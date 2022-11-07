Агресія Росії виявила втрату потужності американського військового стримування, а криза в Україні - це лише розминка, - адмірал ВМС США Річард (оновлено)
Офіцер армії США відверто говорить про втрату американських засобів стримування.
Про це йдеться в редакційному матеріалі Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо далі повний переклад тексту.
Вторгнення Росії в Україну виявило втрату потужності американського військового стримування - факт, який, здається, дуже мало наших лідерів готові визнати публічно. Тож приємно чути, як старший офіцер визнає небезпеку таким чином, що, як ми сподіваємося, є початком кампанії з просвіти американської громадськості. "Ця криза в Україні, в якій ми зараз перебуваємо, це лише розминка", - сказав цього тижня на конференції адмірал ВМС США Чарльз Річард, командувач Стратегічного командування США. "Наближається щось велике. І не мине багато часу, перш ніж нас перевірять так, як ми не перевіряли себе протягом тривалого часу".
Наскільки все погано? Ну, адмірал каже: "Як я оцінюю наш рівень стримування проти Китаю? Корабель повільно тоне. Він іде на дно повільно, але він тоне, оскільки, по суті, вони впроваджують можливості в польові дії швидше, ніж ми". Те, що занурення відбувається повільно, навряд чи може слугувати втіхою. Оскільки "ці тенденції продовжуватимуться", не матиме значення, "наскільки хороші наші командири чи наше обладнання - нам їх не вистачить. І це дуже короткострокова проблема". Зауважте слова "короткострокова проблема". Проблема є більш нагальною, ніж хоче визнати більша частина політичного класу.
Адмірал Річард зауважив, що Америка зберігає перевагу в підводних човнах - "можливо, єдину справжню асиметричну перевагу, яку ми все ще маємо", - але навіть вона може зникнути, якщо США не прискорять темп, щоб "вирішити наші проблеми з обслуговуванням, розпочати нове будівництво". Будівництво трьох швидкохідних підводних човнів типу "Вірджинія" на рік було б хорошим початком.
Торішні новини про те, що Китай випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла весь світ і приземлилася вдома, повинні були викликати більше тривоги, ніж викликали. Це означає, що Китай може поставити під загрозу будь-яке місто чи об’єкт США, і, можливо, не бути поміченим. Той факт, що випробування застали США зненацька і що вони перевершили гіперзвукові можливості Америки, погіршує ситуацію. Те, як ми програли гіперзвукову гонку Китаю та Росії, заслуговує на слухання в Конгресі. "Раніше ми вміли швидко рухатися, але втратили це мистецтво", - додав адмірал. Військові говорять "про те, як ми збираємося пом’якшити нашу припущену можливу невдачу", щоб поставити нові балістичні підводні човни, бомбардувальники чи зброю великої дальності, замість того, щоб сформулювати запитання інакше: "Що для цього потрібно? Гроші? Люди? Вам потрібні авторитети?". Ось "як ми потрапили на Місяць до 1969 року".
Розповідаючи громадськості про слабкі сторони збройних сил США, ви ризикуєте спонукати ворогів використовувати їх. Але більший ризик сьогодні полягає в сліпому самовдоволенні, доки Китай не вторгнеться на Тайвань або не вчинить інших дій, які завдадуть шкоди інтересам або союзникам США, оскільки Пекін вважає, що США нічого не можуть з цим вдіяти.
Редакція Wall Street Journal
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Якщо ви думаєте що це суто американська проблема - то помиляєтесь. В Британії голова рекрутингового офісу RAF подала у відставку на знак протесту проти, на її думку, незаконного розпорядження брати більше жінок і чорних у пілоти винищувальної авіації і відсівати більш здібних і спроможних кандидатів тільки тому що вони білі чоловіки.
Ліберасти перетворюють в лайно все до чого торкаються.
Очі відкрий, Китай країна банкрот перед світовими банками, кредити віддавати нічим,
взятий курс на закручування гаєк. Друга економіка, цирк.
Трамп майбутній президент це така лякалочка від ліберастів. Жупел, як казав Бланк-Ленін. Верхівка слонів не така дурна, щоб вступити в ту ж купу лайна.
Йди по адресі руцкого корабля блажений подоляцький клоун )
Був би у тебе розум, ти б знав що капітани піводок це не інтелектуали, а люди зі стальною волею які стійки до стресів. Про великі мізки там нічого немає.
Іди по адресі русколго корабля блажений, другий раз вже кажу.
Ти на Місяць з Аполоном не літав як дублер Армстронга случаєм ? 😆
Клоун.
Какой смысл китайцам воевать?! Чтобы лишить себя рынков сбыта и пропитания для миллиарда с лишним узкоглазых?!
і не втручатися в реальну війну в Європі яка триває восьмий рік.
ТТак что все большие ракеты это ради сдерживания, чтоб не бомбили территорию Китая, а боевые действия будут вестись в третьих странах.
Проти маленького Тайваня вони готові воювати, бо колись була їх територія, проти сильної держави ні, бо у випадку програшу ********* лице, а на Сході загубити лице це чи не смерть.
Китай отвоевывает Тайвань, получает крупнейшего производителя микропроцессоров и контроллеров с технологиями. Китай помогает Сев Корее победить Южную. Как думаете, это повлияет на мировую экономику? А я могу продолжать....
Окремим прикладом використання Росією ботів у https://uk.wikipedia.org/wiki/Twitter Twitter , що впливали на політичні вподобання громадян інших держав був акаунт «@TEN_GOP», котрий був дуже помітним «голосом» у американських правих, за яким стежили понад 130 000 осіб, а деякі помічники Трампа робили репости його записів під час передвиборчої кампанії. Коли діяльність цього облікового запису була призупинена у липні 2017 року, то в мережі навіть почалися протести американських правих радикалів, не згодних із закриттям акаунту. Але вже в жовтні Twitter підтвердив, що акаунт «@TEN_GOP» був фейковим і керувався російським оператором, пов'язаним із так званою «фабрикою тролів» в Санкт-Петербурзі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0#cite_note-29 [29]
Ольгінські тролі також втрутились у перебіг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2016 президентських виборів 2016 року в США .
В лютому 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення на адресу «Агенства інтернет-досліджень» у змові проти Сполучених Штатів та втручанні у вибори 2016 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0#cite_note-30 [30] ." - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2016 До речі, хто там щойно той Твітер купив і по-новому мете?
Україні багато не треба - вистачить і розконсервованої військової техніки на гіпер великих військових складах Америки. Абрамси хоча б першого покоління, старі Ф15, 16, Бородавочніки,
та інша техніка.
Най будуються нові човни, літаки і ракети, кашу маслом не зіпсуєш.
Все то укріпить НАТО, а Україні ж скоро до НАТО вступати?
Китай тонет, это из оперы Запад загнивает и Киев за три дня.
"Как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая? Корабль медленно тонет. Он идет ко дну медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют возможности в полевые действия быстрее, чем мы".
То есть Америка не успевает за Китаем, а не наоборот.
"То, что погружение происходит медленно, вряд ли может служить утешением. Поскольку "эти тенденции будут продолжаться", не будет иметь значения, "насколько хороши наши командиры или наше оборудование - нам их не хватит."
Конечно перевод так себе, вот люди и путаются. Адмирал только одного не сказал: Китай уже начал войну на территории Украины руками рашки. Они методично истощают силы США и их союзников. И когда все вроде вздохнут свободно, когда раша проиграет - вот тут в игру вступит Китай открыто, как дежава. Будет ли готова Америка к этому? Ну я думаю, что они знают об этом и готовятся к этому. А кто будет готов а кто нет - время покажет.
Теперь этот организм попытался изложить свои мысли, но ввиду своей чрезвычайной тупости и глупости, впрочем как и сам Трамп и все трамписты - у него это не получилось. Набор бессвязных предложений)) Друг Киссинджера, тот такой же припизжженый и прибитый ватой олигофрен)
Си цзинь пинь это прекрасно понимает ,он умнее пуйла и не рыпнется первым никогда.И Расеи помогать военкой не будет.
Китай экономически зависим полностью от Запада а в Параши если и есть пара звуковых ракет то толку от них у США прямо сейчас есть все возможности без яо конвенциональным оружием стиреть все что связаны с военкой на територии рассеи....они с тихоокеанских караблей скручивают ПВО шоб на ЧР прикрутить у них ничего нет чтобы отразить атаку ,они бессильны против Америки.
Чушь. Разумеется своя армия в приоритете, но помощь Украине смело можно увеличить вдвое и тогда на фоне триллиона на свою армию, возникнет 100 миллиардов на ВСУ. Т.е. 10 процентов АЖ...
Но повторяю суть в том, что ВСУ уже имели готовую армию на момент начала конфликта, с массой техники, одних танков было больше 1000, бмп-бтр больше 2000, самолетов и вертолетов под 200 штук, а там голые жопы были в Афгане, потому они туда и погнали столько джипов, грузовиков и хамвишек.
Что до результата? А результат такой потому, что солдаты и офицеры отказались воевать и точка.
Никакого военного поражения талибы им не нанесли, только США убрали свой войска, как афганская армия сдалась.
А у нас что? А у нас никакой американской армии не принимает участия в боевых действиях вообще, а ВСУ сражается и отвоевывает потерянные территории. Ферштейн?
Короче имхо, ты тролль )
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Строительство трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год было бы хорошим началом.
Теж саме і з Росією.