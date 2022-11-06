У Херсоні та області повністю зникло світло. Також є перебої з мобільним зв’язком

В 10 населених пунктах Херсонської області повністю пропали світло та мобільний зв’язок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Світла немає по всьому місту, так. Чекаємо на інформацію, де що відбулося", - йдеться в повідомленні.

При цьому місцеві ЗМІ повідомили, що у Бериславі росіяни спеціально підривають опори ЛЕП. Мешканці населеного пункту Козацьке також повідомляють, що вони не мають електрики. Відключення електропостачання зафіксували у Комишанах. Також повідомляють про відсутність електрики у Білозерці. Водночас, окупаційна "влада" заявила, що причиною могло стати влучення снаряда в шлюз Каховської ГЕС.

Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили, що електрика в 10 населених пунктах Херсонщини пропала в наслідок нібито "внаслідок теракту на ЛЕП Берислав-Каховка".

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