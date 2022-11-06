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"Один тиждень в окопах, три - вдома та на виробництві": "Кухар Путіна" Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" готуватиме росіян до ополчення

вагнер,ополчення

Центри з підготовки ополчення створять у Білгородській та Курській областях, повідомив Пригожин. Матеріальне забезпечення ополчення, на його думку, має покладатися на регіональний бізнес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 - статевозрілі самці, то 25% мають нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу: один тиждень в окопах, три вдома  та на виробництві", - йдеться у коментарі Пригожина, розміщеному на сторінці його компанії "Конкорд".

Таким чином, за його словами, "коли ворог прийде на російську землю, всі 100% стануть на захист своєї країни".

Пригожин заявив, що держава має підтримувати таких підприємців, "не шкодувати представляти їх до високих державних нагород" і "не скупитися на слова подяки", тому що "такий підхід завжди був і є на Русі".

Центри підготовки ополченців Пригожин фінансуватиме власним коштом. 

"Безумовно, постане питання про нерозповсюдження стрілецької зброї на цих територіях. В окопах, звичайно, всі повинні стояти зі зброєю, але її носіння має бути заборонено в населених пунктах і поза лінією оборони", - зазначив Пригожин. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська ПВК "Вагнер" відкрила оборонний технологічний центр у Санкт-Петербурзі. ФОТО

Автор: 

армія рф (17509) ополчення (10) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+29
"...один тиждень в окопах, і ти вдома в мішку... І так по колу..."
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06.11.2022 11:26
+27
Кухарка будєт гатовіть полуфабрікати к утілізациі в Украінє...
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06.11.2022 11:24
+20
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06.11.2022 11:28
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Кухарка будєт гатовіть полуфабрікати к утілізациі в Украінє...
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06.11.2022 11:24 Відповісти
Так то воно так. Але певна логіка в тому є. Необмежений ресурс.
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06.11.2022 11:25 Відповісти
навіть необмежений має колись скінчитися (нам від цього не легше, ВСУ ще складніше)
***
у расиси армия не самая сильная а самая длинная (с)
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06.11.2022 11:32 Відповісти
Колись цей кацапський дурдом мав назву військові поселення або аракчеєвщина.
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06.11.2022 11:35 Відповісти
Є більш свіжий варіант - "трудова армія" Троцького (вони ТуркСиб так будували)
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06.11.2022 11:49 Відповісти
Все рано чи пізно закінчується.
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06.11.2022 11:36 Відповісти
Логики никакой. Урка рвется к власти. Ему плевать на результат. Главное чтобы он быдло контролировал. Кому домой, кому на "производство", а кого на утиль. Бандформирование в масштабах страны. Только это чучело забыло, что в банде только один "пахан". Или судьба ***** уже решена
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06.11.2022 11:39 Відповісти
А российские евреи утверждают, что в Расеи антисемитизм и зреют еврейские погромы. Посмотрим на эти "погромы"
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06.11.2022 12:35 Відповісти
Ничего подобного- Бэл Лазар/гланый еврей в Росии/ говорил еще лет 10 назад, шо при Путине евреям в Росии еще так хорошо не жилось.
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06.11.2022 19:42 Відповісти
Ресурс у них якраз дуже обмежений.
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06.11.2022 12:14 Відповісти
Скажіть мені будь ласка як вони собі уявляють щотижневу ротацію з передка і по домам, а потім обратно?! ПіздьОж для набору безмозглого м'яса...і не більше!🤔
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06.11.2022 12:47 Відповісти
я б не став сміятись з цього повара

він, безумовно, вбивця та душогуб, але організато непоганий -
такий прицип для підготовки та несіння служби цілком би згодився для нашої тероборони

щонайменше треба розгортати та посилювати тероборону від польського кордону до Харкова і навіть далі
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06.11.2022 12:12 Відповісти
та в тому і діло, що згортають...вже не потрібно, війна закінчилась, небезпеки минули...
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06.11.2022 12:20 Відповісти
це реально ?
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06.11.2022 12:31 Відповісти
лапоть-закидывать трупами исконная лапотная скрепа и вообще иди лаптем щи хлебай...
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06.11.2022 12:50 Відповісти
Холодное лето 23-го.... 😕

незабаром на телеекранах України.

прямі включення токерів про гвалтування кацапів урками-вагнеровцями
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06.11.2022 16:09 Відповісти
Все точно по плану?

Сарказм.
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06.11.2022 11:25 Відповісти
все по плану. Пригожин готовится к эпохе пост-путизма.
Надо отдать ему должное, - на фоне плешивого Акакия Акакиевича, - он реально метлой метёт, как пишет.
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06.11.2022 11:49 Відповісти
да паханська хватка відчувається - цей урка "мужиков" (серых) застроїть
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06.11.2022 12:15 Відповісти
На ху@ло-2 оце створіння і близько не тягне.

Як Срущого-в-чемодан не стане - цю лису кухарку приберуть одну з перших.
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06.11.2022 12:55 Відповісти
Будемо сподіватись, що ЗСУ винищили не весь рашиський "спецназ" і у гаспод їхніх генералів ще є "інструментарій" проти цього гопника 🤔
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06.11.2022 15:42 Відповісти
Північна Корея 2.0 не за горами
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06.11.2022 11:25 Відповісти
"...один тиждень в окопах, і ти вдома в мішку... І так по колу..."
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06.11.2022 11:26 Відповісти
И нет рабочих на предприятии в течение месяца...
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06.11.2022 11:34 Відповісти
Їх замінять їхні дітки - павліки морозови та їхні дружини, і всі при ділі. 😄
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06.11.2022 13:33 Відповісти
Конечно заменят, но результат будет такой же. Я не кровожаден, да и кацап - не человек.
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06.11.2022 13:40 Відповісти
А как это))) Рашка превращается потихоньку в денеер и лугандонию)))))
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06.11.2022 11:27 Відповісти
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06.11.2022 11:28 Відповісти
путин уже вне контекста. Пригожин с ним стоит ровным папой, а скоро, так вообще на пенсию отправит.
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06.11.2022 12:46 Відповісти
Мда, "обмяк уж совсем старик козодоев..." - відверті урки підміняють рашиський генштаб
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06.11.2022 15:43 Відповісти
захист своєї країни на території іншої країни?
шо це чучело меле
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06.11.2022 11:29 Відповісти
Так кацапи майже поголовно вважають, що "Украина - это территория Рассии, временна вышедшая из-пад кантроля и захваченная укропскими нацисто-жидо-бандерафцами"
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06.11.2022 11:53 Відповісти
Креатівнєнько .. ... Хароший палководєц , головне шо дуже- вумний . .
Дай Бог йому керувати всим кацапсячим військом . Це гарантія того що кацапня просере війну .
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06.11.2022 11:30 Відповісти
чвк и его наймиты - личная армия пригожина. а платит за все "местный бизнес". просто и красиво.
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06.11.2022 11:31 Відповісти
😁😁😁 То таки сравді вже агонія. 25 відсотків - в окопах. 75 - на виробництві. З окопів на вироьництво - нехай 20, 5 відсотків - в утиль. І так по колу. Звізда виробництву! І так, місцевий бізнес буде за це башляти!!! 🤣🤣🤣 Він справді такий тупий щодо економіки і бізнесу? 🤔
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06.11.2022 11:31 Відповісти
Він статевозрілий самець.😀
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06.11.2022 12:10 Відповісти
Мабудь. 😁 Але статева зрілість не означає, що людина стала дорослою. Наявність дорослих причандал не лає право ідіоту мати дітей. Тому часто ідіотів хімічно каструють. 😊
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06.11.2022 13:04 Відповісти
Tut v golovu prihodit lozung komuniak chlenina , chto gasudarstvo mozhet rukovadit i kuharka .....
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06.11.2022 11:31 Відповісти
Кого вони весь час чекають "на своїй землі"? Адже китайці вже давно там.
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06.11.2022 11:31 Відповісти
Ну, про носіння зброї - тебе афтарітєт ніхто не питатиме....
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06.11.2022 11:31 Відповісти
Он дурак? Или расиян за дураков держит? От такой подготовки толку 0. Зато остаткам экономики рашки точно звиздец будет. И это хорошо
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06.11.2022 11:32 Відповісти
А от дарма ви так. Це Швейцарська модель, де усе населення є ополченям і кілька тижнів або місяців проводить в армії, а решту вдома і на виробництві - за принципом ротації.
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06.11.2022 11:36 Відповісти
Одна й та сама модель діє по-різному у різних країнах. Впевнений, що у рашці навіть сама гарна модель не спрацює, й все, як завжди, буде робитись через задній прохід.
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06.11.2022 11:39 Відповісти
Именно месяц, а не неделю. В совке тоже были месячные сборы. И не надо сравнивать Швейцарию с Парашей. Это даже не смешно
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06.11.2022 11:41 Відповісти
І що .? Швейцарська модель ЗС є досконалою .?? Де , коли і в якій війні вона себе проявила так , щоб про неї можна було говорити як про - прогресивну і одну з найкращих .?
До того ж там проходять перепідготовку зовсім не так як пропонує це хворе з кацапії ,, швейцарці проходять військові збори один раз на рік ( три тижні ) , а не - тиждень тут - тиждень там .
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06.11.2022 11:44 Відповісти
Як реєстрація після 24 лютого 2022 року так і діагноз - "патологічний ДЛБЙБ" Микола І і більшовики вже на ці "граблі" наступали "Аракчеєвщина" ніякої користі не приносить, бо не можна буть "немножко крестьянином" (рабочим) и "немножко солдатом"
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06.11.2022 11:58 Відповісти
Вчора заради цікавості послухала кацапських економістів.Там,насправді,економіці приходить пухнастий песець.Грошей нема,виходу на зовнішні ринки позик нема,для фінансування бюджету вони випустили ОВДП,які викупили їхні банки за половину номіналу.Наступним кроком прогнозують знову випуск облігацій з примусовим викупом їх населенням.Ото "радість" кацапам буде.
Виробництво у них в дупі,бо перервано багато виробничих ланцюгів(санкції).Навіть те,що можуть виробляти,нема куди продати.Почали говорити про повернення до планової економіки,але й тут облом-нема фахівців,які зможуть швидко перевести економіку в планову.
Так що вони знають,що скоро буде повна "..опа",і майбутніх безробітних баранів треба чимось зайняти
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06.11.2022 11:46 Відповісти
Набіулліна вже не знає як втекти з посади голови Центробанку . А це головна ознака того що економіка паРаші котиться - під три чорти . Вона розуміє що за неминучий колапс економіки параші , винуватою зроблять її . .
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06.11.2022 11:54 Відповісти
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06.11.2022 11:33 Відповісти
Пріґожин і його головорізи тепер офіційно діють на московії а це значить лише дві речі: 1) на московії відбувся дуже тихий військовий переворот і ВВХ - лише декорація типу Брєжнєва; 2) Пріґожин - наступник ВВХ і для України то є найгірший з можливих варіянтів...
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06.11.2022 11:34 Відповісти
та хто його туди підпустить!...
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06.11.2022 11:49 Відповісти
Таж він уже там - має цілковитий карт-бланш
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06.11.2022 11:59 Відповісти
Хоче з рашки Ізраіль зробити .
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06.11.2022 11:34 Відповісти
В Израиле нет такого. Там есть резервисты до 40 или 45 лет, точно не помню. Рядовой делает 24 дня в году, офицер - около 40. Но и эти дни могут идти не в "один присест". Тут не про Израиль речь, а о чистом рабстве сталинского покроя. С окопа на завод, с завода в окоп.
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06.11.2022 11:42 Відповісти
Там всі повинні проити армію -- кроми молящихся . На вихідні відпускають додому з автоматом .
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06.11.2022 11:51 Відповісти
Это срочники. И у нас они есть, и в расии. Я немного о другом: там есть довольно успешная система резервистов(хотя и она успешна только относительно), которая довольно ограничена по времени не очень давит на человека. Тут же предлагается на одну четверть жизни отправить "половозрелых самцов" в окопы. Такое, по-моему, было только в царской армии 19-века.
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06.11.2022 11:57 Відповісти
Так Пригожин же еврей.
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06.11.2022 12:03 Відповісти
але ж рашкованці - мокши !
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06.11.2022 12:33 Відповісти
Половоперезрелой самкой, судя по всему!)))
А вообще-то идея великолепная - прямой и кратчайший путь к гражданской войне в эрэфии!
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06.11.2022 12:37 Відповісти
дно
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06.11.2022 11:37 Відповісти
Там ніхто їх за людей не сприймає. Як пригожин каже: "Статевозрілі самці", - це для них, звірі, тварини. Недолюдки вони, одним словом.
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06.11.2022 11:37 Відповісти
А вони кацапи й є не люди.
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06.11.2022 11:41 Відповісти
К Курской и Белгородской области пи/дец подошёл вплотную и не скрываясь.
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06.11.2022 11:42 Відповісти
Был ГУЛАГ Джугашвили..дааждые не сидевшего...,по кличке Сралин..., теперь концлагерь повара тоже не сидевшего два раза....,в Украине такой уже был Витёк с Дамбасса,дважды не сидевший 🦍🦍завтра 7 ноября...типа 105 лет назад пролетариат сраный победил буржуев и прочих врагов народа...🤣🤣🤣
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06.11.2022 11:45 Відповісти
Повар скоро скушает плешивого дедушку и не подавиться...
путин, - козел по масти, а пригожин, - реально в авторитете...
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06.11.2022 11:47 Відповісти
"Если ты владелец небольшого завода, на котором работают 100 человек и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу», - сказал Пригожин

В общем, пустить россиян по кругу.
Не зря по зонам ездил
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06.11.2022 11:50 Відповісти
25% від 50 штук складе 12,5 самців.

Директор сам половинку напиляє)
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06.11.2022 13:09 Відповісти
Один тиждень в окопах і палучі білєт на кабзона
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06.11.2022 11:51 Відповісти
некуй устраивать чехарду "неделя туды-неделя суды" , в мусорный пакет кацапсину и в канаву, чобы свиноматке с ашотиком белые жигули прилетели!
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06.11.2022 11:57 Відповісти
Не, ну а что? Правильно. ) Только не 75% у станков, а 25% в окопах, а наоборот. ) Все для рассеюшки, все для экономики. Зачем работать, если можно в окопах посидеть. а повар пусть платит. ) И желательно не только в приграничных с Украиной областях, но и по всей срашке пусть сидят в окопах, учатся защищать свой сколеновстан. ) Экономика только "спасибо" им за это скажет.
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06.11.2022 11:59 Відповісти
Дай Бог шоб не передумали)))Нормальная логистика?Раз в неделю туда-сюда сотню тысяч мужиков со снаряжением!И всё за счёт "бизнеса)))
А если речь не о Белгороде и Ростове?Ну хотя бы Екатеринбург к примеру?
И ещё я хочу посмотреть, как после недели в окопах то что останется встанет к с станку.
Ну оборот оружия само собой...
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06.11.2022 12:00 Відповісти
Раз в неделю не туда-сюда, а только туда! Назад никого не повезут! Москали своих убитых не подбирают - Лад Грант на всех не хватает...
Поэтому через три недели предприятию писец - мясо кончится.
Когда-то в армии о вновь призванных говорили, что им нужно месяц, чтобы они домашние пирожки высрали и начали в армии привыкать. А тут неделя и сразу в мясорубку.
Картина маслом...
На передовой в мегафон представитель службы занятости Украины вещает:
- Сегодня слесари, фрезеровщики, повара, работники по клинингу бараков выходи с поднятыми руками. Менеджеры, бухгалтера и блоггеры - закапывайтесь поглубже и не забудьте положить в карманы семечки....
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06.11.2022 12:09 Відповісти
Тю, та давайте вже швидше, починайте за такою схемою - тут попкорну не вистачить спостерігати, як ви почнете там в себе надзвичайно прикольне кроваве місиво....Більше зброї, більше гранат і горілка, ВИБАЧТЕ, Бояра, бояра, стекломой, денатурат, бояра, технічка.... О.
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06.11.2022 12:06 Відповісти
холодное лето 2023 года
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06.11.2022 12:08 Відповісти
Что и следовало ожидать.Его устами говорит правительство Калантарянов(Лавров)-Мишустянов(по матери) и НЕ помошник Ушакян.Ради создания псевдогосударства в раене Мариополь,Мелитополь,Херсон + Азовское море они все население России пошлют на убой.Накрайняк Кубань и Ставрополь(бывшие земли Пэриджанско Империи) захотят присоединить к занятому ими Иреванскому ханству.РОССИЯНЕ НЕ ВИДТ ЭТО, ЧТО СТРАНА ДУРАКОВ???
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06.11.2022 12:11 Відповісти
Не ново, это идет с момента становления красного террора. Тогда это чудо называлось териториальные формирования. Действовало плоть до середины тридцатых. После Голодомора всё это закончилось. Испугались. Потом это действо назвали кадрированным. Катастрофические потери в технике и людских ресурсах и приводят к таким прожектам. Даже почитаемый царем император Петрушка вынужден был отказаться от идеи земского войска. Все видосики с центров комплектования начинаются и заканчиваются криками эй ты, деньги давай. Как там у лаптей деньги есть Иван Петрович, денег нет Дурак и сволочь.
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06.11.2022 12:11 Відповісти
Красивий сценарій який, щоправда не враховує що зі 100 працівників заводу після місяця ротації в окопах залишиться 25 і працювати буде нікому
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06.11.2022 12:15 Відповісти
Завлєкалочка під видом "хитрої"... Хто весь цей хлам буде возити туда-назад? Завезли і забули... За тиждень в гній...
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06.11.2022 12:16 Відповісти
Два чую будет весело когда пуйло сместят или удавят....росгвардия с дебилом Золотовым...Повар со своей армией...Дон Дон со своими кадыровцами...а ещё армия Шойгу ,мусора и ФСБ + добровольческие батальены русичи и т.п....замес будет нехилый, может даже похлеще чем в гражданскую 1917 года.....учитывая что даже у Пригожина есть РСЗО и самолёты.
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06.11.2022 12:17 Відповісти
Да уж, - будет весело... Эти ребята корешки и ягодки кушать не будут =) народ-бурундук сожрет для затравки всю пропагандонскую сволочь, всю эту мразь-соловьевых-киселевых-прохановых, а потом будут долго жрать друг дружку =)
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06.11.2022 12:30 Відповісти
Кароче примерно в феврале 2023 будет повтор февраля 1917.....опять "матушку расею" будут рвать на клочья супостаты....тут тебе и дикая девизия дон дона и стрелков с белыми добровольческими отрядами и пригожинцы комуняки с идеями все взять и заново поделить...и махновцы собранные из недобитых в Украине чмобиков.....авианосец Кузя заместо Авроры...вобщем все по канону))
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06.11.2022 12:27 Відповісти
Да уж... Но еврей Гиркин во главе Белой Армии, - это что-то новое =))) в 1917 году его бы повесили на первой же березке)
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06.11.2022 12:31 Відповісти
Оце риторика у вертухая! Чоловіків, своїх громадян, статевозрілими самцями називає. А ті як вівці, покірно йдуть на забій.
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06.11.2022 12:33 Відповісти
__Скрепные , всё идёт по "3,14зде". КаК так то ???!!!
Контролировать теперь вас будут "красныЕ бригады". Не полиция,не росгвардия,не налоговая,не ху.ло. Добро пожаловать в 13 район !!!
Первым бежать будет Бизнес.....
Л-Логика....__
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06.11.2022 12:57 Відповісти
Региональный бизнес ! На первый-второй расчитайсь ! 😁🎃. Он вас небольно зарежит ...
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06.11.2022 13:11 Відповісти
Всьо воно заїбісь і чмоні задоволені що не треба на заводі спину гнути (ментальність зеків це работать впадало). Але як це сприймуть їхні буржуї і еліти, армія і ФСБ. Сумніваюсь що стануть раком під зеків
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06.11.2022 13:59 Відповісти
А почему "погромы" в кавычках. Они начнутся РЕАЛЬНО. Это уже было в их истории много раз
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06.11.2022 16:13 Відповісти
 
 