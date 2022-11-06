Швейцарія не дала снарядів Україні. Якщо нападуть на нас, імовірно, й нам не дасть, - депутат Бундестагу Штрак-Циммерман

У парламенті Німеччини закликали переглянути ланцюги постачання боєприпасів через позицію Швейцарії, яка відмовляється передати Україні снаряди до зенітних установок Gepard, обґрунтовуючи це своїм статусом нейтральної країни.

Про це пише німецьке видання Zelt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала зробити висновки через заборону Швейцарії на постачання зенітних боєприпасів в Україну.

"Німеччина більше не може - як у випадку зі швейцарськими боєприпасами для Gepard - ставити себе у залежність", - заявила Штрак-Циммерман.

Вона наголосила, що відмова Швейцарії передавати боєприпаси, необхідні у кризових зонах, може загрожувати національній безпеці Німеччини.

"Що насправді станеться, якщо Німеччина чи одна з країн НАТО зазнають нападу, а боєприпаси, вироблені у Швейцарії, не будуть доставлені через цей "нейтралітет"?" - запитала Штрак-Циммерман.

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Штрак-Циммерман зазначила, що Бундесвер отримує зі Швейцарії боєприпаси також і для своєї системи зенітного озброєння Mantis, боєприпаси для озброєння бойової машини піхоти Puma та для бойових літаків Tornado й Eurofighter.

"З точки зору безпекової політики світ змінився з 24 лютого, і Німеччина має негайно перевірити відповідні маршрути доставлення при замовленні боєприпасів і при необхідності - змінити або скоригувати їх", - заявила вона.

Зенітні установки Gepard, виведені з експлуатації Бундесвером та передані Україні, оснащені спареною 35-мм гарматою швейцарського виробника озброєнь Oerlikon. Виробник зброї та боєприпасів тепер належить Rheinmetall.

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На початку червня Швейцарія вперше відхилила експортний запит федерального уряду Німеччини на постачання близько 12 400 снарядів Gepard.