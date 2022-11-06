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Новини Війна
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Причин для розмов про евакуацію з Києва наразі немає. Готуємося до різних варіантів, - КМДА

світло,світла,відключення,віялові

У столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, спростовуючи інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що Київ нібито планує евакуювати населення, інформує Цензор.НЕТ.

Ткачук пояснив, що в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, і в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання. Варто розуміти, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним із елементів цивільного захисту.

"Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки", - сказав Ткачук.

Він підкреслив, що міська влада робить все, аби мінімізувати для мешканців наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури. У кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку. Вони будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів, оскільки саме там буде забезпечено тепло- та енергопостачання у випадку критичної ситуації. Ці пункти обладнають всім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. Неподалік за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ планує тотальну евакуацію у разі повної зупинки електромереж, - NYT

"Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій - від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. Для нас важливо уникати паніки і дезінформації, тому, вкотре прошу ЗМІ не маніпулювати інформацією", - підкреслив Ткачук.

Він додав, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Це і є основним завданням системи, особливо зараз, коли Україна щодня зазнає ударів агресора.

Також читайте: Нові обстріли можуть спричинити цілковитий блекаут у Києві. Може постати питання евакуації, - ДТЕК

Автор: 

Київ (19528) евакуація (2320) електроенергія (6210)


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Топ коментарі
+14
Вам не жалко Ахметова Он на вторую итальянскую виллу собирает 200 млн
Кстати, Ахметов перед войной угнал свой самолёт стоимостью 50 млн.

а власть перегнать МРИЮ не подумала
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06.11.2022 15:56
+10
Не прокатило!..
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06.11.2022 15:37
+9
Не розумію плювків в бік київської влади, яка не обрала шлях шашличків, а попросила продумати варіанти на чорний день. Буквально на чорний, бо без світла нічого не видно)
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06.11.2022 15:51
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Не прокатило!..
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06.11.2022 15:37 Відповісти
Ти бач? А там уже всі пересварились))
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06.11.2022 15:37 Відповісти
Заспокоїли, це тільки наразі...
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06.11.2022 15:50 Відповісти
Причин для розмов про евакуацію з Києва наразі немає. Причини є: очевидним є те, , що з настанням холодів Путін може зосередиться на Києві.

Умовна Європа, США ніби його заохочують: не закрили небо, не надають ефективне ПВО і т.п.

Якщо фортецю не можна захопити, то її беруть в облогу. Заморожуванням - виморожуванням….

Це стратегія "прінуждєніякміру", через "кошмаріть" населення, активізувати його до "снєсти нацистко- фашиское правительство, і, радостно встєтіть асвабадітєлєй Гостомеля, Бучі, Маріуполя, Херсона ...

А жителям Києва треба порадити заздалегіть підготовити для свої родин ПРИТУЛОК з пічкою під дрова, керосиновою лампою, колодязем і запасом продуктів... Єстара як світ мудрість: готовитися до гіршого, а ліпше якось пере живемо.
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06.11.2022 15:51 Відповісти
Мера города выбирали не для того чтобы он давал советы которые может дать любой селянин и даже школьник. Мера города выбирали для того чтобы он решал проблемы жителей города. Иначе я тоже могу дать ему совет-куда идти например
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06.11.2022 16:44 Відповісти
Рятувати себе і свої це, насамперед, справа кожного - це здоровий глузд і розумний та продуманий прагматизм.

Влада має все ввести в організоване русло, забезпечити інформативно, технологічно і практично. Всім нам, - кожному, треба мати план Б. Як і владі. Спокійно, методично і кожен день... Стара як світ мудрість: готовитися до гіршого, а ліпше якось переживемо.
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06.11.2022 17:40 Відповісти
Не слід людині, не обтяженій владою, думати світовими масштабами - "где три миллиона людей расселить". Подумайте про себе і свою родину. Поритися в пам'яті, згадати далеких родичів в "провінції" і т.п. і організувати спершу собі притулок: заздалегідь підготовити для свої родин ПРИТУЛОК з пічкою під дрова, керосиновою лампою, колодязем і запасом продуктів... Згадати практику "евакуацій" літом на море, без путівки, "дикарямі" - світ не без добрих людей.

На владу надійся, а сам... Недавно чиновник з митного відомства розповідав як він буде обкладати податковими тягарями дизельгенератори, які везуть в Україну.

Для чиновника немає т.зв. критичного імпорту, а дизельгенератор як речі розкоші...

Такі чиновники перекрили б митний кордон для дизельгенераторів
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06.11.2022 17:51 Відповісти
в лісах, вирити землянки і грітися дровами, мабудь такий варіант у влади. А по поводу електрики то доки що в Києві досить помірні відключення. В Київській області два рази на день по 4-5 годин а подекуди і більше.
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06.11.2022 19:15 Відповісти
Не розумію плювків в бік київської влади, яка не обрала шлях шашличків, а попросила продумати варіанти на чорний день. Буквально на чорний, бо без світла нічого не видно)
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06.11.2022 15:51 Відповісти
Люди считают что власть это их личный психолог.
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06.11.2022 16:20 Відповісти
да да. витальбан с вовкой тёпленькой водицы в рот набрали до самого вторжения 24 февраля. им пох были избиратели и страна. ни приЗедент, ни пидалик не обеспечили ни оборонную безопасность, ни энергетическую. Разводили только срач и бардак. The end.
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06.11.2022 17:12 Відповісти
За їхню роботу до 24 лютого - окремий рахунок. А зараз є зараз
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06.11.2022 17:21 Відповісти
Даже в КГГА офонарели от хрюканья «народного мэра» о блэкауте, о чёрных холодных днях… А вся причина в непомерных аппетитах частной коммерческой компании ДТЭК, зарабатывающей миллиарды на киевлянах и энергетическом кризисе.
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06.11.2022 15:53 Відповісти
Вам не жалко Ахметова Он на вторую итальянскую виллу собирает 200 млн
Кстати, Ахметов перед войной угнал свой самолёт стоимостью 50 млн.

а власть перегнать МРИЮ не подумала
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06.11.2022 15:56 Відповісти
Он не только самолет угнал но и перевез на нем самого ЧЕСТНОГО журнализда который на каждом интерьвью говорит что никто его не купил. Семью Гордона он перевез за неделю до начала войны. Гордон это мультимиллионер который мог перевезти семью обычным авмарейсом но предпочел частный самолет Ахметова. Как зеленский предпочел частный самолет российского олигарха когда в Оман летал. Совпадение?
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06.11.2022 16:42 Відповісти
готов к эвакуации ...в кКонча Заспу
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06.11.2022 16:05 Відповісти
Так нахіба ви ці розмови почали
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06.11.2022 16:20 Відповісти
30 000 человек на 1 пункт
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06.11.2022 16:27 Відповісти
В Киеве несколько сот многоквартирных домов у которые единая газовая котельня на крыше дома-это какраз самые новые дома с хорошей теплоизоляцией и самым большим КПД. Проблема в том что эти газовые котлы без электричества не могут работать(автоматика котла а так-же насосы подачи теплоносителя). И Боксера это пока-что никак не волнует. Легче сказать чтобы эвакурировались чем решить проблему с этими домами. А решение простое:либо перестать отключать эти дома от электроснабжения Либо выделить отдельную маломощную неотключаемую электролинию для котлов,либо поставить бензоэлектрогенераторы. в Киеве достаточно много дормов которые не отключаются от электропоставок имено в силу технологических причин. Почему Киевские власти не решают проблемы с теми домами которые я указал?
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06.11.2022 16:39 Відповісти
Проблему нужно решать в целом, а не только для себя. Я кстати, живу в одном из таких домов.
Но это не выход для Киева. Газ подводить к таким домам тоже нужны насосы на электрике. Канализацию отводить тоже нужны насосы...
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06.11.2022 17:35 Відповісти
Вы чего-то путаете. Сейчас с газом проблем нет-он итак подведен. Если в Киеве будет проблема с газом-вымрет весь город поскольку почти все ТЕЦ именно на газу работают. Проблема в том что выключается общедомовой газовый котел когда нет электрики А чтобы его запитать-нужно смешные 10 квт электрической можности всего. Не думаю что очень сложно плоложить временную неотключаемую сеть из таких тонких электрокабелей ко всем многоквартирным домам в Киеве у которых отпопление от общедомового газового котла.
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06.11.2022 20:10 Відповісти
Проблема в тому, до мешканці цих будинків можуть самі купити генератор. Але у всьому винен Кличко. Зебіли.
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06.11.2022 20:35 Відповісти
немає світла - це причина евакуації? хто у цих бездарів мізки забрав .. бог чи диявол?...
п.с. примусова евакуація - це порушення прав людини, і цеим займається кацапня! думайте, хто сидить на держ.кріслах. хто ще не зрозумів.
немає влади без підкорення !
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06.11.2022 16:39 Відповісти
Так якого ж х#ра посадовці почали ці розмови? Хотіли прикинутись корисними, а виявилось, що як завжди!
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06.11.2022 16:45 Відповісти
Не все могут расшифровать что говорит Виталька😂
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06.11.2022 16:45 Відповісти
Спочатку розігнали паніку, а тепер задню включають? Яких тільки ідіотів ми обираємо у владу....
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06.11.2022 16:54 Відповісти
Валерий Маркус порекомендовал на месяц "поехать куда-нибудь отдохнуть" тем, кто проживает в северо-западной части Ровенщины и северо-восточной Волынской области
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06.11.2022 17:07 Відповісти
маркус вже давно облизуэ зелень. тому, будь-які його заяви сприймаються або як нещирі, або як заангажовані. нажаль
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06.11.2022 17:19 Відповісти
за останні місяць-півтора, як касапи активно гатять по тому ж таки Киэву, вже можна давно було зробити й укриття для трансформаторів, підстанцій і т.п., ті ж таки ЗБ-перекриття, котлованів нарити, розмістити дублюючі розподільчі потужності в укриттях і т.д.
Де воно все?
і при тому, в нас знаходяться мільярди гривень на нову тротуарну плитку й новий асфальт зараз.
Тому, будь-які заяви про "тотальний блеакут" - це розписатися в тому, що свідомо нічого не робили й робити не бажають, а натомість - підіграють на повну касапам і готують з ними капітуляцію-"договорняк". і використовують касапські обстріли просто для того, щоби "вимкнути" нафіг Киів і "прогнути" украінців на капітуляцію. А щоби кияни не заважали шоблі здавати Украіну - оголошують, мовляв - киян треба "евакуювати".
Як варіант, готували це вже на найближчі дні - щоби якраз на 7-8 листопада цей ганебний "цирк" розіграти. якраз після чергових обстрілів касапів. ******* сатаністи - вони все ліплять "до дат" та ******* "символізм" - сьомого листопада роковини встановлення "червоного терору" в бувшій рос. імперіі й початок активного розповзання "червоноі" комуняцькоі чуми світом, а 8 числа, якраз - місячне затемнення.
От, іх викрили, народ почав обурюватися - і вони типу здали "назад" - мовляв, ми нічого не планували такого і таке інше бла-бла-бла.
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06.11.2022 17:15 Відповісти
Боксер учился у Зеленского как нужно готовится к войне и связанных с ней проблемах
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06.11.2022 20:13 Відповісти
Само вкинуло-само заперечило. Окуповані міста живуть без світла, тепла та води і ніхто «д...ом не запливає», вистоїть і Київ на зло кацапам та їх прихільників.
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06.11.2022 17:28 Відповісти
Нужно защищать энергетические объекты и прятать их! Другого не вижу варианта.
Есть активна защита, уничтожая на территории врага еще до запуска. Есть и пассивная защита. В ВОВ запускали воздушные шары.
Эвакуация просто не реальна. Пусть напишут хотя бы, как они это представляют.
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06.11.2022 17:41 Відповісти
Кстати, дерижабли с цепями и сеткой около ТЭЦ это тема!
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06.11.2022 22:35 Відповісти
А багато ж повірило...

.. аа, зрозуміло, це щоб "танкамі нє давіть людєй в пробках"
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06.11.2022 17:45 Відповісти
Готуємося до різних варіантів, - КМДА Джерело:
Интересно к чему в КМДА готуються? - война идет даже уже 9 - тый месяц, а 8 лет, проснулись , может закупили не за деньги олигархов , а кто у нас самые большие олигархи - все знают -это так званая власть избранная народом, а за деньги Киева парачку современных ЗРК чтобы город не бомбили, сделали котельни при каждой многоэтажке, гернераторы так нет грабить интересней, атеперь предлагают эвакуироваться , только куда? - это вопрос может у меров, министров, депутатов, судей, прокуроров не стоит куда , а что делать остальным, вопрос конечно риторический, все и так знают , спасение утопающих - дело рук самих утопающих и разве что верить в ЗСУ,волонтеров которые и так погибают и надрываются и господа Бога. Так на фига нам нужны эти дебилы, которые кроме как воровать в этой жизни ни чего не сделали.
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06.11.2022 17:46 Відповісти
Що значить "немає" - так вже ж сказали. Варіант? Варіант
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06.11.2022 17:48 Відповісти
Педалік, ясно сказав,- евакуація як варіант, він в евакуації мало розуміється, як і більшість з нас, тому не переймайтеся
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06.11.2022 18:47 Відповісти
євакуація Київа - краматорский вокзал в масштабах мегаполиса, обстріли колон й т.д.
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06.11.2022 22:55 Відповісти
Киевский эгоизм во всей красе Харьков,Одессу,Запорожье,Никополь и прочую малоценку пусть живьем едят - главное сохранить комфорт Киева.
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07.11.2022 05:34 Відповісти
 
 