На південному напрямку ЗСУ знищили 57 окупантів, українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили та ППО ворога, - ОК "Південь"
На південному напрямку за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 140 вогневих завдань, в тому числі були завдані удари по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Раденську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Південь"
Повідомляється, що українською штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах. Бомбардувальники і винищувачі били по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі.
За підсумками 255-ої бойової доби на південному напрямку ліквідовано 57 окупантів, 2 танки, 2 крупнокаліберні гаубиці, 3 одиниці авто-бронетехніки. Пошкоджено ще одну гармату-гаубицю і 2 автівки.
Також повідомляється, що Чорноморське угруповання ворожих сил нараховує 3 одиниці без ракетоносіїв на чергуванні.
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Єдина відповідь - щоб замаскувать своє безсилля і врятувать залишки кораблів від знищення прямо на місці стоянки в базі Але в Новоросійськ їх гнать не можна - бо цю боязнь буде видно чітко і ясно А от в морі "імітація бурхливої діяльності" (створення вигляду готування до удару) якраз "саме те" Лукашенко робить так само - з березня все навчання проводить своїй армії і "хороводи водить" по Білорусі навкруги кацапів
https://youtu.be/LMKw1a2oOkU?t=2