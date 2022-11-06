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Новини Війна
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На війні з Україною загинув священник РПЦ, який пропонував російським жінкам більше народжувати, щоб легше було переносити мобілізацію

рпц

На війні проти України загинув священник Московської єпархії РПЦ Михайло Васильєв, який був настоятелем храму при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ.

Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланнямна Радіо Свобода.

Як повідомили у Московської патріархії, сященник загинув "у зоні спеціальної військової операції при виконанні пастирських обов'язків". Інші подробиці поки що не відомі.

Васильєв був настоятелем храму великомучениці Варвари та преподобного Іллі Муромця у підмосковному селищі Власиха. У цьому закритому селищі знаходиться штаб Ракетних військ стратегічного призначення. Храм має статус Патріаршого обійстя при штабі РВСН.

Васильєв не мав церковної освіти, проте закінчив Академію Генштабу. Як говориться на сайті РПЦ, він "взяв участь у відрядженнях у "гарячі точки" та у миротворчих операціях у Косово, Боснії, Абхазії, Киргизії, на Північному Кавказі та в Сирії". Був нагороджений орденом Мужності.

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В інтерв'ю "Комсомольській правді", опублікованому за день до початку російського вторгнення в Україну, 23 лютого, Васильєв, зокрема, говорив: "Мені випала честь останні 24 роки окормлять ракетні війська стратегічного призначення. Немає нічого миролюбнішого, ніж ядерний щит. У тебе ядерна дубина, у мене ядерна дубина, кожен подумає, перш ніж її застосовувати, планета одна". "Ті мультики, які показував наш верховний головнокомандувач кілька років тому, стають дійсністю", - говорив священик про російську ядерну зброю.

Декілька днів тому увагу привернув вислів Васильєва в ефірі телеканалу "Спас". Священик заявив, що якби жінки народжували більше дітей, їм було б не так боляче, якби їхні діти гинули на війні.

Автор: 

армія рф (17509) РПЦ (514) клерикальне лобі (15)


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Топ коментарі
+57
Та який він священник??? Попушка. Попушка Міхаіл. Ніякий не Михайло. Собаці собача смерть.
Слава Україні!
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06.11.2022 20:06
+36
Карма
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06.11.2022 20:07
+34
Прямо сейчас, где то в аду этого попилу жарят черти каленными *****
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06.11.2022 20:10
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этот содомит к Ибрису отправился или Вельфевузлу, - Димас в курсах.
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06.11.2022 21:00 Відповісти
Аллілуйя 🙏
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06.11.2022 20:55 Відповісти
десодомитизация на марше=)
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06.11.2022 20:59 Відповісти
Все успеют в гости к Богу, не бывает опозданий. У Бога нет других рук творить справедливость, кроме наших.
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06.11.2022 21:01 Відповісти
Не загинува, а здох!
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06.11.2022 21:09 Відповісти
Подох Клим - да и *** с ним! Баби ще нарожають від алкоголіків расєйських! Втілив на практиці свої слова!
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07.11.2022 01:38 Відповісти
Здох, сабака рогокопитна, сатанинська, фашистська, рпцешна... туди йому й дорога. За смертю в Україну приперся?
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06.11.2022 21:10 Відповісти
Наверное с колокольни *******.
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06.11.2022 21:17 Відповісти
Вот и пробил час «сакральной жертвы», нуждающейся, исходя из идеологических мотивов, в обязательной канонизации.
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06.11.2022 21:19 Відповісти
У нас таких три Лавры.
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06.11.2022 21:20 Відповісти
""
- Іронічно, чи не атк?)))
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06.11.2022 21:21 Відповісти
Міхаіл здохло? Ну і в піхву кабаєвої всі згадки про нього.
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06.11.2022 21:32 Відповісти
Окормлял сравапланай верай. Недокушали расисяни. Нєдоокормились... И пастирь пагіб. Ва славу пукина. Вєчний Кобзон єму...
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06.11.2022 21:50 Відповісти
Кайф.

Взагалі в обов'язковому порядку мають бути умертвлені всі пропагандисти із рпц.

Якби не їх діяльність, якби не пропаганда якою вони займаються...
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06.11.2022 21:50 Відповісти
Це як в тій казочці про Колобка -- Я в Косово втік, в Боснії втік, Абхазії, Киргизії, Північному Кавказі і Сирії втік... А українська лисичка -- ой не чую нічого, підійди ближче !.. Все ! Казочці кінець, хто послухав - молодець, а попові став ******* !
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06.11.2022 22:00 Відповісти
Он тоже родился, но только отрицательно.
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06.11.2022 23:15 Відповісти
Якщо замислитись, то слово "*******" - якраз про це. Смерть як повернення у піхву (себто негативне народження)
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07.11.2022 01:42 Відповісти
Не загинув, а сдох.
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07.11.2022 00:04 Відповісти
Сеанс экцорцизма проведен успешно.

СЛАВА БОГУ!
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07.11.2022 02:53 Відповісти
сатана 3доx
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07.11.2022 06:07 Відповісти
Норм.
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07.11.2022 06:13 Відповісти
Васильев не имел церковного образования, но окончил Академию Генштаба. )))
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07.11.2022 06:15 Відповісти
Так и главбарыжный поп гэбэшник кадровый. *Михайлов*.
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07.11.2022 08:19 Відповісти
Там он восполнит недостаток своего образования. Будет меньше теории, зато отличная практика
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07.11.2022 07:26 Відповісти
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