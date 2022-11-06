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Новини Агресія Росії проти України
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20 підозрюваних у роботі на окупантів затримано за минулу добу на Харківщині

поліція,перевірка

Протягом 5 листопада на Харківщині затримано 20 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності в інтересах країни-агресора.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ

"Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 20 осіб", – йдеться у повідомленні.

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перевірка (1233) Харків (5631) Харківщина (6054) патрульна поліція (1442)


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5-колона в Україні ЦЕ найстрашніша зброя рашистів!
на жаль запроданці-колоборанти ходять вільно по Києву...і НАВІТЬ до Верховної Ради... шуфричі, бужанські, дубінськи, деркачі, бойки.... ..... ....
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06.11.2022 12:08 Відповісти
А коли почнуть затримувати рашистських колаборантів в оп? Чи зрив операції по вагнерівцям - це має бути забутим?
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06.11.2022 12:10 Відповісти
Тільки 20? Їх же завозили в Україну мільйонами! Куди вони поділися?
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06.11.2022 12:56 Відповісти
Харьков- город Герой. Пережил очень многое во Вторую Мировую и сейчас.

Но среди героев есть ещё куча про русских отморозков, готовых помогать врагу.
20 человек на Харьков- это ни о чем.

Их там сотни.

Бей рашистских оккупантов и их пособников.
Победа будет за Украиной
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06.11.2022 14:58 Відповісти
Больше гораздо, и сегодня. Молчаливое совковое быдло. Пусть кому 65--75 и более чуть понятней такие---- колбаса, эскимо, газировка, манка, яйца вкрутую, кружка чая итд! Но есть иные и моложе, тут срок без права на удо. Либо конфискация всего, лишение гражданства, на границу с Рахой коленом под зад!
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06.11.2022 17:23 Відповісти
 
 