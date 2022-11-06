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Нові обстріли можуть спричинити цілковитий блекаут у Києві. Може постати питання евакуації, - ДТЕК

світло,світла,відключення,віялові

Повного відключення електромережі (блекауту) в Києві в разі нових російських обстрілів не можна виключати. Залежно від ситуації відновлення електрики може зайняти як годину, так і більше.

Під час морозів це може призвести й до евакуації. Про це повідомив виконавий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Сахарука, блекаут може статися лише у тому випадку, коли автоматика без попередження буде вимикати систему.

"Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об'єктів генерації до точок споживання", - пояснює він.

Простими словами, коли відбувається таке перевантаження, то це можна порівняти з випадком, що й у квартирі - "пробка вимикається".

"Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від'єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла", - зазначає Сахарук.

При цьому виконавчий директор ДТЕК нагадав, що точкові блекаути вже траплялися у деяких містах. Наприклад, у Харкові під час обстрілів.

"Київ і область - якщо будуть нові обстріли, то виключати таке вимкнення автоматики не можна. Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому - вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту", - звертає увагу Сахарук.

Читайте: Київ планує тотальну евакуацію у разі повної зупинки електромереж, - NYT

Важливо. Якщо спрацює автоматика і буде джерело живлення, яке дасть можливість заживити м. Київ, то це питання однієї години (коли система розвернеться).

Однак, як пояснює Сахарук, якщо не буде цього джерела живлення і його треба буде надавати через відновлення підстанції чи лінії, це вже не година.

"Особливо якщо температура за вікном буде "мінусова". Тобто це питання опалення. В цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож в такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення", - зазначив Сахарук.

Автор: 

Київ (19528) евакуація (2320) електроенергія (6210) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+46
А ви вже другий день прям запрошуєте кацапів це зробити.
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06.11.2022 13:59
+38
с Харькова не смотря на все его разрушения и обстрелы, значит, эвакуации не было, а с Киева вывезут 3 ляма людей? Куда? в Буковель на лыжи? Что за вбросы и для чего они нужны?
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06.11.2022 14:04
+34
Это выглядит как прямой призыв кацапам - давайте еще, до блекаута совсем чуть-чуть осталось
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06.11.2022 14:01
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но ты же не украинец
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06.11.2022 14:51 Відповісти
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06.11.2022 14:52 Відповісти
Ну, у мене була зарплата 1500 доларів з 2010 по 2013-й. В цей же час середня зарплата звичайних робочих на моєму заводі була 600-800 доларів.
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06.11.2022 15:09 Відповісти
Не айтишник, а технолог. Просто вел технологические расчеты на два завода. Одна работа была как бы удаленная, но доход от нее был хороший. А разнорабочие на основной моей работе имели зарплату от выработки 600-800 долларов. Это было с 2010 по 2013 год. Никогда до этого и после этого мы больше так не жили.
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06.11.2022 15:16 Відповісти
Ты тогда наверное в садик ещё ходил. З/п в инженера в нормальной стройфирме в тот период 1000 дол. А где и больше
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06.11.2022 15:31 Відповісти
оператор станков с ЧПУ, до войні на сдельщине -35000грн "чистіми", а так да на ботоферме только на мивину можно заработать .
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06.11.2022 19:25 Відповісти
или на просроченніе батончики
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06.11.2022 19:26 Відповісти
А що це все означає і це столиця. Спочатку обнадіювали, що треба трішки потерпіти, все наладиться, а тут щось твориться зрвсім не зрозуміле, до чого йде.
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06.11.2022 14:29 Відповісти
Так може всю Україну евакуювати? По рішенню ДТЕК...
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06.11.2022 14:31 Відповісти
у нас будь яке гнилльйо тепер керує країною кабмін закони пише, моз - заеони пише, тепер дтек розпорядження видає... недодержава... тому цілком зрозуміло, чому віцна можлива... кому не зрозуміло - то вставте собі мізки!
бо вовк завжди нападає на слабшого! навіть якщо сам вовк худий, немічний та облізлий...
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06.11.2022 14:47 Відповісти
Тоже неплохой вариант для ДТЕК А всю выработанную электроэнергию отправить в Европу на Экспорт. И Ахметов сможет купить себе еще несколько самых дорогих замков в Европе. Ахзметов давно вкладывает деньги вырученные на эксплуатации советских предприятий Украины вкладывает в Европу. Ведь Украине не нужны инвестиции)))
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06.11.2022 16:55 Відповісти
С утра посыпались новости от NYT, TWP, теперь вот ДТЭК. Это совпадение такое?
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06.11.2022 14:31 Відповісти
Ні, це тіпу - Ставайся, в плєну бутєм карашо корміть, стопка воткі і сало бутут.
Перебільшення, але Захід пробує варіант про перемовини і збереження "ліца" кацапам.
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06.11.2022 14:39 Відповісти
В США выборы в конгресс. После этого не будет. Не переживай. Они там танцуют с бубном сейчас перед своим избирателем.
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06.11.2022 14:53 Відповісти
Прямо офіційне запрошення...
Зараз експерДи по всіляким ...аутам повилазять і давай лякати...
Яка, курва евакуація, куди їхати?!!
Кличко щось розповідає про заміський будинок?!! І що багато є людей які можуть поїхати за місто?
Ну навіть якщо є хата в селі?
А вугілля, а їжа, а працювати де?
Не тікати треба, а там де дістають руки - їбашити інфраструктуру кацапів. Бо скотина розуміє тільки біль і голод.
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06.11.2022 14:33 Відповісти
Ну й куди подінуть кілька мільйонів кієсні, які думають, що батони ростуть на дереві, а руками можуть тільки красти й барижить?
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06.11.2022 14:33 Відповісти
просто шобла готуэ "договорняк" з ху"лом - а як це зробити? - обрубити під приводом обстрілів Киів від світла, води, тепла - щоб "прогнути" украінців на капітуляцію.
А щоби зе-шоблу калоборантів-капітулянтів й мародерів кияни не розвісили по гілках - киян хочуть "прибрати" з Киэва.
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06.11.2022 15:16 Відповісти
У темряві мозок включає додаткові свої можливості.Думайте,українці,як ми жили останні 30 років.Може щось було не так?🤔
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06.11.2022 14:34 Відповісти
думаем - уже придумали 0 уничтожить твоих епанных кацапов и их шавок в Украине
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06.11.2022 14:53 Відповісти
Заспокойся,дурню,я ж звертався до тих,у кого є мозок.
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06.11.2022 15:03 Відповісти
ты такой же тупой как и те к кому ты обращаешься - обыкновенная болтовня
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06.11.2022 15:06 Відповісти
Валянок,ти не зрозумів?Кажу відкритим текстом.Ти народився зі сракою замість голови.Таке буває.
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06.11.2022 15:52 Відповісти
Хотілося щоб саме про це подумала більшість українців.
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06.11.2022 15:54 Відповісти
можно эвакуировать город и оставить врагу, можно вооружить людей и дать возможность защищать свой дом... если бы населению дали возможность выбирать голкипера голосованием, кого бы винили в проигрыше гундосую половинку или самих себя?
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06.11.2022 14:36 Відповісти
А куди евакуюватись? До рудого гудка у Монако?
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06.11.2022 14:41 Відповісти
А шо взагалі таке це "ДТЕК", може орган влади якийсь? Яке відношення воно має до евакуації?
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06.11.2022 14:44 Відповісти
Кличко тиждень тому казав, все є, усіх обігріємо на випадок катастрофи, а тепер що??
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06.11.2022 14:45 Відповісти
Да успокойтесь наконец.Даже в начале войны не было такого настойчивого распростронения паники.Если бы рашисты взломали цензор,то и они не смогли бы придумать ничего лучше.
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06.11.2022 14:46 Відповісти
полезные идиоты ахметка виталик недоученный кличко и остальные зратойопы
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06.11.2022 14:54 Відповісти
В данном случае только Кличко...не может пережить,что про него забыли.Не забуду,как он приравнял нарушителей общественной полосы к диверсантам,мудак.
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06.11.2022 15:16 Відповісти
Це Ви в кінці підписались? Згоден.
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06.11.2022 16:39 Відповісти
На початку вторгнення з Києва миттєвао здуло всіх понаїхавших.
Майже до травня Київ був напівбезлюдним.

І я гадаю, що зараз ДТЕК хоче створити десь таку ж комбінацію для зниження навантаження.
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06.11.2022 15:13 Відповісти
в десятку
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06.11.2022 16:15 Відповісти
тільки маленьке уточнення, це не ДТЕК хоче (це мінус прибутки ) - ахметку вєжливо попросили
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06.11.2022 16:16 Відповісти
Зебилы и другие умственные дегенераты голосовавшие в 2019 года за разных прохвостов боек, гриценок, притул, голосящих сяв, старуху - колясочницу и другие противоукраинские партии и кандидатов, вы будите при полном блекауте выходить на дороги и ложиться на свежий асфальт. Он вас согреет, дебилов.
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06.11.2022 14:46 Відповісти
Улицы будут заасфальтированы, но не освещенны. Так что знаменитая речь про какую разницу от Зеленского не сработает.
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06.11.2022 14:52 Відповісти
Ну, ежели выше мной означенные дебилы не поумнели то сработает. Но на счёт их поумнеть я сомневаюсь.
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06.11.2022 14:55 Відповісти
Хіба там не усі були у бюлетні такі при режимі олігархічної клептократії в державі?
До чого чи про кого ці скавчання про «неправільной» вибір?
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06.11.2022 16:08 Відповісти
Андруша, не выныривайте из своей Параши.
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06.11.2022 20:27 Відповісти
Під час морозів це може призвести й до евакуації. Про це повідомив виконавий директор ДТЕК Дмитро Сахарук

Коли вже заборонять службовім особам патякати в соціальних мережах і ЗМІ? Цьому Сахаруку що, нічим зайнятись? А всю Україну куди збираються евакуювати? Адже в країні не один Київ можна залишити без електроенергії.
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06.11.2022 14:52 Відповісти
К ВладиОбосанычу, в Италию. Там, под тёплым и ласковым солнышком, на своей вилле всех он и разместит.
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06.11.2022 14:57 Відповісти
К істерикам Вітальки додався бідося Ахметка, а який фурор вони зробили цими заявами у кацапських помийках.
І ніхто не спростував, що може то таке ІПСО. Всі звіздуни мовчать, як лайна в рот набрали.
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06.11.2022 14:54 Відповісти
дауны хайпожоры полезные идиоты типа вора ахметова ил туповатого кличко
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06.11.2022 14:56 Відповісти
А ск4ажите, вот вы лично сколькими языками владеете?
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06.11.2022 14:59 Відповісти
4-мя вместе с родным украинским - а что?
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06.11.2022 15:05 Відповісти
Чем докажите? Гугл переводчиком?
Впрочем и Кличко владеет 4-мя. Получается, что вы с ним на равных, по уму. И судя по вашим словам вы так же туповатый?
Впрочем, он Чемпион Мира и мэр столицы Украины Киева, а вы кто у нас будите?
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06.11.2022 20:32 Відповісти
А для того, щоб під час війни ховати під асфальтом гроші з міського бюджету, треба володіти багатьма мовами?
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06.11.2022 15:11 Відповісти
А все це читає оркостанівська орда. Читає та радіє, радіє та читає, як українці чуби деруть ЗА БАГАТИХ ПОЛІТИКІВ! Котрим насрати на народ!
Ну сваріться, давайте ще!))

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06.11.2022 15:03 Відповісти
Мені здається, що тему роздмухують для того, щоб якнайбільше не зовсім місцевих звалило в села і зменшило навантаження на систему.
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06.11.2022 15:04 Відповісти
Так, там таких дуже багато. Тим більше, що останні роки все село перебирається до міст, але зараз може бути навпаки...
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06.11.2022 15:12 Відповісти
Евакуация 3х млн!!!!????? Прилетит вдруг волшебник или инопланетяне для эвакуации и куда эвакуируют на Марс или на деоккупированные территории Украины?
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06.11.2022 15:09 Відповісти
Капец тут у вас,всепропальщиков!
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06.11.2022 15:27 Відповісти
за останні місяць-півтора, як касапи активно гатять по тому ж таки Киэву, вже можна давно було зробити й укриття для трансформаторів, підстанцій і т.п., ті ж таки ЗБ-перекриття, котлованів нарити, розмістити дублюючі розподільчі потужності в укриттях і т.д.
Де воно все?
і при тому, в нас знаходяться мільярди гривень на нову тротуарну плитку й новий асфальт зараз.
Тому, будь-які заяви про "тотальний блеакут" - це розписатися в тому, що свідомо нічого не робили й робити не бажають, а натомість - підіграють на повну касапам і готують з ними капітуляцію-"договорняк". і використовують касапські обстріли просто для того, щоби "вимкнути" нафіг Киів і "прогнути" украінців на капітуляцію. А щоби кияни не заважали шоблі здавати Украіну - оголошують, мовляв - киян треба "евакуювати".
Нах"й.
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06.11.2022 15:28 Відповісти
Бачу, руде неподобство ВИМАГАЄ націоналізації мутно нажитого майна! Допоможіть негайно!
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06.11.2022 15:33 Відповісти
Не націоналізації, а конфіскації набутого злочинним шляхом майна
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06.11.2022 16:11 Відповісти
если это так тогда нужно создавать какой-то оперативный штаб и решать вопросы логисти куда и чем проводить звакуации . но зачем здесь об этом писать ? на сайте полно прокацаповских ублюдков и агентов парашников в чем смысл статьи посеять панику дать намек что нужнодальше бомбить объекты стратегической инфраструктуры ? та вы вообще редакторы ох-ели уже за такой слив информащии можно и к стенке
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06.11.2022 15:36 Відповісти
А нашей власти кроме офшоров ничего не надо , неужели не понятно!
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06.11.2022 15:51 Відповісти
Це починає мусолитись ця ху..ня тому що нове слово - блекаут. Якесь падло його видумало і тепер вставляють його краном і часто. Це як у 2020 - локдаун) І на усіх каналах! Тепер якесь чмо оцей блекаут видумало! Чорний вихід?))
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06.11.2022 15:54 Відповісти
Тепер не виникає сумнівів у тому, хто злив рашистам координати об'єктів критичної інфраструктури для їх знищення.
На злодії шапка горить!
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06.11.2022 16:16 Відповісти
Можна подумать, ці сумніви колись були.
Як в 2014 на даунбас зайшли кацапи, якщо всі місцеві завжди казали: "єслі гудок нє захочєт, на донбасє і птічка какать нє сядєт"? Далі самі здогадаєтесь, чи підказать, як ахмєтов **** вирішив запросить орків, щоб зберегти чесно напижжене, а орки його потім скрєпно кинули?
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06.11.2022 16:27 Відповісти
Якийсь олігарх через свій де-тик тримає у заручниках весь Київ та ще й погрожує евакуацією і повним «апокаліпсисом»
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06.11.2022 17:10 Відповісти
Куда будемо їхати?

Куда хочуть пристроїти 3 млн. киян?
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06.11.2022 16:29 Відповісти
Здуріли чи що?
Чого по москві не б'єте?
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06.11.2022 16:40 Відповісти
А з яких пір питання евакуації стало компетенцією ДТЕК?
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06.11.2022 16:51 Відповісти
Только дураки могли расчитывать, что война будет в формате "попить тёплого кофейку и почитать, как ВСУ освобождают Херсон, Мелитополь, потом Донецк и Крым".
Всё гораздо сложнее. Раньше надо было думать.
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06.11.2022 17:09 Відповісти
А що зробило ДТЕК, коли прихватизувало енергетику? Вірно, підняло тарифи, посилаючись на зношені мережі та необхідність модернізації. Скільки модернізувало? Те що я бачив-0. Переписали таблички на ще радянських підстанціях «Власність ДТЕК», навіть замки не поміняли. Де ваші резерви? Та отож.
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06.11.2022 17:41 Відповісти
Всю нашу жизнь обворовивал нас и имел,сдал даунбас,теперь блекаут(писец).Они забили,что такое КиЇв,он вас сделает в аутеблеки.
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06.11.2022 17:50 Відповісти
он вообще хоть что-то восстанавливают?? или ттолько панику нагнетают?!
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06.11.2022 18:10 Відповісти
Консерві ріговские в дтеке небось всю інфу сливают фсб.
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06.11.2022 18:30 Відповісти
по Харькову наоборот все заманивают.. .по мессенжерам крутят ролики как офигенно там, подумаешь электричество бывает раз в 12 часов,работы нет, все работает но с перебоями, продуктов в супермаркетах полно с нарушенными температурными режимами, зато пообщаться можно , душевно посидеть, выпить.... пойти в парк посмотреть на белок, кабанов на площади поснимать диких, лисиц тех же.... "а так все ок! пробки, короче подтягивайся - давай, подтягивайся... херасе только что пролетело... прям как вчера только мощнее"
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06.11.2022 19:23 Відповісти
Зараз ДТЭК буде решать вопрос с эвакуацией Киева? Ну бл....дожилися)))))
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06.11.2022 19:25 Відповісти
Система плохо спроектирована. Намеренно или случайно.
Надо установить лимит потребления на квартиру: холодильник, 3 лампочки, ноутбук, блендер, зарядка телефона и фонариков.
Никаких обогревателей, утюгов, бойлеров: у кого перерасход - отключение
квартиры, а не района.
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06.11.2022 20:45 Відповісти
или хотя бы парадного
а тут уже мы разберемся, кто и что включил))
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06.11.2022 23:40 Відповісти
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