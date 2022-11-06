Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинула одна людина, зруйновано будівлю комерційного підприємства. ФОТО
Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, загинула одна людина.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Результатом нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю стало руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства. Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар06.11.2022 13:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль