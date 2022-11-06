Росія створює точки напруги по всьому світу, щоб відволікти увагу від України, - Веніславський

Росія створює точки напруги по всьому світу, щоб відволікти увагу від України.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав народний депутат, представник Президента у Верховній Раді, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніслівський, коментуючи постачання боєприпасів з КНДР до Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми побачили, що Іран продовжує поставляти Росії безпілотники, навколо Ірану виникла певна система нестабільності, почали звучати погрози щодо розв'язання війни у Саудівській Аравії, Ізраїль дуже насторожився і так далі. Коли мова йде про Північну Корею, треба розуміти, що непрості взаємини Північної Кореї з Південною Корєєю - це також певна точка напруги. Також їх випробування балістичних ракет по певному напрямку Японії - це все створює ще одну точку напруги. Все це відволікає увагу наших парнтерів і природньо той об'єм , та увага, яка була до України, може трішки згасати на тлі нових точок напруження", - сказав Веніславський.

Він зауважив також, що Росії необхідні партнери - як по торгівлі, так і по постачанню озброєння.

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"Я не виключаю, що це не разова акція, це буде продовжуватися, тим більше, за даними ГУР, фактично з літа Росія через свої військові представництва веде пошук артилерійських снарядів, боєприпасів і в Африці, і на Сході, в Азії, всюди де є запаси старих радянських боєприпасів 152, 122 калібру. Вони їх намагаються купувати, тому що попри те, що у них були величезні запаси, вони також доходять до кінця", - сказав Веніславський.

Також народний депутат нагадав, що Росія не приховує своїх намагань змінити світоустрій і переформатувати систему глобальної безпеки, і в цьому процесі їй також необхідні союзники і аргументи для шантажу цивілізованого світу.

За словами Веніславського, КНДР і так перебуває в певній ізоляції, і впливати на постачання нею Росії зброї важче, хоча аргументи завжди можна знайти.

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Стосовно Ірану, можливості для тиску на нього ширше, зокрема, Україна продовжує купувати певні товари іранського походження, і закриття ринків збуту іранських товарів є одним із засобів тиску.