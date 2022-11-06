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Новини Війна
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Чехія підтримує створення спецтрибуналу над вищим керівництвом РФ за воєнні злочини в Україні, - глава МЗС Ліпавський

путін

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні.

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу… Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він додав, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну.

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Автор: 

росія (65346) Чехія (1622) трибунал (260) воєнні злочини (1862) Ліпавський Ян (107)


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Топ коментарі
+6
гарний посил нео-кацапо-фашистам...мвродерам та гвалтівникам - невідворотність покарання....
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06.11.2022 16:58
+4
проти -лука мудіщев сі і інші *********
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06.11.2022 16:45
+2
Створення воєнного трибуналу це добре. Але питання хто буде цей трибунал виконувати? Невже хтось думає що путіна чи ще когось із влади здадуть до ГААГИ? Суд може відбутися але ці особи на даний час є недосяжними .
Буде такий суд як над Януковичем -заочно бо його ніхто не видав.
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06.11.2022 16:59
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проти -лука мудіщев сі і інші *********
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06.11.2022 16:45 Відповісти
Мда,для ботоксного краще втопитися чим судитися,сухим не вийде.
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06.11.2022 16:50 Відповісти
Просто пропасти. Стати іншою людиною. Але це значить відмовитись від влади...

Звичайно є інший варіант, відступити щоб зберегти всі війська (віддати навіть Крим, щоб Україна не мала мотиву наступати далі і була загружена перетравлюванням територій, внутрішніми політичними ігрищами та іншим), вбити всіх урапатріотів в рф, і перетворити рф в Іран протиставляючи себе НАТО.
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06.11.2022 17:30 Відповісти
Нехай він просто здохне,повіситься, отруїться, застрелиться просто зникне з лиця Землі. Він не має права на життя
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06.11.2022 18:41 Відповісти
Ви вірите що той хто сидить за таким довгим столом, із людьми зустрічається лише за броньованим стіклом наважиться на самогубство?
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06.11.2022 18:45 Відповісти
гарний посил нео-кацапо-фашистам...мвродерам та гвалтівникам - невідворотність покарання....
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06.11.2022 16:58 Відповісти
Створення воєнного трибуналу це добре. Але питання хто буде цей трибунал виконувати? Невже хтось думає що путіна чи ще когось із влади здадуть до ГААГИ? Суд може відбутися але ці особи на даний час є недосяжними .
Буде такий суд як над Януковичем -заочно бо його ніхто не видав.
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06.11.2022 16:59 Відповісти
БЕШЕННОГО ТЕРРОРИСТА - ШАКАЛА - Утилизируют Он давно переплюнул Гитлера и Усаму бен Ладена ‼️Взлетел в воздух его самолёт -УНИЧТОЖАЙТЕ‼️ПОЧЕМУ ВЫ ДОПУСКАЕТЕ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ ⁉️УБЕЙТЕ ПУТЛЕРА И ЕГО ПОСОБНИКОВ , остальные мрази заткнутся и будут , как сурки
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06.11.2022 17:55 Відповісти
Это всё слова. Как там в "праституции" недоимперии сказано, что президента, каких бы дров он не наломал, привлекать к уголовной ответственности нельзя. Неужто не найдутся спецы в мире, которые не оттрибуналят х..йла с дружками в сторону кобзона!
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06.11.2022 17:15 Відповісти
На жаль, трибунал, то на десятки років.
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06.11.2022 17:15 Відповісти
Глубоко несчастна та страна,что на соседей нападает..., кажись Пьер Боаст так казав...
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06.11.2022 17:30 Відповісти
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06.11.2022 17:39 Відповісти
На лаві підсудних мають крім пуйла бути всі його ************ і "журналісти".
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06.11.2022 19:12 Відповісти
 
 