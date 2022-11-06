"Один тиждень в окопах, три - вдома та на виробництві": "Кухар Путіна" Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" готуватиме росіян до ополчення

Центри з підготовки ополчення створять у Білгородській та Курській областях, повідомив Пригожин. Матеріальне забезпечення ополчення, на його думку, має покладатися на регіональний бізнес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 - статевозрілі самці, то 25% мають нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу: один тиждень в окопах, три вдома та на виробництві", - йдеться у коментарі Пригожина, розміщеному на сторінці його компанії "Конкорд".

Таким чином, за його словами, "коли ворог прийде на російську землю, всі 100% стануть на захист своєї країни".

Пригожин заявив, що держава має підтримувати таких підприємців, "не шкодувати представляти їх до високих державних нагород" і "не скупитися на слова подяки", тому що "такий підхід завжди був і є на Русі".

Центри підготовки ополченців Пригожин фінансуватиме власним коштом.

"Безумовно, постане питання про нерозповсюдження стрілецької зброї на цих територіях. В окопах, звичайно, всі повинні стояти зі зброєю, але її носіння має бути заборонено в населених пунктах і поза лінією оборони", - зазначив Пригожин.

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