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Масових святкувань на Різдво й Новий рік у Києві не буде, - Кличко

кличко

У Києві наразі ночують більше 3 мільйонів осіб, з яких близько 350 тисяч – внутрішньо переміщені.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Трошки більше 3 мільйонів ночує в нашому місті, вдень приїжджає з області набагато більше. З тих 3 мільйонів, які ночують, 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тобто кожен десятий у нашому місті – це людина з інших регіонів, яка шукає підтримку", - повідомив Кличко.

Ведучий також запитав мера, чи планується у Києві святкування Нового року і чи буде встановлено в центрі міста ялинку.

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"В першу чергу, ми відштовхуємося від безпеки, це питання є ключовим. Новий рік та Різдво відміняти ніхто не буде. Але відносно святкування… Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати в своїй родині. Але масових святкувань 100% не буде. Що стосується новорічної ялинки, ми зараз розглядаємо питання… щоб новорічна ялинка була. Ближче до Нового року більш конкретно зможемо сказати", - повідомив мер.

Автор: 

Київ (19528) Кличко Віталій (3516) Новий рік (551)


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МИ БЕЗ ТЕБЕ РОЗБЕРЕМОСЬ !!!
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06.11.2022 01:39 Відповісти
Й ТИ СКІЛЬКИ ДАЄШЬ ГРОШЕЙ ЩОБ МОСКАЛЯМ СВЯТО ЗІПСУВАТИ !!!???
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06.11.2022 01:43 Відповісти
за себя скажи, поцриот
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06.11.2022 06:36 Відповісти
Все вірно говорить Віталій про те , що масових гулянь не буде , крапка !!

Хто сильно хоче гульнути - вперед на фронт 😡
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06.11.2022 07:33 Відповісти
Кому треба фейерверки - на передову.
Все вірно каже.
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06.11.2022 10:42 Відповісти
 
 