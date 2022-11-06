Угорщина відповіла на слова Путіна про нібито її територіальні претензії до України: "Такі заяви поглиблюють військовий конфлікт"
У Міністерстві закордонних справ Угорщини закликали президента РФ Володимира Путіна до припинення вогню замість заяв, що поглиблюють конфлікт.
Про це пише Index, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - заявили в МЗС у відповідь на заяву Путіна про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.
Керівництво інших згаданих країн швидко відреагувало на цю заяву: Румунія дала зрозуміти, що не має жодних претензій, а Польща звинуватила Путіна в поширенні дезінформації.
Уряд Угорщини ніяк не відреагував на заяву Путіна, але в неділю журналістам вдалося отримати коментар МЗС.
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що, уйобики, вже й Закарпаття вам не треба?
угорці натякнули , що вони не згодні із воєнними діями в нашій краіні і закликають до припинення вогню 😡
ваш орбант -ваше обличчя
А зараз ще зарано
30.10.2022
Либо подать сигнал каким то силам имеющим территориальные претензии.
В общем это лживый и подлый гебешник.От него любой пакости можно ожидать хуже геббельса.
Политика разделяй и властвуй.
От **** петляє, не вважаємо, але.... чекайте, чекайте, прийде і ваш курва час....
But not because of generousity,
because of running out of opportunities.
He should have made things clear at the very beginning.
He thought, Ukraine would be a coffee to go between Olympics and Paralympics in not so much amused China.
The thing is, in democracy most people are unsatisfied with their government -
some more, and some less.
Therefore, he believed, his troops would be welcomed in Ukraine in Winter when there are no flowers.
But pUtzin himself showed with
his botched warfare,
why people still like Democracy more, than any kind of authoritan state.
Most right-wing totalitarian states lead war for trying to unite the populace and to
get rid of interior problems.
And they lost,
because they think,
that the God of War would be for War's sake,
and not for Victory's sake.
ЩО БУЛО УКРАЇСЬКИМ І ДЕ ВОНО ТЕПЕР...!!!
22 січня 1919 року територія України була в 1,6 раза більшою від нинішньої
https://www.radiosvoboda.org/a/1372983.html
"Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР
https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html
Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992
https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM
Таганрог: земля, що була українською // Історія без міфів
https://www.youtube.com/watch?v=IBCT53aflfs&list=PLz309URAQeSxNUoJEfjyZK1uOfsEUjqB6&index=2
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ГЕРОЯМ, ЩО БОРОНЯТЬ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ...!!!
http://likbez.org.ua/ua/ukrainskaya-respublika-karta-dlya-parizhskoj-mirnoj-konferentsii-1919-g.html