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Новини Війна
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Війська РФ вдарили по Запоріжжю: під обстрілами житловий квартал, там виникла пожежа

запоріжжя

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі окупанти атакували Запоріжжя, під обстрілами опинився один житловий квартал.

Про це Куртєв написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал", - повідомив він.

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За його словами, у кварталі виникла пожежа, відповідні служби вже працюють на місці.

Інформація щодо постраждалих та масштаби ушкоджень уточнюються.

Автор: 

армія рф (17509) Запоріжжя (2282) обстріл (28657)


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Мокшанські пітараси!
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06.11.2022 02:00 Відповісти
Нелюди цапи, самі не живуть і сусідам не дають.
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06.11.2022 03:07 Відповісти
Майже кожен день ця підарва їбашить по Запоріжжю.
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06.11.2022 07:23 Відповісти
 
 