Чехія підтримує створення спецтрибуналу над вищим керівництвом РФ за воєнні злочини в Україні, - глава МЗС Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні.

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу… Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він додав, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну.

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