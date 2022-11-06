20 підозрюваних у роботі на окупантів затримано за минулу добу на Харківщині

Протягом 5 листопада на Харківщині затримано 20 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності в інтересах країни-агресора.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 20 осіб", – йдеться у повідомленні.

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