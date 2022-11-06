906 жителів тимчасово окупованих територій змогли евакуюватися до Запоріжжя, - Федоров

За тиждень з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей загарбники випустили всього 906 людей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"За тиждень з окупованих частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 906 людей. Ще тисячі чекають своєї черги. Для виїзду в сторону Запоріжжя окупаційна "влада" змушує жителів оформлювати перепустки в комендатурах окупованих населених пунктів. Але через велику кількість бажаючих евакуюватись термін очікування перепустки у містах займає до місяця. Так, у Мелітополі список заповнено аж до середини грудня", - зазначив міський голова.

Федоров нагадав мешканцям тимчасово окупованих територій про 2 альтернативні шляхи евакуації. В сторону Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасового окупований Крим.

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