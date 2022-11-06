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Новини Війна
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Росія створює точки напруги по всьому світу, щоб відволікти увагу від України, - Веніславський

веніславський

Росія створює точки напруги по всьому світу, щоб відволікти увагу від України.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав народний депутат, представник Президента у Верховній Раді, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніслівський, коментуючи постачання боєприпасів з КНДР до Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми побачили, що Іран продовжує поставляти Росії безпілотники, навколо Ірану виникла певна система нестабільності, почали звучати погрози щодо розв'язання війни у Саудівській Аравії, Ізраїль дуже насторожився і так далі. Коли мова йде про Північну Корею, треба розуміти, що непрості взаємини Північної Кореї з Південною Корєєю - це також певна точка напруги. Також їх випробування балістичних ракет по певному напрямку Японії - це все створює ще одну точку напруги. Все це відволікає увагу наших парнтерів і природньо той об'єм , та увага, яка була до України, може трішки згасати на тлі нових точок напруження", - сказав Веніславський.

Він зауважив також, що Росії необхідні партнери - як по торгівлі, так і по постачанню озброєння.

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"Я не виключаю, що це не разова акція, це буде продовжуватися, тим більше, за даними ГУР, фактично з літа Росія через свої військові представництва веде пошук артилерійських снарядів, боєприпасів і в Африці, і на Сході, в Азії, всюди де є запаси старих радянських боєприпасів 152, 122 калібру. Вони їх намагаються купувати, тому що попри те, що у них були величезні запаси, вони також доходять до кінця", - сказав Веніславський.

Також народний депутат нагадав, що Росія не приховує своїх намагань змінити світоустрій і переформатувати систему глобальної безпеки, і в цьому процесі їй також необхідні союзники і аргументи для шантажу цивілізованого світу.

За словами Веніславського, КНДР і так перебуває в певній ізоляції, і впливати на постачання нею Росії зброї важче, хоча аргументи завжди можна знайти.

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Стосовно Ірану, можливості для тиску на нього ширше, зокрема, Україна продовжує купувати певні товари іранського походження, і закриття ринків збуту іранських товарів є одним із засобів тиску.

Автор: 

Африка (307) КНДР (1233) росія (65346) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+10
Цікавіше те що квартал95 робить так само- відволікає увагу від важливих тем постійними медійними висер@ми на які ведеться люмпен.
До того ж, квартальна влада йде тим самим шляхом що й пуйло у себе в рашці - корупція, закриття опозиційних медіа, перевищення владних повноважень
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06.11.2022 18:12
+6
Поздоровляю з відкриттям! Це тягне на дисертацію
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06.11.2022 18:11
+3
Всё, что делает россия, у нее выходит сделанным на "********", корявым, плохо работающим...
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06.11.2022 18:04
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Всё, что делает россия, у нее выходит сделанным на "********", корявым, плохо работающим...
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06.11.2022 18:04 Відповісти
Росія створює точки напруги, а виходять лише точки непрухи!
)
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06.11.2022 18:26 Відповісти
пид.рассия ?
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06.11.2022 19:55 Відповісти
Поздоровляю з відкриттям! Це тягне на дисертацію
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06.11.2022 18:11 Відповісти
НА ШАРИКОВСКУЮ
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06.11.2022 18:22 Відповісти
Цікавіше те що квартал95 робить так само- відволікає увагу від важливих тем постійними медійними висер@ми на які ведеться люмпен.
До того ж, квартальна влада йде тим самим шляхом що й пуйло у себе в рашці - корупція, закриття опозиційних медіа, перевищення владних повноважень
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06.11.2022 18:12 Відповісти
Ну так припиніть торгівлю з ними!
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06.11.2022 18:15 Відповісти
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A

https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

https://www.youtube.com/post/UgkxE5K9VHIrSKygNiMHYo7rqahuQvijblo9 42 минуты назад

Рашисты нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям беженцев на западе Идлиба. Более 80 человек были убиты и ранены. Если москву не остановить сейчас, она будет убивать все больше и больше и география убийств будет только расширятся. Эту воронку смерти нужно залить бетоном и отправить в небытие. Никакой новой "россии" и "прекрасной" россии будущего, или этот Zверь опять вернётся что бы сеять смерть.
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06.11.2022 18:15 Відповісти
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06.11.2022 18:16 Відповісти
це вже занадто... параша сере всюди де тільки може-ОТ СУТЬ СПРАВИ
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06.11.2022 18:21 Відповісти
- Шо , куме , сказать хочу: дивлюся - а в Європі за останні півроку - ні одного теракту чи якихось значних громадських заворушень , пов»язаних з убивствами чи погромами! Що-б то значило?

- Та все просто ! Головний організатор терактів та безпорядків надто зайнятий - з Україною воює!
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06.11.2022 19:27 Відповісти
А какие приятные речи толкали наши эксперты весной-путя вот вот умрёт,раше жить осталось 2 месяца до дефолта и развала,ешё немножко и война закончится.А теперь оказывается,раше хватает сил создавать точки напряжённости во всём мире и это не смотря на войну.Да и про развал и дефолт уже никто не вспоминает.
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06.11.2022 19:46 Відповісти
 
 