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Новини Війна
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Мер латвійського Даугавпілса Елксніньш назвав Крим російським і не сказав, що РФ - агресор

елксніньш

Андрейс Елксніньш, мер другого за розміром міста Латвії Даугавпілса, назвав Крим російським, а також ухилявся від того, щоб назвати Росію агресором і єдиним винуватцем війни.

Його заяви пролунали в ефірі програми "Kāpē", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Його декілька разів перепитали, чи хотів би він перемоги України і поразки Росії, на що він кілька разів поспіль відповідав, що "у війні не буде переможців" і це людська трагедія.

На прохання назвати, хто є агресором у цій війні, він сказав, що вже давав відповіді на ці запитання. Коли йому зауважив, що зараз дуже важливо називати речі своїми іменами, Елксніньш відповів: "В Україні війна - це ясно й очевидно, Росія веде війну не на території своєї країни, це очевидно.

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На запитання про Крим мер сказав, що "Крим є частиною Російської Федерації". Після зауваження, що майже вся міжнародна спільнота не визнала окупацію півострова, він відповів, що це так, але "неможливо розділяти факти, що його включили до складу РФ, та що увесь світ продовжив після того співпрацювати з Росією".

Відповідаючи на питання про відповідальність Росії за вбивства цивільних у Бучі мер сказав, що "за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США".

Коли його попросили пояснити, чому він вважає жертву агресії - Україну - теж відповідальною, Елксніньш відповів: "За цю ситуацію відповідають усі, передусім, дипломати - тому що коли дипломати зазнають невдачі, починає говорити зброя. Так було завжди. Тож у цій ситуації треба говорити про програш дипломатії".

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Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії "Saskaņa" ("Злагода"), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар’єр.

Автор: 

Крим (14175) Латвія (1351)


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Топ коментарі
+49
В Латвії є кримінална стаття за це. Хай впровадження відкривають.
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06.11.2022 18:01
+45
Uze zanimajuta setim gandonom...
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06.11.2022 18:27
+31
***** Путіншь...
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06.11.2022 18:00
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06.11.2022 19:36 Відповісти
Журналист ТВ 3 из Риги стоял с украинским флагом в Даугавпилсе, реакция местных жителей.
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06.11.2022 19:39 Відповісти
Egil, nākamreiz pēc saites ievietošanas nospiediet ENTER. Būk vesels.
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07.11.2022 01:24 Відповісти
ОПЗЖник. Под суд его. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.11.2022 19:36 Відповісти
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/lat/1393.html Населення Латвії

Кількість. (станом на вересень 2010 р.) 2,232 млн. чол. ; Етнічний склад. (за даними 2009 року). Латиші - 59,3%. Росіяни - 27,8%. Білоруси - 3,6%. Українці - 2,5
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06.11.2022 19:48 Відповісти
Кремлівську шлюху лехко вираховувати по ії публічним заявам.
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06.11.2022 19:58 Відповісти
Елксніньш = крысеныш...

В Даугавпилсе полно ваты....
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06.11.2022 20:02 Відповісти
Daugavpils eto osnovnom rusnja. i takoje vystuplenije ne novost. Osnovnoi jazyk v gotode: russkii. Zdat ot togo tshevoto horoshego ne stoit. Dushevno- moskali !
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06.11.2022 20:05 Відповісти
ну таких уродов среди латышей почти нет....а вот среди русских в латвии полно
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06.11.2022 20:18 Відповісти
Molodoe pokalene ruSSko govarjashtix, kotorie poluhili obrazavanie, dumajut golavoi nachinajut menjatca luhuju storanu i ix roSSija neinteresuet, a vot staroe pokalenie, alkashi, narkomani i tak dale bolshinstve vatnie ljubiteli nacistov, fashistov roSSiji...
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06.11.2022 20:34 Відповісти
у меня в моём городе в израиле есть знакомый из даугавпилса,ему как и мне 50,работали вместе.так он жопу за россию дерёт и говорит что латыши влачат нищенское существование всё производство в латвии стоит и т.д.а вот мамина знакомая несколько дней тому назад вернулась из риги,она за Украину,но рассказывает что полно русскоязычных жопу рвут за рашку.
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06.11.2022 20:52 Відповісти
Tak i est, unas mnogo takix ostalis posle okupaciji sovka, tolko smena neskolkolkix pokolenei eto izmenit.
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06.11.2022 21:30 Відповісти
ну дай вам бог!лично мне Латвия,как и Эстония с Литвой очень нравятся!и ваша решительная позиция по отношению к рашке нравится.хотя с коренными выходцами из ваших стран к сожалению почти в своей жизни не общался.
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06.11.2022 21:36 Відповісти
Mi ochen otlichaemsja, unas polnosti razniji mentolitet, mirozrenie, obsoljutno drugaja kultura... Mi otnosimsja ljubomu narodu, nacionalnasti normalno esli oni tagze otnositsa knam.
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06.11.2022 21:48 Відповісти
так какого хрена у вас эти твари в мэрах ходят???
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06.11.2022 23:12 Відповісти
Nu voobahche toElksnins nikakogo vlijanija na politiku Latvii po otnosheniju k Ukraine ne imeet. ego partija Soglacije na viborah provalilasj.

Kstati - elksinsh ne latish. U nego tolko famikija latishskaja - ne izvestno ot kuda. Govorit po latishski s virazhennim russkim akcentom.
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06.11.2022 20:41 Відповісти
Nu sakiau gi, - Olxovskis
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07.11.2022 01:27 Відповісти
Кацапня Даугавпілс "Двінскам" завжди називала,а мер-виродок.
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06.11.2022 20:47 Відповісти
В этом городе пора уточнить кто не гражданин.
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06.11.2022 20:55 Відповісти
Ksozileniju bio-musara unas ostalos mnogo...
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06.11.2022 21:35 Відповісти
Nado ukrainskix komarov z laboratorij pokupatj
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07.11.2022 01:28 Відповісти
Мэр ватное говно и манкурт.
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06.11.2022 21:56 Відповісти
Daa, on h** .
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06.11.2022 22:33 Відповісти
Редкостный выродок этот совковый мэр. Его высказывания прямо подпадают под уголовную статью. Почему прокуратура и служба безопасности Латвии не возбуждают против этого урода уголовное дело?
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02.04.2023 09:47 Відповісти
вызвать посла. Вручить ноту
Урода - в Миротворец
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06.11.2022 23:13 Відповісти
мне одному кажется, что челюсть у него какая-то не латышская??
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06.11.2022 23:18 Відповісти
Даугавпилс - русскоязычный город. Бывала... Там практически латышскую речь не услышишь. Ясно, что мэр подыгрывает электорату. Всё равно позорище. У нас политик с такими установками и заявлениями не задержался бы.... Да и имя у него русское. Гены сказываются.
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06.11.2022 23:38 Відповісти
ОН 100% КОРРУПЦИОНЕР ИЛИ ДУРАК, ЧТО ОДНО И ТОЖЕ !!!
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07.11.2022 00:32 Відповісти
Консерва вздулась. Вот-вот взорвётся.
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07.11.2022 01:20 Відповісти
Сказочний ідіот!
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07.11.2022 10:18 Відповісти
зовут его Андрей Анатольевич, закончил МГУ Ломоносова и латышскую Полицейскую академию
ватник советского пошиба
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02.04.2023 10:34 Відповісти
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