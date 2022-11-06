"Один тиждень в окопах, три - вдома та на виробництві": "Кухар Путіна" Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" готуватиме росіян до ополчення
Центри з підготовки ополчення створять у Білгородській та Курській областях, повідомив Пригожин. Матеріальне забезпечення ополчення, на його думку, має покладатися на регіональний бізнес.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 - статевозрілі самці, то 25% мають нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу: один тиждень в окопах, три вдома та на виробництві", - йдеться у коментарі Пригожина, розміщеному на сторінці його компанії "Конкорд".
Таким чином, за його словами, "коли ворог прийде на російську землю, всі 100% стануть на захист своєї країни".
Пригожин заявив, що держава має підтримувати таких підприємців, "не шкодувати представляти їх до високих державних нагород" і "не скупитися на слова подяки", тому що "такий підхід завжди був і є на Русі".
Центри підготовки ополченців Пригожин фінансуватиме власним коштом.
"Безумовно, постане питання про нерозповсюдження стрілецької зброї на цих територіях. В окопах, звичайно, всі повинні стояти зі зброєю, але її носіння має бути заборонено в населених пунктах і поза лінією оборони", - зазначив Пригожин.
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у расиси армия не самая сильная а самая длинная (с)
він, безумовно, вбивця та душогуб, але організато непоганий -
такий прицип для підготовки та несіння служби цілком би згодився для нашої тероборони
щонайменше треба розгортати та посилювати тероборону від польського кордону до Харкова і навіть далі
незабаром на телеекранах України.
прямі включення токерів про гвалтування кацапів урками-вагнеровцями
Сарказм.
Надо отдать ему должное, - на фоне плешивого Акакия Акакиевича, - он реально метлой метёт, как пишет.
Як Срущого-в-чемодан не стане - цю лису кухарку приберуть одну з перших.
шо це чучело меле
Дай Бог йому керувати всим кацапсячим військом . Це гарантія того що кацапня просере війну .
До того ж там проходять перепідготовку зовсім не так як пропонує це хворе з кацапії ,, швейцарці проходять військові збори один раз на рік ( три тижні ) , а не - тиждень тут - тиждень там .
Виробництво у них в дупі,бо перервано багато виробничих ланцюгів(санкції).Навіть те,що можуть виробляти,нема куди продати.Почали говорити про повернення до планової економіки,але й тут облом-нема фахівців,які зможуть швидко перевести економіку в планову.
Так що вони знають,що скоро буде повна "..опа",і майбутніх безробітних баранів треба чимось зайняти
А вообще-то идея великолепная - прямой и кратчайший путь к гражданской войне в эрэфии!
путин, - козел по масти, а пригожин, - реально в авторитете...
В общем, пустить россиян по кругу.
Не зря по зонам ездил
Директор сам половинку напиляє)
А если речь не о Белгороде и Ростове?Ну хотя бы Екатеринбург к примеру?
И ещё я хочу посмотреть, как после недели в окопах то что останется встанет к с станку.
Ну оборот оружия само собой...
Поэтому через три недели предприятию писец - мясо кончится.
Когда-то в армии о вновь призванных говорили, что им нужно месяц, чтобы они домашние пирожки высрали и начали в армии привыкать. А тут неделя и сразу в мясорубку.
Картина маслом...
На передовой в мегафон представитель службы занятости Украины вещает:
- Сегодня слесари, фрезеровщики, повара, работники по клинингу бараков выходи с поднятыми руками. Менеджеры, бухгалтера и блоггеры - закапывайтесь поглубже и не забудьте положить в карманы семечки....
Контролировать теперь вас будут "красныЕ бригады". Не полиция,не росгвардия,не налоговая,не ху.ло. Добро пожаловать в 13 район !!!
Первым бежать будет Бизнес.....
Л-Логика....__