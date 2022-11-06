Чехія підтримує створення спецтрибуналу над вищим керівництвом РФ за воєнні злочини в Україні, - глава МЗС Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні.
"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу… Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Він додав, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну.
Топ коментарі
+6 я гражданин Украины
показати весь коментар06.11.2022 16:58
+4 Alex Sav #513490
показати весь коментар06.11.2022 16:45
+2 Роман Марушка #520021
показати весь коментар06.11.2022 16:59
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Звичайно є інший варіант, відступити щоб зберегти всі війська (віддати навіть Крим, щоб Україна не мала мотиву наступати далі і була загружена перетравлюванням територій, внутрішніми політичними ігрищами та іншим), вбити всіх урапатріотів в рф, і перетворити рф в Іран протиставляючи себе НАТО.
Буде такий суд як над Януковичем -заочно бо його ніхто не видав.