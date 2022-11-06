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Новини
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Угорщина відповіла на слова Путіна про нібито її територіальні претензії до України: "Такі заяви поглиблюють військовий конфлікт"

путін

У Міністерстві закордонних справ Угорщини закликали президента РФ Володимира Путіна до припинення вогню замість заяв, що поглиблюють конфлікт.

Про це пише Index, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - заявили в МЗС у відповідь на заяву Путіна про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.

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Керівництво інших згаданих країн швидко відреагувало на цю заяву: Румунія дала зрозуміти, що не має жодних претензій, а Польща звинуватила Путіна в поширенні дезінформації.

Уряд Угорщини ніяк не відреагував на заяву Путіна, але в неділю журналістам вдалося отримати коментар МЗС.

Автор: 

Угорщина (2292) пропаганда (2808) путін володимир (23869)


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Топ коментарі
+19
"Припинення вогню і мирні переговори" - тобто те, чого добивається *****. Замість того, щоб вимагати виведення *********** військ з України...
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06.11.2022 18:50
+17
Поки претензії тілки у раші. А як вона подохне, то і всі претензії здохнуть.
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06.11.2022 18:46
+15
то все ж таки журналісти примусили Орбана і Сіярто визнати, що ***** - агресор-фашист...
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06.11.2022 18:50
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і вашим, і нашим. типові пристосуванці
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06.11.2022 18:44 Відповісти
Та видно царь, іще перед нападом на Україну, пообіцяв віті наше Закарпаття, от вони й вискакували із своїх жупанів.
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06.11.2022 18:53 Відповісти
…И не только Закарпатье. В венгерском обществе, точнее в его определённых интеллектуально-идеологических кругах, имеются «обоснованные» претензии на территорию всей Великой Галиции (Червонной Руси). Мотивация проста. Речь идёт про легендарную первую креацию королевского титула в Галиции в 1128 году, которая восходит к особе венгерского династа Бориса Коломановича. А также вспоминается вторая (более реальная) креация титула «короля Галиции и Лодомерии» в 1214 году, относящаяся к венгерскому принцу Коломану Андреевичу. При этом нивелируется известная из учебников истории коронация нашего Даниила Романовича в Дорогочине в 1253 году.
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06.11.2022 22:19 Відповісти
вони цю саму байку розказували, коли Польщу ділили
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07.11.2022 13:37 Відповісти
а чим би вони розплачувалися би з русскіми за наше Закарпаття, вони не подумали, що рашка зжерла би їх разом із Закарпаттям, хто би їх захистив?
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07.11.2022 01:09 Відповісти
Мадяри, які мають назву Угорщина, прийшли спочатку за замлші Русі,з Башкірії, а поитім перебралися на землі чехів. Які вони нафіг європейці? Вони угро-фіни, як і кацапи.
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06.11.2022 18:59 Відповісти
то вони самі собі історію придумали . повну героїзму .вони не зовсім фіно -угри. більше тюрки.
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06.11.2022 19:48 Відповісти
Тобто як у байці ----Тато рикша, мама гейша а син Мойша
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07.11.2022 01:10 Відповісти
Некий каламбур в суждении. Этногенез венгерской нации связан с исторической территорией расселения древних угорских племён (летописная «югра») в Западной Сибири. Ареал расселения прото-угров охватывал обширную территорию от Среднего Урала до Прииртышья, но никак не Башкирии, как Вы пишите. В процессе миграции древние венгры в конце IX веке заняли территорию Паннонии, в приблизительных границах бывшей римской провинции. На этих землях тогда локализовалось несколько раннеславянских княжеств, этнически аффилированных со склавинами (склавенами), а также проживал остаток авар, сохранившихся с времён существования Аварского каганата.
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06.11.2022 20:52 Відповісти
Про переселення мадярів із своїм вождем Арпадом на терени Карпат гарно оповідається в книжці ,,Легенди нашого краю,,. Вигнання цих циганів з Європи на їхню гісторичну батьківщину зняло б багато проблем в ******** Європі
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07.11.2022 01:14 Відповісти
скромничають,

що, уйобики, вже й Закарпаття вам не треба?
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06.11.2022 19:41 Відповісти
Поки претензії тілки у раші. А як вона подохне, то і всі претензії здохнуть.
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06.11.2022 18:46 Відповісти
Не всі паприкаші однаково корисні!
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06.11.2022 18:47 Відповісти
****** ******* на путінізмі і регулярно це підтверджують.
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06.11.2022 18:47 Відповісти
то все ж таки журналісти примусили Орбана і Сіярто визнати, що ***** - агресор-фашист...
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06.11.2022 18:50 Відповісти
"Припинення вогню і мирні переговори" - тобто те, чого добивається *****. Замість того, щоб вимагати виведення *********** військ з України...
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06.11.2022 18:50 Відповісти
Жопугорщина бле..т
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06.11.2022 18:52 Відповісти
тобто територіальні претензії є
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06.11.2022 18:53 Відповісти
У тих сраних мадяр велика армія тільки повій і порноактрис. Щодо військових, то у випадку якогось шухера, вони першими побіжать у австрію ховатися від війни.
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06.11.2022 18:54 Відповісти
Сапер Водічка правильно говорив що чим більше ****** мадяра ти смирнішим він стає
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07.11.2022 01:16 Відповісти
Ху@ло отримав по ботоксній харі від поляків , руминів і навіть
угорці натякнули , що вони не згодні із воєнними діями в нашій краіні і закликають до припинення вогню 😡
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06.11.2022 18:55 Відповісти
на йолку голим влізти і ноги щоб неподряпані
ваш орбант -ваше обличчя
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06.11.2022 18:56 Відповісти
Тобто категоричного заперечення пуцнського твердження нема?
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06.11.2022 18:59 Відповісти
"Що у Орбана на умі, у Путіна - на язиці!"
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06.11.2022 19:19 Відповісти
Даже ******* дали заднюю
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06.11.2022 19:00 Відповісти
За тисячі років у світі мабуть у всіх краін є якісь претензіі до сусіда але тільки неадеквати идуть віиною .
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06.11.2022 19:06 Відповісти
***** как истинный обосцанный и опущенный гопник теперь пытается перевести стрелки
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06.11.2022 19:10 Відповісти
і Угорщина послала прізідєнта нарасіі нхй.
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06.11.2022 19:21 Відповісти
Дуже добре, бо це ознака того, що путлеріський д@лб@***** вже напряга усіх навіть у його таборі. Хай поре далі і чим більше, тим краще - він сам ситуацію доводить до абсурду, щільніше затягує зашморг на своїй шії. Спокійно, пожежа йде за планом!
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06.11.2022 19:31 Відповісти
Нехай не лукавять - поляки та угорці з румунами всі хочуть повернути свої колишні території. І при нагоді вчепляться зубами в нашу землю і ніхто дипломатію тоді не згадає.
А зараз ще зарано
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06.11.2022 19:34 Відповісти
Ваня, иди домой, - тут водки нет=)

30.10.2022
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06.11.2022 19:40 Відповісти
все що заявляє кремльовський педофілічний далбайоп - це для внутрішнього глядача, тобто, зомбованих свинособак. країни, які коментують висери ***** виглядають трохи дивно
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06.11.2022 19:35 Відповісти
так ответили, что лучше бы промолчали. ************* *******
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06.11.2022 19:39 Відповісти
Скорее всего путлер пытаеться внести смуту вражду и недоверие между союзниками .
Либо подать сигнал каким то силам имеющим территориальные претензии.
В общем это лживый и подлый гебешник.От него любой пакости можно ожидать хуже геббельса.
Политика разделяй и властвуй.
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06.11.2022 20:07 Відповісти
Від Москви до Будапешта нет такого места, где би Путин не нас...... л
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06.11.2022 20:15 Відповісти
Орбана, наверное, слегка забили ногами.
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06.11.2022 20:31 Відповісти
"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори"
От **** петляє, не вважаємо, але.... чекайте, чекайте, прийде і ваш курва час....
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06.11.2022 20:35 Відповісти
pUtin wants to share the fur of the Ukrainian bear.

But not because of generousity,
because of running out of opportunities.

He should have made things clear at the very beginning.

He thought, Ukraine would be a coffee to go between Olympics and Paralympics in not so much amused China.

The thing is, in democracy most people are unsatisfied with their government -
some more, and some less.

Therefore, he believed, his troops would be welcomed in Ukraine in Winter when there are no flowers.

But pUtzin himself showed with
his botched warfare,
why people still like Democracy more, than any kind of authoritan state.

Most right-wing totalitarian states lead war for trying to unite the populace and to
get rid of interior problems.

And they lost,
because they think,
that the God of War would be for War's sake,
and not for Victory's sake.
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06.11.2022 20:36 Відповісти
Эта страна, вЯликая ********* может иметь территориальные притензии только в Раше-Параше, т.к. предками венгров являются сцикливые полукочевники-скотоводы бежавшие от монголов, прародина которых степные области к востоку от Урала.
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06.11.2022 20:37 Відповісти
ЧИТАТИ та ДИВИТИСЯ УСІМ ОБОВЯЗКОВО...!!!
ЩО БУЛО УКРАЇСЬКИМ І ДЕ ВОНО ТЕПЕР...!!!

22 січня 1919 року територія України була в 1,6 раза більшою від нинішньої

https://www.radiosvoboda.org/a/1372983.html

"Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР

https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html

Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992

https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM

Таганрог: земля, що була українською // Історія без міфів

https://www.youtube.com/watch?v=IBCT53aflfs&list=PLz309URAQeSxNUoJEfjyZK1uOfsEUjqB6&index=2

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ГЕРОЯМ, ЩО БОРОНЯТЬ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ...!!!

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06.11.2022 21:07 Відповісти
Все вірно було...

http://likbez.org.ua/ua/ukrainskaya-respublika-karta-dlya-parizhskoj-mirnoj-konferentsii-1919-g.html
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06.11.2022 21:59 Відповісти
Когда говорит кто-то из Венгрии, то за ним всегда стоит австрийских олигарх. По сути это их саттелит и они играют роль отбойной груши, принимая на себя удар, но выражая позицию Австрии. Австрия напрямую не может нынче быть прокацапской, двойной скандал с отставкой Курца уже исчерпал лимит доверия избирателей.
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06.11.2022 21:59 Відповісти
«Правительство Венгрии никак не отреагировало на заявление Путина»-заманчиво, заманчиво, но сцикатно.
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07.11.2022 02:34 Відповісти
 
 