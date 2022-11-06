Минулої доби морські піхотинці знищили 7 російських військових, танк та три гармати. ІНФОГРАФІКА

Бійці військових частин і підрозділів командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу, 5 листопада, знищили сімох російських загарбників, танк і три причепні гармати ворога.

Про це повідомляє Командування морської піхоти, інформує Цензор.НЕТ

"Протягом минулої доби морські піхотинці знищили 5 окупантів. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого було знищено 2 російських військових, танк та 3 причепні гармати. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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