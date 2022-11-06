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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кремль, найімовірніше, планує перекласти відповідальність за невдачі у війні проти України на військових, - британська розвідка

путін

Останні тенденції з відставками у військовому керівництві Росії можуть свідчити, що Кремль збирається перекласти провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 6 листопада.

Так, 3 листопада замість звільненого генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Центрального військового округу, схоже, призначили генерал-майора Олександра Лінькова - і, якщо це підтвердиться, це є черговим прикладом заміни російських командувачів через невдачі на фронті. Розвідка нагадує, що перед тим Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин.

"Ці відставки свідчать про тенденцію звинувачувати вище командування російської армії у невдачах з досягненням цілей на полі бою. Частково це схоже на спробу зняти цю провину з вищого керівництва РФ в очах внутрішньої аудиторії", - зазначає британська розвідка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ втрачає на день по 40 танків та БМП, - розвідка Великої Британії

Автор: 

Велика Британія (5608) кремль (522) розвідка (3866)


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Топ коментарі
+9
Та якось пофіг. Даже якщо і "накласти".
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06.11.2022 10:07
+8
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06.11.2022 11:01
+7
нехай бистріше передушать один одного...можуть почати топити пуйло в сортирі
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06.11.2022 10:24
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Та якось пофіг. Даже якщо і "накласти".
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06.11.2022 10:07 Відповісти
Аналогічно.
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06.11.2022 10:29 Відповісти
Ну а на кого? Не пуйло же в окопе сидит. Есть дебилы, готовые подыхать за его унитаз.
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06.11.2022 10:10 Відповісти
Попросю, унітаз мій
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06.11.2022 11:57 Відповісти
а головнокомандувач - хто? а чия гниюча рибна голова усім керує?...
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06.11.2022 10:14 Відповісти
Та хай там міняються, як хотять
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06.11.2022 10:22 Відповісти
нехай бистріше передушать один одного...можуть почати топити пуйло в сортирі
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06.11.2022 10:24 Відповісти
Що ж тут не зрозуміло, козли шукають головного козла "козла відпущення".
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06.11.2022 10:27 Відповісти
Виноват Леонид Данилыч..хотел отобрать у Хмыря путлера косу Тузла...🤣и Крым...но хмырь упорно сопротивлялся...и отобрал у президента Януковича Крым...оттиск на медальки " За возврат Крыма" стоит предательская дата 20 февраля 2014 года...🤣😛
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06.11.2022 11:00 Відповісти
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06.11.2022 11:01 Відповісти
Та по йух!
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06.11.2022 11:12 Відповісти
Розстріляйте олєнєвода та гєрасима, а замість них призначте кухара та овцейоба. Весь світ здригнеться та капітулює.
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06.11.2022 11:17 Відповісти
Цацкой за возврат Крыма награждёно более миллиона крыс путлера...даже народные артисты дохлого Сссра числятся в списке,типа литераторы,певцы композиторы и прочие Опричники Мавзолейного Концлагеря ..типа Шоу бизнеса...😛🤣 вяличие перло со всех дыр...СкеПОНОСных....
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06.11.2022 11:17 Відповісти
По факту выходит что путлер воевал со всеми президентами Украины кроме Кравчука...
Уникальный дебил...🤣😛
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06.11.2022 11:25 Відповісти
Кремль хочет отмазать хутина , чтобы ему западный мир опять руки подавал . А для этого генералов в виде МЯСА и Кадырова с Пригожиным НЕ ЖАЛКО. Понимает ли это Пригожин с Кадыровым ?
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06.11.2022 11:33 Відповісти
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06.11.2022 11:36 Відповісти
Hmmmm ....

Obvious message of some "Intelligence",
which could assemble some IQ -145 (minus) pupil.

Not implausible.

But British Intelligence did not won reputation not predicting the collapse
of the Regular Afghan Army in 2021.

Is it that British Intelligence tells British Government what it wants to hear,
or does release false statements to the public to lull it and any enemy ?

Ruszians would run out of equipment, rations, clothing, etc already in April and May,
but still function somehow now mid-autumn?

Of course Putin can not fire his whole staff like Elon Musk his Twitter-boys.

Then there would be only Searchgants in charge.
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06.11.2022 11:56 Відповісти
все это лампасное войско питомцы Муму, так сказать воспитанники кузницы кадров ЦВО. Начали пить кровь в Чечне, продолжили в Сирии, а в Украине захлебнулись своей. В тридцатом году Черчилль писал. что бабуины всех пожрали у себя и уже ищут как пожрать других. А теперь все возвращается. Пробуждаются традиции Золотой орды, когда каждые два года убивали хана и такдо распада.
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06.11.2022 12:31 Відповісти
 
 