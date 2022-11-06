Кремль, найімовірніше, планує перекласти відповідальність за невдачі у війні проти України на військових, - британська розвідка
Останні тенденції з відставками у військовому керівництві Росії можуть свідчити, що Кремль збирається перекласти провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 6 листопада.
Так, 3 листопада замість звільненого генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Центрального військового округу, схоже, призначили генерал-майора Олександра Лінькова - і, якщо це підтвердиться, це є черговим прикладом заміни російських командувачів через невдачі на фронті. Розвідка нагадує, що перед тим Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин.
"Ці відставки свідчать про тенденцію звинувачувати вище командування російської армії у невдачах з досягненням цілей на полі бою. Частково це схоже на спробу зняти цю провину з вищого керівництва РФ в очах внутрішньої аудиторії", - зазначає британська розвідка.
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Уникальный дебил...🤣😛
Obvious message of some "Intelligence",
which could assemble some IQ -145 (minus) pupil.
Not implausible.
But British Intelligence did not won reputation not predicting the collapse
of the Regular Afghan Army in 2021.
Is it that British Intelligence tells British Government what it wants to hear,
or does release false statements to the public to lull it and any enemy ?
Ruszians would run out of equipment, rations, clothing, etc already in April and May,
but still function somehow now mid-autumn?
Of course Putin can not fire his whole staff like Elon Musk his Twitter-boys.
Then there would be only Searchgants in charge.