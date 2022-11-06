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Новини Агресія Росії проти України
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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів, але серед них немає носіїв ракет

рф,корабель

У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 2 ворожих судна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 06.11.22:

  • в Чорному морі знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких  немає носіїв ракет "Калібр";
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів;
  • в Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 76 ракет.

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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів, але серед них немає носіїв ракет 01

Автор: 

Азовське море (1618) ВМС рф (141) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1670) Середземне море (101)


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Топ коментарі
+11
Кацапы просто делают добру мину при плохой игре- в Севастополе оставаться страшно, а бежать в Новороссийск - не комильфо -
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06.11.2022 12:21
+10
Потопити до їбеної матері і скасувати зернову угоду - тупі кацапи не можуть пхати своє закривавлене рило в наше зерно !
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06.11.2022 12:15
+7
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06.11.2022 12:25
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Потопити до їбеної матері і скасувати зернову угоду - тупі кацапи не можуть пхати своє закривавлене рило в наше зерно !
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06.11.2022 12:15 Відповісти
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06.11.2022 12:16 Відповісти
Ой, а шо случілось...
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06.11.2022 12:21 Відповісти
Кацапы просто делают добру мину при плохой игре- в Севастополе оставаться страшно, а бежать в Новороссийск - не комильфо -
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06.11.2022 12:21 Відповісти
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06.11.2022 12:25 Відповісти
а не начасі лі ********* кацапські підлодки?
і по ноздрі в воді ваня-підводник відправляе останні пік пік тої сукі....
а связі нема....
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06.11.2022 12:30 Відповісти
і на останьому бздоху ваня витягує на поверхню обеліск леніна!
і матюкаетсья - "ну і шо ти за мене зачепився, лисий поц?"
і героїчно под слова "слава *****!" іде під воду...
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06.11.2022 12:54 Відповісти
Ашо такоє?
Шо ***, припаркували правим бортом "АТмірала Макарова" біля ремдоку, та ніхто не знає, що там не можливо провести ремонт?
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06.11.2022 12:43 Відповісти
Невже ракети закінчилися?
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06.11.2022 12:44 Відповісти
Первый флот Чёрного моря, считая ото дна. Отползают))
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06.11.2022 13:29 Відповісти
дык выборы в Сенат же скоро. хотя посмотрим.
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06.11.2022 16:30 Відповісти
 
 