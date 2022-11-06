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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За минулу добу росіяни вбили в Україні двох цивільних, шість осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

В Україні за минулу добу, 5 листопада, російські війська вбили двох мирних жителів, шістьом цивільним завдали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у телеграмі.

Так, у Дніпропетровській області, за даними обласних військових адміністрацій, поранення дістав один мирний житель.

У Донецькій області одна людина загинула, троє поранені.

У Харківській області поранення дістав один цивільний.

У Запорізькій області одна людина загинула, одна поранена.

Також читайте: За минулу добу Росія вбила дев’ятьох цивільних, 16 - зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу росіяни вбили в Україні двох цивільних, шість осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

поранення (2806) смерть (6757) Тимошенко Кирило (558)


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а ножку то Пэгову таки выдрызали?)
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06.11.2022 11:15 Відповісти
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06.11.2022 12:40 Відповісти
 
 