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Новини Агресія Росії проти України
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Правоохоронці зареєстрували вже 2530 воєнних злочинів на визволених територіях Харківської області

злочини,воєнні

Станом на 6 листопада на Харківщині зареєстровано 2530 воєнних злочинів. Найчастіше правоохоронці фіксують порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 2530 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) - 2233, за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) - 248 та інші", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Харківщина (6054) деокупація (950) воєнні злочини (1862)


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А ви уявіть собі скільки тисяч людей можна було б врятувати, якби один довпойоп не розповідав 23.02 про шашалики, а проводив евакуацію цивільних із прикордонних областей.
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06.11.2022 19:04 Відповісти
 
 