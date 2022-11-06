Правоохоронці зареєстрували вже 2530 воєнних злочинів на визволених територіях Харківської області
Станом на 6 листопада на Харківщині зареєстровано 2530 воєнних злочинів. Найчастіше правоохоронці фіксують порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомили в поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 2530 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) - 2233, за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) - 248 та інші", - йдеться у повідомленні.
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Ihor V
показати весь коментар06.11.2022 19:04 Відповісти Мені подобається 0
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