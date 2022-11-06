Причин для розмов про евакуацію з Києва наразі немає. Готуємося до різних варіантів, - КМДА
У столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію.
Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, спростовуючи інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що Київ нібито планує евакуювати населення, інформує Цензор.НЕТ.
Ткачук пояснив, що в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, і в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання. Варто розуміти, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним із елементів цивільного захисту.
"Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки", - сказав Ткачук.
Він підкреслив, що міська влада робить все, аби мінімізувати для мешканців наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури. У кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку. Вони будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів, оскільки саме там буде забезпечено тепло- та енергопостачання у випадку критичної ситуації. Ці пункти обладнають всім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. Неподалік за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги.
"Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій - від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. Для нас важливо уникати паніки і дезінформації, тому, вкотре прошу ЗМІ не маніпулювати інформацією", - підкреслив Ткачук.
Він додав, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Це і є основним завданням системи, особливо зараз, коли Україна щодня зазнає ударів агресора.
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Умовна Європа, США ніби його заохочують: не закрили небо, не надають ефективне ПВО і т.п.
Якщо фортецю не можна захопити, то її беруть в облогу. Заморожуванням - виморожуванням….
Це стратегія "прінуждєніякміру", через "кошмаріть" населення, активізувати його до "снєсти нацистко- фашиское правительство, і, радостно встєтіть асвабадітєлєй Гостомеля, Бучі, Маріуполя, Херсона ...
А жителям Києва треба порадити заздалегіть підготовити для свої родин ПРИТУЛОК з пічкою під дрова, керосиновою лампою, колодязем і запасом продуктів... Єстара як світ мудрість: готовитися до гіршого, а ліпше якось пере живемо.
Влада має все ввести в організоване русло, забезпечити інформативно, технологічно і практично. Всім нам, - кожному, треба мати план Б. Як і владі. Спокійно, методично і кожен день... Стара як світ мудрість: готовитися до гіршого, а ліпше якось переживемо.
На владу надійся, а сам... Недавно чиновник з митного відомства розповідав як він буде обкладати податковими тягарями дизельгенератори, які везуть в Україну.
Для чиновника немає т.зв. критичного імпорту, а дизельгенератор як речі розкоші...
Такі чиновники перекрили б митний кордон для дизельгенераторів
Кстати, Ахметов перед войной угнал свой самолёт стоимостью 50 млн.
а власть перегнать МРИЮ не подумала
Но это не выход для Киева. Газ подводить к таким домам тоже нужны насосы на электрике. Канализацию отводить тоже нужны насосы...
п.с. примусова евакуація - це порушення прав людини, і цеим займається кацапня! думайте, хто сидить на держ.кріслах. хто ще не зрозумів.
немає влади без підкорення !
Де воно все?
і при тому, в нас знаходяться мільярди гривень на нову тротуарну плитку й новий асфальт зараз.
Тому, будь-які заяви про "тотальний блеакут" - це розписатися в тому, що свідомо нічого не робили й робити не бажають, а натомість - підіграють на повну касапам і готують з ними капітуляцію-"договорняк". і використовують касапські обстріли просто для того, щоби "вимкнути" нафіг Киів і "прогнути" украінців на капітуляцію. А щоби кияни не заважали шоблі здавати Украіну - оголошують, мовляв - киян треба "евакуювати".
Як варіант, готували це вже на найближчі дні - щоби якраз на 7-8 листопада цей ганебний "цирк" розіграти. якраз після чергових обстрілів касапів. ******* сатаністи - вони все ліплять "до дат" та ******* "символізм" - сьомого листопада роковини встановлення "червоного терору" в бувшій рос. імперіі й початок активного розповзання "червоноі" комуняцькоі чуми світом, а 8 числа, якраз - місячне затемнення.
От, іх викрили, народ почав обурюватися - і вони типу здали "назад" - мовляв, ми нічого не планували такого і таке інше бла-бла-бла.
Есть активна защита, уничтожая на территории врага еще до запуска. Есть и пассивная защита. В ВОВ запускали воздушные шары.
Эвакуация просто не реальна. Пусть напишут хотя бы, как они это представляют.
.. аа, зрозуміло, це щоб "танкамі нє давіть людєй в пробках"
Интересно к чему в КМДА готуються? - война идет даже уже 9 - тый месяц, а 8 лет, проснулись , может закупили не за деньги олигархов , а кто у нас самые большие олигархи - все знают -это так званая власть избранная народом, а за деньги Киева парачку современных ЗРК чтобы город не бомбили, сделали котельни при каждой многоэтажке, гернераторы так нет грабить интересней, атеперь предлагают эвакуироваться , только куда? - это вопрос может у меров, министров, депутатов, судей, прокуроров не стоит куда , а что делать остальным, вопрос конечно риторический, все и так знают , спасение утопающих - дело рук самих утопающих и разве что верить в ЗСУ,волонтеров которые и так погибают и надрываются и господа Бога. Так на фига нам нужны эти дебилы, которые кроме как воровать в этой жизни ни чего не сделали.