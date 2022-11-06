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На південному напрямку ЗСУ знищили 57 окупантів, українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили та ППО ворога, - ОК "Південь"

танк

На південному напрямку за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 140 вогневих завдань, в тому числі були завдані удари по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Раденську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Південь"

Повідомляється, що українською штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах. Бомбардувальники і винищувачі били по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі.

За підсумками 255-ої бойової доби на південному напрямку ліквідовано 57 окупантів, 2 танки, 2 крупнокаліберні гаубиці, 3 одиниці авто-бронетехніки. Пошкоджено ще одну гармату-гаубицю і 2 автівки.

Також повідомляється, що Чорноморське угруповання ворожих сил нараховує 3 одиниці без ракетоносіїв на чергуванні.

Також дивіться: Воїн 95-ї ОДШБр знищує російський танк на Луганщині. ВIДЕО

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армія рф (17509) знищення (7322) ЗСУ (7579)


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Мені цікаво одне: після того як ми поставили на прикриття Чорноморського узбережжя "Гарпуни" з "Нептунами" і засіяли його мінами, а потім ще й викинули кацапів зі Зміїного та рознесли половину носіїв ракет флоту - який сенс тримать десантні кораблі на постійній основі посеред Чорного моря? Адже десантна операція на Одесу "накрилася мідним тазом"!
Єдина відповідь - щоб замаскувать своє безсилля і врятувать залишки кораблів від знищення прямо на місці стоянки в базі Але в Новоросійськ їх гнать не можна - бо цю боязнь буде видно чітко і ясно А от в морі "імітація бурхливої діяльності" (створення вигляду готування до удару) якраз "саме те" Лукашенко робить так само - з березня все навчання проводить своїй армії і "хороводи водить" по Білорусі навкруги кацапів
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06.11.2022 06:51 Відповісти
ЗСУ розбили кацапських чмобіків пвд Сватово !!!
https://youtu.be/LMKw1a2oOkU?t=2
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06.11.2022 07:23 Відповісти
 
 