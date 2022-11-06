В окупованій Запорізькій області лунали вибухи. За попередніми даними, уражено штаб окупантів, знищено близько 30 одиниць військової техніки та пів сотні військовослужбовців РФ, - Федоров

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області пролунали потужні вибухи. Збройні Сили України продовжують крок за кроком наближати деокупацію українських населених пунктів від рашистів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В населеному пункті Басань уражено штаб одного з підрозділів збройних сил РФ, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько пів сотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

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