Адміністрація Байдена приватно просить Україну показати відкритість до переговорів з Росією, - Washington Post
Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з країною-агресором Росією.
Про це пише Washington Post з посиланням на людей, знайомих з ходом обговорень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
За словами джерел, прохання американських чиновників спрямоване не на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів, а на те, щоб забезпечити збереження Києвом підтримки з боку інших країн, що стикаються "з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки".
"Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з Росією і переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президента Володимира Путіна не буде відсторонено від влади", — йдеться в повідомленні газети.
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а США? - США як сказали так і зроблять.
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" показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией" это вовсе не "начать переговоры"
Цифра там може бути обубенною.
Мое мнение: сейчас Путина могут сменить один из 4х пауков в банке Патрушев Пригожин Кадыров и Суровикин, не думаю что кто нибудь из них лучше для Украины чем Путин разве что тупее. Путин рано или поздно осознает поражение и захочет переговоров для спасения своей шкуры. Для Банковой лучший вариант это посредник допустим в лице Польши или Британии. Поэтому Зеленский может не отказываясь от своих слов о невозможности переговоров с Путиным доверить это своему посреднику с четкими требованиями и таким образом показать открытость но не гибкость.
ПАМЯТАЄТЕ ДОНБАС І КРИМ ВСІ ЦІ РОКИ ? Що Захід казав - мацква, будь ласка поверни Україні території, на тому все закінчивалося. Південь, Крим і Донбас Захід не проти залишити за кацапами (неофіційно), офіційно будуть волати мацква поверни Україні території - так буде дешево для всіх і для Європи і для США
Сценарій запровадження замороження війни пробують запровадити зараз, а щоб Українці були більш договірні, відключають електрику зимою.
Дуже схоже на правду.
Хто тоді мав вплив на те що відбувалося - США чи кацапи, які кінець тоді сосали і Ножкі Буша отримували з США, бо жрати в Кацапії було нічого.
Питайте у своїх комуністів Кравчука з Кучмою, чому і на якій підставі Україна віддала свою тактичну ядерну зброю касапам.
В курсі скільки США дали Україні за позбавлення ядерної зброї ?
Аж цілих 800 млн доларів, красота, а чому такі зговірдиві, бо час був тяжкий - ЖРАТИ нічого не було як в Кацапії, та і в Україні була фінансова жопа. Тому не пиши тут муйню "Навіщо віддали тактичну ядерну зброю". І комуністи то скоріше твої ніж мої, бо у них з Бушем була одна мова.
Нема чого гнати свою фейкову пропаганду на найбільшого союзника України і братського народу США.
Після війни буде багато цікавих книжок типа "Байден проти Орвелла" чи "Вашингтон проти Орвелла"...
Що було напередодні? Візит радника з національної безпеки Джейка Саллівана. Приймали на найвищому рівні, сам не зеленський!!! Заява, що США допоможуть звільнити Херсон. Таке збуджує...
Було просте питання, що напише WP? Ясно, що буде вистава. Анонімні джерела?! Ну є і такі, що кажуть Пентагон збирається перекидати війська в Україну. Яким вірити? Ніяким!!!))) Це вистава для третьої сторони, вимоги там знають.
Не вірите, що вистава? Читаємо оригінал. Там є таке - Пресс-секретарь Зеленского Сергій Нікіфоров не відповів на запит про коментарій))
не наважився будити Бубочку і сам провів із ним важкі перемовини 😱
«Америка фёрст. Кругом дармоеды, оседлавшие американскую шею. И это в условиях рекордной инфляции и роста цен. Измена, Долой транжиров-демократов, разрушающих Америку! Займемся нашими проблемами, которых множество.» Такая риторика республиканцев, к сожалению, находит отклик у массы напуганных и невежественных избирателей.
В Україні ми вже таке бачили неодноразово. І результатом голо сування ПРОТИ завжди були 4 викинуті в помийку роки.
Головне після ВАШОЇ перемоги це не забудьте запастись презервативами.
Бо аборти оголосять кримінальним злочином вже по усьому США.
А де-факто чи є сенс комусь вірити??
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ з Буддапештким меморандумом!
Правильними кроками після вторгнення були б:
1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.
Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.
>Чи сподобалось би американцям, якби Франклін Рузвельт чи Гаррі Трумен сіли за один стіл з Гітлером?
Трамп сідав за один стіл переговорів з Кім Чен Ином, а він що, кращий за Гітлера?
І нічого, американці прохавали.