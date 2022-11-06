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На тлі масових звільнень у Twitter ООН закликає Маска забезпечити дотримання прав людини

маск,илон

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у відкритому листі закликав нового власника компанії Twitter Ілона Маска забезпечити дотримання прав людини у соціальній мережі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Twitter Inc звільнила половину своєї робочої сили в п'ятницю, і у твітах співробітників соціальної мережі йдеться про те, що команда, яка відповідає за права людини, була серед постраждалих, що Тюрк назвав не "обнадійливим початком".

"Twitter повинен розуміти шкоду, пов'язану з його платформою, і робити кроки для її усунення. Повага до наших спільних прав людини має встановити бар'єри для використання та розвитку платформи. Коротко кажучи, я закликаю вас зробити так, щоб права людини посідали центральне місце в управлінні Twitter під вашим керівництвом", - сказав комісар.

Також читайте: Маск наказав розпочати скорочення у Twitter, - NYT

Автор: 

ООН (3359) Twitter (291) Маск Ілон (654)


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Топ коментарі
+23
То не Маску, а Трампу и Х..лу нужен Твит, а Илюха Максимов то только ширма.
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06.11.2022 07:15
+20
А почему ООН не пишет писем на Парашу Вовке ***** с требованием обеспечить права людей? Или это другое?
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06.11.2022 07:34
+19
Пппц...
ООН займається Маском та інтернет сайтом, а не терористом, як й сидить в радбезі та довів цивілізацію на межу апокаліпсису
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06.11.2022 08:16
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Маск вміє топити сало з комарів
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06.11.2022 07:13 Відповісти
На фіга Маску Твіттер - він хоче зробити щось імені себе
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06.11.2022 07:14 Відповісти
То не Маску, а Трампу и Х..лу нужен Твит, а Илюха Максимов то только ширма.
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06.11.2022 07:15 Відповісти
5+
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06.11.2022 07:22 Відповісти
100%
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06.11.2022 08:44 Відповісти
якщо в оона нема грошей перекупити в маска твіттер - нехай не паряться.
ілон прийшов - ілон там назапускає...
чекаємо на розблокований аккаунт трампа для початку.
і да - треба негайно посилити полицію в Вашінгтоні, нy на всяк випадок, бо були прецеденти...
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06.11.2022 07:18 Відповісти
трамп сказал, что спасибо, но ненужно
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06.11.2022 08:23 Відповісти
Хвороба всіх багатих(дуже) - "порулить миром"...
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06.11.2022 07:19 Відповісти
а друга-то їх хвороба, то як прибиральниця славнозвісна казала, ...м своїм керувати не можуть, а туди ж, лізуть керувати цілим Світом!
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06.11.2022 12:21 Відповісти
Ілона виконує бажання Трампа всього , навсього 😠
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06.11.2022 07:22 Відповісти
Оо, так вот для чего ООН создавалось
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06.11.2022 07:32 Відповісти
А почему ООН не пишет писем на Парашу Вовке ***** с требованием обеспечить права людей? Или это другое?
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06.11.2022 07:34 Відповісти
Esli pisat nacistu putinu *****, to on etim vozdjam bezpoleznova OON nebuddet dovat zjatki... Vot i nepishut...
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06.11.2022 07:49 Відповісти
пишуть і говорять, мало не кожен день.
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06.11.2022 12:22 Відповісти
Кому и что? Доказательство Вашего комента, пжла
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06.11.2022 12:40 Відповісти
Хтось на Манхетені наклав повні штани.
Це мабуть до дощу.
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06.11.2022 07:37 Відповісти
Илона в последнее время вызывает только негатив но тут я с ним согласен....куча офисного планктона возомнишего себя богами,забанить Трампа без каких либо обоснований это поступок крысиный,как бы к нему не относились.
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06.11.2022 07:49 Відповісти
То це дрібна помста за 40 мільярдів ?
В такому випадку нічого хорошого про Трампа і Маска вже не скажеш. Бо це ідіоти із пораненим самолюбством. Небезпечні і хамовиті.
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06.11.2022 07:59 Відповісти
Ви оригінал нема за що? Та він взагалі сидіти повинен.
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06.11.2022 08:21 Відповісти
трамп твой раскачивал ситуацию в США - главном союзнике Украины и портил отношения с другими важными союзниками. Короче работал на ***** не покладая рук.
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06.11.2022 11:14 Відповісти
а звідки ми знаємо що то за люди? може це як раз він вигоняє тих, хто не лоялен особисто до нього і до того що він робить. Вибачайте, якщо в демократичній державі з роботи звільнять за твою позицію - це вже не демократія. А єдина можливість захистити себе від звільнення це лизати дупу керцівництву і підтримувати лінію корпорації - це ж чистої води совок!
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06.11.2022 12:25 Відповісти
Маск зриваеє маску.
Вибачте за каламбурчик.
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06.11.2022 08:04 Відповісти
а право вигоняти людей, за їх позицю, яка не відповідає позиції "хазяина" є, у Ахмєтова запитайте.
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06.11.2022 12:26 Відповісти
Пппц...
ООН займається Маском та інтернет сайтом, а не терористом, як й сидить в радбезі та довів цивілізацію на межу апокаліпсису
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06.11.2022 08:16 Відповісти
да, а терористичні свої наративи всі терористи розповсюджують через....соціальні мережі.
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06.11.2022 12:27 Відповісти
Маск вертел на "Falcon Heavy" и Трампа и ООН
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06.11.2022 08:29 Відповісти
Не учите бабу, борщ варить!
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06.11.2022 08:31 Відповісти
Величещний штат в твітері, просто не потрібен.Його компанія, має право звільнити. Краще би до москалів зверталися, щоб ті дотриримувалися права людини.
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06.11.2022 08:44 Відповісти
Нарцис у своїй стихії.

Трамп та Маск - це ідеальна пара для букету нарцисів. Їм ще ***** не вистачаєдля повного букету. О то б вони нарулили світом.
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06.11.2022 08:48 Відповісти
Реально ******* організація, просто гидко дивитися!
Звільнити чотири тисячі дармоїдів, це вже «порушення прав людини»?!
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06.11.2022 08:56 Відповісти
когда-то Трампа забанили в твиттере, это месть
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06.11.2022 08:57 Відповісти
Тільки бізнес і нічого особистого. Наведе порядок, зробить деякі моменти платними і через рік-другий продасть у два рази дорожче. Чому ні, якщо може? Може колись і Amazon купить.
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06.11.2022 09:00 Відповісти
а що таке, наш прогресивний світоч, наш технологічний геній і нев"....й інтелігент і поціновувач демократичних цінностей виявився абсолютним егоїстом, який в дупі має і людей насамперед? , ну так це ж "нічого особистого, тільки бізнес." так і працює.
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06.11.2022 12:19 Відповісти
Його власність - його рішення, хоч взагалі закриє. ООНу що, нема чим зайнятися, це їх питання працевлаштованність робітників якогось приватного сайту? Та їх самих треба половину поскорочувати, зажерлися дармоїди.
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06.11.2022 12:25 Відповісти
Там забагато індусів було, навіть головбух індус був. А це ще те воровськое племя. Де один індус там буде вся каста. Чистіше повітря буде. А мета стази навіть в ООН проросли.
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06.11.2022 12:43 Відповісти
твiтер як був "помийкою", куди бiльшiсть ходить за срачем i порно, так, такою, наймовiрнiше й залишиться.
Чим ще взагалi уславився "твiтер"? тотальним нав`язуванням "лiвоi "повiсточки" та баном усiх "незгодних".
Кого звiльнив Маск в першу чергу? прогресивних дармоiдiв- "факчекерiв" - котрi займалися лiвою цензурою та отримували купу бабла за просиджування штанiв в крутому офiсi. Тобто - професiйних нероб. От i все. i ще виплатив iм зарплатню за три мiсяцi вперед. От таке "порушення прав" дармоiдiв. А от порушення усiх мислимих прав людини та вчинення геноциду украiнцiв путiним-ху"лом - цього 00Н впритул не бачить - все ж нормально.
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06.11.2022 14:18 Відповісти
Права человека начинаются с права собственности.
Хозяин имеет право управлять своей собственностью.
Кто считает, что это нарушение - пусть увольняется.
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06.11.2022 20:50 Відповісти
 
 