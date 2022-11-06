Угорщина відповіла на слова Путіна про нібито її територіальні претензії до України: "Такі заяви поглиблюють військовий конфлікт"

У Міністерстві закордонних справ Угорщини закликали президента РФ Володимира Путіна до припинення вогню замість заяв, що поглиблюють конфлікт.

Про це пише Index, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - заявили в МЗС у відповідь на заяву Путіна про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.

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Керівництво інших згаданих країн швидко відреагувало на цю заяву: Румунія дала зрозуміти, що не має жодних претензій, а Польща звинуватила Путіна в поширенні дезінформації.

Уряд Угорщини ніяк не відреагував на заяву Путіна, але в неділю журналістам вдалося отримати коментар МЗС.