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Іран постачав Росії дрони вже під час повномасштабної війни, - спецпредставник США Меллі

дрони

Заява Тегерана про те, що там надали "обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні" не відповідає дійсності.

Про це заявив спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Вони переправили десятки дронів до Росії лише цього літа й мають своїх військових спеціалістів в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних", - заявив Меллі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран уже почав використовувати залежність Росії від поставок дронів-камікадзе, - ISW

Тим часом, помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що Вашингтон зробить "все, що може", щоб не дати Ірану постачати зброю Росії, і розгляне додаткові санкції проти Тегерана.

Раніше Глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони РФ нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

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Іран (2045) зброя (7472) США (23032) дрони (4757)


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Ну и хер с ним. Воюем-то мы с рашкой, а не муслимами.

Пусть муслимы в качестве компенсации поставят эти мопеды нам (а еще лучше бесплатно) - от этого будет больший толк, чем от кудахтанья в посольствах.
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06.11.2022 19:25 Відповісти
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06.11.2022 19:37 Відповісти
если хорошо подумать-сопоставить-проанализировать мы можем даже дату назвать, ибо до 10 октября они не мопедили...а если б "до войны" как брешет иран, то думаю мы бы их раньше ощутили на своей шкуре...
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06.11.2022 19:47 Відповісти
Довго і скільки ще Україна буде постачати продовольство Іранському режимові - посібнику московського агресора?
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06.11.2022 19:49 Відповісти
А ты так и хочешь толкнуть Иран в лапы Пу ?)
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06.11.2022 20:09 Відповісти
Іран вже давно в лапах куйла.Він дружня до куйла країна.
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06.11.2022 20:19 Відповісти
Іран вже давно там.Взагалі,пора саудитам,Ізраїлю,США і Туреччині придушити тих аятол раз і на віки.Скільки можна панькатися з країною,яку офіційно визнали спонсором тероризму.Чи будуть чекати,поки у них яз з'явиться,і в світі буде ще одна мавпа з ядерною гранатою в компанію до путлєра
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06.11.2022 20:23 Відповісти
 
 