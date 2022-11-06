Примусова депортація українців з Херсонщини - геноцид, який благословив Путін, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News заявив, що примусова депортація українців з тимчасово окупованої території Херсонської області - це геноцид.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Ми маємо сьогодні заяву Путіна про примусову депортацію мирного населення з половини Херсонської області на правий берег Дніпра. Що це? Це геноцид. За Женевською конвенцією це акт військових злочинів, який благословив безпосередньо Путін", – наголосив Петро Порошенко.

Порошенко нагадав, що перед тим, як українські війська відкинули Росію від Києва, сотні українців були примусово депортовані з Київської області. "І зі значною частиною цих людей - мирними українцями, поки що ми не маємо жодного зв’язку", – повідомив п’ятий Президент.

"Не знайдеться у світі жодної нації, яка хотіла б миру більше, ніж ми, українці. Але знайти компроміс неможливо з дуже простої причини. Путін хоче нас убити, а він вбивав українців вісім років війни, починаючи з 2014 року. А ми, українці, хочемо жити, наші діти, наші жінки хочуть жити. Путін хоче стерти Україну з карти світу, а ми хочемо жити в своїй країні", - говорить Порошенко.

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"Не вірте Путіну, коли він каже, що хоче переговорів, тому що саме в той день, коли він це каже, він надсилає зброю. Наприклад, за день по Покровську відпрацювали 20 одиниць зброї, по школі, по дитячому садку, по цивільному об’єкту. Це робиться саме за вказівкою Путіна", - констатує Порошенко.

"Шлях до миру у нас лише один - депутінізація Європи, депутінізація Росії та викидання росіян з української землі", - зазначив Порошенко.