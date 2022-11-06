За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Степове, Малі Щербаки, Юльївка, Малинівка, Новоданилівка, Червоне, Полтавка, Успенівка, Оріхів, Новоандріївка, Дорожнянка, Щербаки, Ольгівське, Малинівка, Білогір'я, Залізничне. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 97 осіб, з них 18 - діти.

Також читайте: Українські захисники вдарили по штабу росіян у Басані на Запоріжжі: знищено приблизно 50 окупантів та до 10 одиниць військової техніки, - Генштаб