Правоохоронці зареєстрували вже 2530 воєнних злочинів на визволених територіях Харківської області

Станом на 6 листопада на Харківщині зареєстровано 2530 воєнних злочинів. Найчастіше правоохоронці фіксують порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 2530 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) - 2233, за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) - 248 та інші", - йдеться у повідомленні.

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