Агресія Росії виявила втрату потужності американського військового стримування, а криза в Україні - це лише розминка, - адмірал ВМС США Річард (оновлено)

Офіцер армії США відверто говорить про втрату американських засобів стримування.

Про це йдеться в редакційному матеріалі Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо далі повний переклад тексту.

Вторгнення Росії в Україну виявило втрату потужності американського військового стримування - факт, який, здається, дуже мало наших лідерів готові визнати публічно. Тож приємно чути, як старший офіцер визнає небезпеку таким чином, що, як ми сподіваємося, є початком кампанії з просвіти американської громадськості. "Ця криза в Україні, в якій ми зараз перебуваємо, це лише розминка", - сказав цього тижня на конференції адмірал ВМС США Чарльз Річард, командувач Стратегічного командування США. "Наближається щось велике. І не мине багато часу, перш ніж нас перевірять так, як ми не перевіряли себе протягом тривалого часу".

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Наскільки все погано? Ну, адмірал каже: "Як я оцінюю наш рівень стримування проти Китаю? Корабель повільно тоне. Він іде на дно повільно, але він тоне, оскільки, по суті, вони впроваджують можливості в польові дії швидше, ніж ми". Те, що занурення відбувається повільно, навряд чи може слугувати втіхою. Оскільки "ці тенденції продовжуватимуться", не матиме значення, "наскільки хороші наші командири чи наше обладнання - нам їх не вистачить. І це дуже короткострокова проблема". Зауважте слова "короткострокова проблема". Проблема є більш нагальною, ніж хоче визнати більша частина політичного класу.

Адмірал Річард зауважив, що Америка зберігає перевагу в підводних човнах - "можливо, єдину справжню асиметричну перевагу, яку ми все ще маємо", - але навіть вона може зникнути, якщо США не прискорять темп, щоб "вирішити наші проблеми з обслуговуванням, розпочати нове будівництво". Будівництво трьох швидкохідних підводних човнів типу "Вірджинія" на рік було б хорошим початком.

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Торішні новини про те, що Китай випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла весь світ і приземлилася вдома, повинні були викликати більше тривоги, ніж викликали. Це означає, що Китай може поставити під загрозу будь-яке місто чи об’єкт США, і, можливо, не бути поміченим. Той факт, що випробування застали США зненацька і що вони перевершили гіперзвукові можливості Америки, погіршує ситуацію. Те, як ми програли гіперзвукову гонку Китаю та Росії, заслуговує на слухання в Конгресі. "Раніше ми вміли швидко рухатися, але втратили це мистецтво", - додав адмірал. Військові говорять "про те, як ми збираємося пом’якшити нашу припущену можливу невдачу", щоб поставити нові балістичні підводні човни, бомбардувальники чи зброю великої дальності, замість того, щоб сформулювати запитання інакше: "Що для цього потрібно? Гроші? Люди? Вам потрібні авторитети?". Ось "як ми потрапили на Місяць до 1969 року".

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Розповідаючи громадськості про слабкі сторони збройних сил США, ви ризикуєте спонукати ворогів використовувати їх. Але більший ризик сьогодні полягає в сліпому самовдоволенні, доки Китай не вторгнеться на Тайвань або не вчинить інших дій, які завдадуть шкоди інтересам або союзникам США, оскільки Пекін вважає, що США нічого не можуть з цим вдіяти.

Редакція Wall Street Journal