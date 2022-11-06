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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські захисники вдарили по штабу росіян у Басані на Запоріжжі: знищено приблизно 50 окупантів та до 10 одиниць військової техніки, - Генштаб

зсу

За даними Генштабу, в населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил Російської Федерації.

Про це Генштабу ЗСУ повідомляє у зведенні, передає Цензор.НЕТ

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області, завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів. В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил російської федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ЗСУ відбили атаки окупантів біля 14 населених пунктів у 4 областях, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17509) Генштаб ЗС (6627) знищення (7322) Запорізька область (3639) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+37
Что нужно для хорошего утра? Кофе и новости о том как наши ЗСУ превращают орков в удобрения,в промышленных маштабах....
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06.11.2022 08:27
+13
Але, якщо врахувати, що ЗСУ значно менше стріляють Богові по вікнах, то ефективність вирівнюється
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06.11.2022 08:39
+12
Пішли до пекла орки 😕
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06.11.2022 08:52
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Сотрудник американского министерства обороны оценил примерное количество ежедневно расходуемых артиллерийских снарядов украинскими и российскими войсками в ходе вооружённого конфликта. По его словам, украинские войска в ходе боёв ежедневно выпускают от 4000 до 7000 артиллерийских боеприпасов, ВС РФ - в разы больше: около 20 тысяч.
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06.11.2022 08:11 Відповісти
Але, якщо врахувати, що ЗСУ значно менше стріляють Богові по вікнах, то ефективність вирівнюється
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06.11.2022 08:39 Відповісти
Это всем известная информация, которая имеет много плюсов и минусов.
Свол пушки имеет свой ресурс.
У касапни пушки закончатся быстрее чем снаряды.
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06.11.2022 15:09 Відповісти
Что нужно для хорошего утра? Кофе и новости о том как наши ЗСУ превращают орков в удобрения,в промышленных маштабах....
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06.11.2022 08:27 Відповісти
Пішли до пекла орки 😕
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06.11.2022 08:52 Відповісти
Свята справа- відправити мародерів в погонах до пекла!
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06.11.2022 10:13 Відповісти
Осенний загар у № 2 оказался вредным для здоровья.
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06.11.2022 11:11 Відповісти
Угу..Эпиляцию "зоны бикини" у № 1 тоже нельзя назвать прямо уж оздоровительной.
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06.11.2022 14:32 Відповісти
Да, там половой орган дедушки почти превратился в половой орган бабушки.
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06.11.2022 17:33 Відповісти
Ужас. Что у второго номера с лицом?
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06.11.2022 22:15 Відповісти
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07.11.2022 03:06 Відповісти
Штаб в Маскве, а до этого это так игрушки
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06.11.2022 16:48 Відповісти
 
 