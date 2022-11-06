На тлі масових звільнень у Twitter ООН закликає Маска забезпечити дотримання прав людини
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у відкритому листі закликав нового власника компанії Twitter Ілона Маска забезпечити дотримання прав людини у соціальній мережі.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Twitter Inc звільнила половину своєї робочої сили в п'ятницю, і у твітах співробітників соціальної мережі йдеться про те, що команда, яка відповідає за права людини, була серед постраждалих, що Тюрк назвав не "обнадійливим початком".
"Twitter повинен розуміти шкоду, пов'язану з його платформою, і робити кроки для її усунення. Повага до наших спільних прав людини має встановити бар'єри для використання та розвитку платформи. Коротко кажучи, я закликаю вас зробити так, щоб права людини посідали центральне місце в управлінні Twitter під вашим керівництвом", - сказав комісар.
Будь ласка, зачекайте...
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ілон прийшов - ілон там назапускає...
чекаємо на розблокований аккаунт трампа для початку.
і да - треба негайно посилити полицію в Вашінгтоні, нy на всяк випадок, бо були прецеденти...
Це мабуть до дощу.
В такому випадку нічого хорошого про Трампа і Маска вже не скажеш. Бо це ідіоти із пораненим самолюбством. Небезпечні і хамовиті.
Вибачте за каламбурчик.
ООН займається Маском та інтернет сайтом, а не терористом, як й сидить в радбезі та довів цивілізацію на межу апокаліпсису
Трамп та Маск - це ідеальна пара для букету нарцисів. Їм ще ***** не вистачаєдля повного букету. О то б вони нарулили світом.
Звільнити чотири тисячі дармоїдів, це вже «порушення прав людини»?!
Чим ще взагалi уславився "твiтер"? тотальним нав`язуванням "лiвоi "повiсточки" та баном усiх "незгодних".
Кого звiльнив Маск в першу чергу? прогресивних дармоiдiв- "факчекерiв" - котрi займалися лiвою цензурою та отримували купу бабла за просиджування штанiв в крутому офiсi. Тобто - професiйних нероб. От i все. i ще виплатив iм зарплатню за три мiсяцi вперед. От таке "порушення прав" дармоiдiв. А от порушення усiх мислимих прав людини та вчинення геноциду украiнцiв путiним-ху"лом - цього 00Н впритул не бачить - все ж нормально.
Хозяин имеет право управлять своей собственностью.
Кто считает, что это нарушение - пусть увольняется.