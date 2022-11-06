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Росіяни у Херсоні розсилають повідомлення про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу, - Генштаб

херсон,херсонщина

Абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше залишити правобережну частину міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"5 листопада поточного року абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. В той же час, в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу, - Хлань

Автор: 

армія рф (17509) Генштаб ЗС (6627) Херсон (3380)


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Може правобережну частину Херсонської області, а не міста? Т
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06.11.2022 08:39 Відповісти
кацапня - закопуйтесь в Херсоні 2!
Удар ЗСУ буде зі збоку Фінляндії!
цих кацапських придурків тільки лінивий не *****...
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06.11.2022 08:44 Відповісти
Щось давно не бачив фейсів з кавунами. Ви де месінги???
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06.11.2022 09:04 Відповісти
Недолугі готують дуже крупну провокацію. Попри візгласи, що вони покидають місто, а-ля евакуація, на самому разі можуть просто підірвати якусь х...ню в центрі міста і таку, що рознесе більше половили Херсону. Потім в крик, мовляв, ми ж попереджали. Укронацисти підірвали Херсон і так далі. Бо вже фантазія навіть на фейки закінчилась, на бойових комарах закінчилась.
Ушльопки недолугі.
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06.11.2022 09:11 Відповісти
Херсон - це Україна.
як і Марік (самі сльози і ненависть, шо кацапня з ним зробила),
як і Крим, як і Донецьк, як і Луганьськ!
пташеня стає на крило...
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06.11.2022 09:31 Відповісти
 
 