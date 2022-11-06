Війська РФ вдарили по Запоріжжю: під обстрілами житловий квартал, там виникла пожежа

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі окупанти атакували Запоріжжя, під обстрілами опинився один житловий квартал.

Про це Куртєв написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал", - повідомив він.

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За його словами, у кварталі виникла пожежа, відповідні служби вже працюють на місці.

Інформація щодо постраждалих та масштаби ушкоджень уточнюються.