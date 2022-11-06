Причин для розмов про евакуацію з Києва наразі немає. Готуємося до різних варіантів, - КМДА

У столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, спростовуючи інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що Київ нібито планує евакуювати населення, інформує Цензор.НЕТ.

Ткачук пояснив, що в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, і в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання. Варто розуміти, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним із елементів цивільного захисту.

"Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки", - сказав Ткачук.

Він підкреслив, що міська влада робить все, аби мінімізувати для мешканців наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури. У кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку. Вони будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів, оскільки саме там буде забезпечено тепло- та енергопостачання у випадку критичної ситуації. Ці пункти обладнають всім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. Неподалік за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги.

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"Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій - від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. Для нас важливо уникати паніки і дезінформації, тому, вкотре прошу ЗМІ не маніпулювати інформацією", - підкреслив Ткачук.

Він додав, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Це і є основним завданням системи, особливо зараз, коли Україна щодня зазнає ударів агресора.

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