Кремль, найімовірніше, планує перекласти відповідальність за невдачі у війні проти України на військових, - британська розвідка

Останні тенденції з відставками у військовому керівництві Росії можуть свідчити, що Кремль збирається перекласти провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 6 листопада.

Так, 3 листопада замість звільненого генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Центрального військового округу, схоже, призначили генерал-майора Олександра Лінькова - і, якщо це підтвердиться, це є черговим прикладом заміни російських командувачів через невдачі на фронті. Розвідка нагадує, що перед тим Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин.

"Ці відставки свідчать про тенденцію звинувачувати вище командування російської армії у невдачах з досягненням цілей на полі бою. Частково це схоже на спробу зняти цю провину з вищого керівництва РФ в очах внутрішньої аудиторії", - зазначає британська розвідка.

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