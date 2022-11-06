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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованій Запорізькій області лунали вибухи. За попередніми даними, уражено штаб окупантів, знищено близько 30 одиниць військової техніки та пів сотні військовослужбовців РФ, - Федоров

вибух

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області пролунали потужні вибухи. Збройні Сили України продовжують крок за кроком наближати деокупацію українських населених пунктів від рашистів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ. 

"В населеному пункті Басань уражено штаб одного з підрозділів збройних сил РФ, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько пів сотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі знов пролунали потужні вибухи

Автор: 

вибух (4482) Запорізька область (3639) Федоров Іван (649)


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06.11.2022 10:00 Відповісти
Знову мер-орденоносець? Яким боком?
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06.11.2022 10:07 Відповісти
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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06.11.2022 10:14 Відповісти
Федоров у нас спікер ГШ?
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06.11.2022 10:25 Відповісти
спікер з сонму "хто раніше просвистить". Його конкурент - Антоха Жиртрест
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06.11.2022 10:37 Відповісти
А Вам , лишь -бы тявкнуть ?Сообщил Фёдоров приятную весть , спасибо‼️
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06.11.2022 11:40 Відповісти
Бавовна
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06.11.2022 17:14 Відповісти
 
 