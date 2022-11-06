Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів, але серед них немає носіїв ракет

У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 2 ворожих судна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 06.11.22:

в Чорному морі знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких немає носіїв ракет "Калібр";

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів;

в Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 76 ракет.

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