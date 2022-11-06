Нові обстріли можуть спричинити цілковитий блекаут у Києві. Може постати питання евакуації, - ДТЕК
Повного відключення електромережі (блекауту) в Києві в разі нових російських обстрілів не можна виключати. Залежно від ситуації відновлення електрики може зайняти як годину, так і більше.
Під час морозів це може призвести й до евакуації. Про це повідомив виконавий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Сахарука, блекаут може статися лише у тому випадку, коли автоматика без попередження буде вимикати систему.
"Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об'єктів генерації до точок споживання", - пояснює він.
Простими словами, коли відбувається таке перевантаження, то це можна порівняти з випадком, що й у квартирі - "пробка вимикається".
"Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від'єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла", - зазначає Сахарук.
При цьому виконавчий директор ДТЕК нагадав, що точкові блекаути вже траплялися у деяких містах. Наприклад, у Харкові під час обстрілів.
"Київ і область - якщо будуть нові обстріли, то виключати таке вимкнення автоматики не можна. Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому - вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту", - звертає увагу Сахарук.
Важливо. Якщо спрацює автоматика і буде джерело живлення, яке дасть можливість заживити м. Київ, то це питання однієї години (коли система розвернеться).
Однак, як пояснює Сахарук, якщо не буде цього джерела живлення і його треба буде надавати через відновлення підстанції чи лінії, це вже не година.
"Особливо якщо температура за вікном буде "мінусова". Тобто це питання опалення. В цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож в такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення", - зазначив Сахарук.
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бо вовк завжди нападає на слабшого! навіть якщо сам вовк худий, немічний та облізлий...
Перебільшення, але Захід пробує варіант про перемовини і збереження "ліца" кацапам.
Зараз експерДи по всіляким ...аутам повилазять і давай лякати...
Яка, курва евакуація, куди їхати?!!
Кличко щось розповідає про заміський будинок?!! І що багато є людей які можуть поїхати за місто?
Ну навіть якщо є хата в селі?
А вугілля, а їжа, а працювати де?
Не тікати треба, а там де дістають руки - їбашити інфраструктуру кацапів. Бо скотина розуміє тільки біль і голод.
А щоби зе-шоблу калоборантів-капітулянтів й мародерів кияни не розвісили по гілках - киян хочуть "прибрати" з Киэва.
Майже до травня Київ був напівбезлюдним.
І я гадаю, що зараз ДТЕК хоче створити десь таку ж комбінацію для зниження навантаження.
До чого чи про кого ці скавчання про «неправільной» вибір?
Коли вже заборонять службовім особам патякати в соціальних мережах і ЗМІ? Цьому Сахаруку що, нічим зайнятись? А всю Україну куди збираються евакуювати? Адже в країні не один Київ можна залишити без електроенергії.
І ніхто не спростував, що може то таке ІПСО. Всі звіздуни мовчать, як лайна в рот набрали.
Впрочем и Кличко владеет 4-мя. Получается, что вы с ним на равных, по уму. И судя по вашим словам вы так же туповатый?
Впрочем, он Чемпион Мира и мэр столицы Украины Киева, а вы кто у нас будите?
Ну сваріться, давайте ще!))
Де воно все?
і при тому, в нас знаходяться мільярди гривень на нову тротуарну плитку й новий асфальт зараз.
Тому, будь-які заяви про "тотальний блеакут" - це розписатися в тому, що свідомо нічого не робили й робити не бажають, а натомість - підіграють на повну касапам і готують з ними капітуляцію-"договорняк". і використовують касапські обстріли просто для того, щоби "вимкнути" нафіг Киів і "прогнути" украінців на капітуляцію. А щоби кияни не заважали шоблі здавати Украіну - оголошують, мовляв - киян треба "евакуювати".
Нах"й.
На злодії шапка горить!
Як в 2014 на даунбас зайшли кацапи, якщо всі місцеві завжди казали: "єслі гудок нє захочєт, на донбасє і птічка какать нє сядєт"? Далі самі здогадаєтесь, чи підказать, як ахмєтов **** вирішив запросить орків, щоб зберегти чесно напижжене, а орки його потім скрєпно кинули?
Куда хочуть пристроїти 3 млн. киян?
Чого по москві не б'єте?
Всё гораздо сложнее. Раньше надо было думать.
Надо установить лимит потребления на квартиру: холодильник, 3 лампочки, ноутбук, блендер, зарядка телефона и фонариков.
Никаких обогревателей, утюгов, бойлеров: у кого перерасход - отключение
квартиры, а не района.
а тут уже мы разберемся, кто и что включил))