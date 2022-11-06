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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Херсоні та області повністю зникло світло. Також є перебої з мобільним зв’язком

електроенергія

В 10 населених пунктах Херсонської області повністю пропали світло та мобільний зв’язок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"Світла немає по всьому місту, так. Чекаємо на інформацію, де що відбулося", - йдеться в повідомленні.

При цьому місцеві ЗМІ повідомили, що  у Бериславі росіяни спеціально підривають опори ЛЕП. Мешканці населеного пункту Козацьке також повідомляють, що вони не мають електрики. Відключення електропостачання зафіксували у Комишанах. Також повідомляють про відсутність електрики у Білозерці. Водночас, окупаційна "влада" заявила, що причиною могло стати влучення снаряда в шлюз Каховської ГЕС.

Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили, що електрика в 10 населених пунктах Херсонщини пропала в наслідок нібито "внаслідок теракту на ЛЕП Берислав-Каховка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали примусову депортацію мешканців шести громад Херсонської області

Автор: 

мобільний зв’язок (1027) Херсон (3380) електроенергія (6210) Електрика (2042) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+10
У ***** заволодіти Україною не вдається так воно гнида руйнує все. Так тільки нелюди і покидьки останні роблять. Хочааа... Про що я?... Вони навіть останніх покидьків неварті...
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06.11.2022 15:24
+9
срусский мир - свет от лампадки и WC в огороде чтобы в доме не воняло
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06.11.2022 15:19
+9
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06.11.2022 15:24
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срусский мир - свет от лампадки и WC в огороде чтобы в доме не воняло
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06.11.2022 15:19 Відповісти
Смердить. У них пів ізби під худобу і ваньки серуть там разом з нею .
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06.11.2022 15:42 Відповісти
думаю що кацапи порізали мобільні вишки не тільки щоб вкрасти (це само собою) а щоб ніхто не довідався що відбувається з людьми в Херсоні, якщо це так взимку там буде справжній геноцид
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06.11.2022 15:24 Відповісти
до зими вже звільнемо
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06.11.2022 15:26 Відповісти
судячи з усього кацапи готують на лівому березі оборону, якщо наши її прорвуть то кацапи підірвуть каховську дамбу і затоплять їх

так що не думаю що "до зими вже звільнемо", нажаль
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06.11.2022 15:34 Відповісти
самі собі протирічите, Херсон на правому березі, а оборону роблять на лівому з ваших слів
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06.11.2022 15:36 Відповісти
з лівого берега там все накривається артилерією
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06.11.2022 15:39 Відповісти
не буду сперечатися, просто зауважу що на мою думку кацапи готують з Херсона пастку для ЗСУ
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06.11.2022 15:45 Відповісти
Бо ти тупе як пробка,кацапчик дировський свiжевилуплений..Понятия не рубиш,де i що на Херсонщинi знаходиться - тому й палишся елементарно..
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06.11.2022 16:22 Відповісти
оборону в три ряди окопів бачив на карті, вічно вони не зможуть сидіти і проривати треба, тут вибора нема, або подарувати південь кацапам раз уж засіли в обороні, на це не підуть наші, або проривати і звільняти
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06.11.2022 15:54 Відповісти
У ***** заволодіти Україною не вдається так воно гнида руйнує все. Так тільки нелюди і покидьки останні роблять. Хочааа... Про що я?... Вони навіть останніх покидьків неварті...
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06.11.2022 15:24 Відповісти
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06.11.2022 15:24 Відповісти
ипсо
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06.11.2022 15:28 Відповісти
на лівий берег наши у Херсоні не підуть, це буде помилка

і якщо виключити гуманітарні міркування, то на Херсон взагалі краще не йти, якщо наши відібьють Каховку, кацапське угруповання в Херсоні опиниться в оточенні
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06.11.2022 15:30 Відповісти
я так думаю наш і не збираються Херсон брати силою,просто будуть створювати умови що кацапи самі полишать місто
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06.11.2022 15:32 Відповісти
"кацапи самі полишать місто" тільки якщо наші будуть в Каховці
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06.11.2022 15:36 Відповісти
Десять думок, а як воно буде...Залужний знає
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06.11.2022 15:38 Відповісти
Безконтактна,дистанційна війна за стандартами НАТО.
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06.11.2022 17:06 Відповісти
Зникло світло? Значить з заходом сонця будуть убивати місцевих. І волати на увесь світ, що це укрівська ДРГ.
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06.11.2022 15:26 Відповісти
місцеві вже давно на Сахаліні чи під Магаданом.
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06.11.2022 15:41 Відповісти
По темноте валить собрались
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06.11.2022 15:46 Відповісти
Звідки Херсон отримує електрику і як за неї платить? Де зараз знаходиться "Херсон обленерго", кому належить і хто ремонтує електромережі на окупованій території? У чиїх руках рубильник, якій може вмикати-вимикати ту чи іншу частину Херсонщини?
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06.11.2022 16:01 Відповісти
Очевидно що в руках окупантів. Про рубильник це жарт?
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06.11.2022 16:59 Відповісти
Вісім років дамбілі бомбас...
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06.11.2022 16:28 Відповісти
недодержава-терорист все краде або нищить те, чого не може вкрасти, залишаючи по собі випалені території і радіє з того, що вони залишили свій черговий пОслід у історії і хтось їх нарешті помітить
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06.11.2022 16:39 Відповісти
Херсон для ВСУ -пока Табу! Кто знает,что там орки напридумывали и что понапихали..Возможно, заложили ЯМ..Надеюсь в наших инженерных частях имеется ВРУЯМ?Вот их и надо запускать первыми в городские окраины.(прим.ВРУЯМ-взвод разведки и уничтожения ядерных мин,имелся по штату в каждом ИСБ СА)
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06.11.2022 17:11 Відповісти
 
 