20 підозрюваних у роботі на окупантів затримано за минулу добу на Харківщині
Протягом 5 листопада на Харківщині затримано 20 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності в інтересах країни-агресора.
Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 20 осіб", – йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на жаль запроданці-колоборанти ходять вільно по Києву...і НАВІТЬ до Верховної Ради... шуфричі, бужанські, дубінськи, деркачі, бойки.... ..... ....
Но среди героев есть ещё куча про русских отморозков, готовых помогать врагу.
20 человек на Харьков- это ни о чем.
Их там сотни.
Бей рашистских оккупантов и их пособников.
Победа будет за Украиной