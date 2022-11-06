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Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинула одна людина, зруйновано будівлю комерційного підприємства. ФОТО

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, загинула одна людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Результатом нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю стало руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства. Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинула одна людина, зруйновано будівлю комерційного підприємства 01

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28657) Старух Олександр (199)


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06.11.2022 13:27 Відповісти
 
 