Адміністрація Байдена приватно просить Україну показати відкритість до переговорів з Росією, - Washington Post

Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з країною-агресором Росією.

Про це пише Washington Post з посиланням на людей, знайомих з ходом обговорень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За словами джерел, прохання американських чиновників спрямоване не на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів, а на те, щоб забезпечити збереження Києвом підтримки з боку інших країн, що стикаються "з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки".

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"Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з Росією і переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президента Володимира Путіна не буде відсторонено від влади", — йдеться в повідомленні газети.