Українські захисники вдарили по штабу росіян у Басані на Запоріжжі: знищено приблизно 50 окупантів та до 10 одиниць військової техніки, - Генштаб

За даними Генштабу, в населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил Російської Федерації.

Про це Генштабу ЗСУ повідомляє у зведенні, передає Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області, завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів. В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил російської федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

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