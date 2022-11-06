Ворог продовжує обстрілювати Харківщину і намагався йти в наступ у районі Зибиного, - Синєгубов
Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.
У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні.
"Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 2241 вибухонебезпечний предмет", - зазначає Синєгубов.
"На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - резюмує очільник регіону.
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