають реагувати. А до цього ніхто і не чешеться. Сидять собі і в носі колупаються...
Just shoot 13 kamikaze-drones, that a 12-rocket S-300 battery is overwhelmed.
Open Street Map even shows every single power-line mast and substation if scrolled down.
Perhaps Russia used old Soviet maps.
In my German city they put a bridge where there never had been one, and it was always a traffic-light crossing.
That's perhaps Ruzzia erroneously attacks traffic light crossings in Wyk kieW pretending there would be some Rykiavik.
One can download app with old Soviet army maps at Play Store for Android.
Perhaps the Russians now start to attack substations, because they transition from old Soviet maps to Open Street Map.
Electricity is the source of modern communication and static radar stations,
so I would have expected the Ru$$ians attacking substations already from the beginning.
Complete new substations need to be build, several meters deep, ground water pump, concrete ceiling as for military fighter jet hangars.