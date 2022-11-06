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Новини Війна
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Примусова депортація українців з Херсонщини - геноцид, який благословив Путін, - Порошенко. ВIДЕО

порошенко

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News заявив, що примусова депортація українців з тимчасово окупованої території Херсонської області - це геноцид.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Ми маємо сьогодні заяву Путіна про примусову депортацію мирного населення з половини Херсонської області на правий берег Дніпра. Що це? Це геноцид. За Женевською конвенцією це акт військових злочинів, який благословив безпосередньо Путін", – наголосив Петро Порошенко.

Порошенко нагадав, що перед тим, як українські війська відкинули Росію від Києва, сотні українців були примусово депортовані з Київської області. "І зі значною частиною цих людей - мирними українцями, поки що ми не маємо жодного зв’язку", – повідомив п’ятий Президент.

"Не знайдеться у світі жодної нації, яка хотіла б миру більше, ніж ми, українці. Але знайти компроміс неможливо з дуже простої причини. Путін хоче нас убити, а він вбивав українців вісім років війни, починаючи з 2014 року. А ми, українці, хочемо жити, наші діти, наші жінки хочуть жити. Путін хоче стерти Україну з карти світу, а ми хочемо жити в своїй країні", - говорить Порошенко.

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"Не вірте Путіну, коли він каже, що хоче переговорів, тому що саме в той день, коли він це каже, він надсилає зброю. Наприклад, за день по Покровську відпрацювали 20 одиниць зброї, по школі, по дитячому садку, по цивільному об’єкту. Це робиться саме за вказівкою Путіна", - констатує Порошенко.

"Шлях до миру у нас лише один - депутінізація Європи, депутінізація Росії та викидання росіян з української землі", - зазначив Порошенко.

Автор: 

геноцид (307) депортація (724) Порошенко Петро (15180) путін володимир (23869) росія (65346)


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Топ коментарі
+13
Мудри нарид послухав Ольгу *********,,типа все кто угодно лишь бы не Порошенко,, Хуже не будет...сказал Дмитрий Гордон...🤣Гордитесь..73%...,эпоха бедности прошла успешно....😛
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06.11.2022 12:09
+9
ви так вважаєте ??? ви помиляєтеся !!!
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06.11.2022 12:42
+8
Бо це 100 людей на фоні 100 000
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06.11.2022 11:58
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а почему не говорят о "примусовых". которые выехали за паспортами и никто их не принуждал.
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06.11.2022 11:55 Відповісти
Бо це 100 людей на фоні 100 000
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06.11.2022 11:58 Відповісти
кто сказал что 100?
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06.11.2022 12:02 Відповісти
А скільки?
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06.11.2022 12:10 Відповісти
Наведи інші цифри , бо я наприклад вірю даним нашого ГШ
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06.11.2022 12:29 Відповісти
та не переживайте вы за них, поедут присягнут на паспорт с курицей и вернутся обратно.
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06.11.2022 13:56 Відповісти
Никто не заметил, что Херсон находится на правом берегу Днепра. Поэтому депортировать можно на левый берег с правого. Поступила информация, что далее депортированных вывозят на полуостров Ямал. Это дествительно геноцит- с Черного моря на Северный Ледовитый Океан.
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06.11.2022 12:43 Відповісти
да там кроме коренных жителей, никто постоянно не живёт.
вахта, поработал купил квартиру на на ЮГе, поработал купил квартиру в Москве.
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06.11.2022 13:16 Відповісти
ну, обмовився ПП стосовно правого/лівого берега. Прикро, але не страшно; згодом може виправити обмовку. Але суть його коменту - в депортації; оце ви правильно підкреслили.
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06.11.2022 14:37 Відповісти
Oleksii Balmazhi, твой зеля сделал все для того что бы рашисты доехали до Новой Каховки как на легкой прогулке, Энергодаровцы встречали рашистов не с оружием а с вилами и все это благодаря тварям продажным из зешоблы, зато свои семьи они еще в начале февраля вывезли из Украины
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06.11.2022 13:47 Відповісти
Тут Порох как-то неожиданно мягок к путлеру... Не "благословил", а организовал и духовно вдохновил.
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06.11.2022 11:59 Відповісти
ви так вважаєте ??? ви помиляєтеся !!!
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06.11.2022 12:42 Відповісти
В том-то и дело... Но думаю что Порох знает, что делает и что заявляет.
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06.11.2022 12:59 Відповісти
цель московитов как и 1000 лет осталась неизменной:
- захват стиральних машинок, рабов и территорий
другой вопрос: почему украинская власть вовремя не эвакуировала гражданское население вглубь страны, почему украинских детей десятками тысяч москали вывозят в рабство и кто за это несет ответсвенность?
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06.11.2022 12:01 Відповісти
Это лишняя хромосома рашистов во всем виноВата... Кстати, это их любимая лишнехромосома, она на Z похожа.
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06.11.2022 13:05 Відповісти
была депортация украинцев в Сибирь, а в их дома завезли наглых кацапов, которые размножились. А сейчас это не депортация, а возвращение туда откуда пришли.
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06.11.2022 12:05 Відповісти
2001 - "У національному складі населення України переважна більшість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців , чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункту.

Друге місце за чисельністю посідали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіяни . Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %."...Естонія - "Національний склад · 68,7 % естонців · 24,9 % росіян · 1,8 % українців · 0,9 % білорусів · 0,6 % фінів · 3,1 % інших народностей."...не ми одні такі....
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06.11.2022 12:16 Відповісти
не верьте статистике. Украинцев уничтожали десятилетиями. Их расселяли, родственные связи разрывали намеренно, территорию Украины населяли кацапами, которые женились или выходили замуж за украинцев, дети получали национальность украинец.
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06.11.2022 12:23 Відповісти
Мудри нарид послухав Ольгу *********,,типа все кто угодно лишь бы не Порошенко,, Хуже не будет...сказал Дмитрий Гордон...🤣Гордитесь..73%...,эпоха бедности прошла успешно....😛
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06.11.2022 12:09 Відповісти
Кацапов на па-рашу!!!!
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06.11.2022 12:11 Відповісти
На РабZee работы нет...повальная безработица и Нищета голытьба...
Дмитрий Потапенко читайте слушайте а не Мавзолейных Обезьян🦍🦍🦍Хмыря КГБшного
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06.11.2022 12:16 Відповісти
Були колись часи в Україні, коли влада буда професійною, а не з довпойопів для яких відосіки, власне збагачення і понти важили значно більше, а ніж життя і здоров'я сотен тисяч українців
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06.11.2022 12:20 Відповісти
Ти сам за кого голосував?
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06.11.2022 12:58 Відповісти
И это поддержали 2 миллиардера( в т.ч.И.Маск) и 30 конгрессменов??
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06.11.2022 12:24 Відповісти
Навіть на знаю шоб було як би політичний керівник України завчасно почав діяти до початку війни - люди з йомовірних напрямків ударів могли виїхати - ні, як казали вони - була б суцільна паніка і хаос. А зараз, пілять, ні паніки ні хрена - кацапи ешелонами вивозять українців в руський хаос. Саме цього бажав зеленський та його команда. Жодній нації так дорого не обійшовся просмотр дешевого серіалу.
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06.11.2022 13:52 Відповісти
Як погода на Лахті, не дує ??
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06.11.2022 16:11 Відповісти
Порох правий - головна ціль москви це знищення України як національної держави.
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06.11.2022 16:08 Відповісти
Будучи президентом, не помічав, як атовців загратовують, а сепарів виправдовують, не одного не депортував.
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06.11.2022 18:26 Відповісти
малолєтка, ти знову до уроків не готуєшся, а херню з Г+Г тут розносиш?
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06.11.2022 20:42 Відповісти
Хамство до старших і брудна брехня це коник зеленої пошесті. Приміряєш, значить розумієш, що сивочолий вже всьо, не реінкарнується в кріслі. Мабуть єдину добру справу Покищоневтік зробив, він звільнив загратованих атовців. Зараз вони воюють, але повернуться і у нас є всі шанси побачити подвійну втечу навипередки.
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08.11.2022 23:40 Відповісти
 
 