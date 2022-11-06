Росіяни у Херсоні розсилають повідомлення про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу, - Генштаб

Абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше залишити правобережну частину міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"5 листопада поточного року абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. В той же час, в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу, - Хлань