Росія створює точки напруги по всьому світу, щоб відволікти увагу від України, - Веніславський
Росія створює точки напруги по всьому світу, щоб відволікти увагу від України.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав народний депутат, представник Президента у Верховній Раді, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніслівський, коментуючи постачання боєприпасів з КНДР до Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли ми побачили, що Іран продовжує поставляти Росії безпілотники, навколо Ірану виникла певна система нестабільності, почали звучати погрози щодо розв'язання війни у Саудівській Аравії, Ізраїль дуже насторожився і так далі. Коли мова йде про Північну Корею, треба розуміти, що непрості взаємини Північної Кореї з Південною Корєєю - це також певна точка напруги. Також їх випробування балістичних ракет по певному напрямку Японії - це все створює ще одну точку напруги. Все це відволікає увагу наших парнтерів і природньо той об'єм , та увага, яка була до України, може трішки згасати на тлі нових точок напруження", - сказав Веніславський.
Він зауважив також, що Росії необхідні партнери - як по торгівлі, так і по постачанню озброєння.
"Я не виключаю, що це не разова акція, це буде продовжуватися, тим більше, за даними ГУР, фактично з літа Росія через свої військові представництва веде пошук артилерійських снарядів, боєприпасів і в Африці, і на Сході, в Азії, всюди де є запаси старих радянських боєприпасів 152, 122 калібру. Вони їх намагаються купувати, тому що попри те, що у них були величезні запаси, вони також доходять до кінця", - сказав Веніславський.
Також народний депутат нагадав, що Росія не приховує своїх намагань змінити світоустрій і переформатувати систему глобальної безпеки, і в цьому процесі їй також необхідні союзники і аргументи для шантажу цивілізованого світу.
За словами Веніславського, КНДР і так перебуває в певній ізоляції, і впливати на постачання нею Росії зброї важче, хоча аргументи завжди можна знайти.
Стосовно Ірану, можливості для тиску на нього ширше, зокрема, Україна продовжує купувати певні товари іранського походження, і закриття ринків збуту іранських товарів є одним із засобів тиску.
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До того ж, квартальна влада йде тим самим шляхом що й пуйло у себе в рашці - корупція, закриття опозиційних медіа, перевищення владних повноважень
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2
https://www.youtube.com/post/UgkxE5K9VHIrSKygNiMHYo7rqahuQvijblo9 42 минуты назад
Рашисты нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям беженцев на западе Идлиба. Более 80 человек были убиты и ранены. Если москву не остановить сейчас, она будет убивать все больше и больше и география убийств будет только расширятся. Эту воронку смерти нужно залить бетоном и отправить в небытие. Никакой новой "россии" и "прекрасной" россии будущего, или этот Zверь опять вернётся что бы сеять смерть.
- Та все просто ! Головний організатор терактів та безпорядків надто зайнятий - з Україною воює!