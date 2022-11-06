Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів, але серед них немає носіїв ракет
У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 2 ворожих судна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
Станом на 06.11.22:
- в Чорному морі знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких немає носіїв ракет "Калібр";
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів;
- в Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 76 ракет.
Топ коментарі
+11 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.11.2022 12:21
+10 Олександр Маценко
показати весь коментар06.11.2022 12:15
+7 Валерий К #448385
показати весь коментар06.11.2022 12:25
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і по ноздрі в воді ваня-підводник відправляе останні пік пік тої сукі....
а связі нема....
і матюкаетсья - "ну і шо ти за мене зачепився, лисий поц?"
і героїчно под слова "слава *****!" іде під воду...
Шо ***, припаркували правим бортом "АТмірала Макарова" біля ремдоку, та ніхто не знає, що там не можливо провести ремонт?