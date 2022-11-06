Війська РФ вдарили по Запоріжжю: під обстрілами житловий квартал, там виникла пожежа
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі окупанти атакували Запоріжжя, під обстрілами опинився один житловий квартал.
Про це Куртєв написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал", - повідомив він.
За його словами, у кварталі виникла пожежа, відповідні служби вже працюють на місці.
Інформація щодо постраждалих та масштаби ушкоджень уточнюються.
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Oleg Zaporogec
показати весь коментар06.11.2022 02:00 Відповісти Мені подобається 6
Lada2014
показати весь коментар06.11.2022 03:07 Відповісти Мені подобається 5
xoxoxo
показати весь коментар06.11.2022 07:23 Відповісти Мені подобається 7
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