На війні з Україною загинув священник РПЦ, який пропонував російським жінкам більше народжувати, щоб легше було переносити мобілізацію

На війні проти України загинув священник Московської єпархії РПЦ Михайло Васильєв, який був настоятелем храму при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ.

Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланнямна Радіо Свобода.

Як повідомили у Московської патріархії, сященник загинув "у зоні спеціальної військової операції при виконанні пастирських обов'язків". Інші подробиці поки що не відомі.

Васильєв був настоятелем храму великомучениці Варвари та преподобного Іллі Муромця у підмосковному селищі Власиха. У цьому закритому селищі знаходиться штаб Ракетних військ стратегічного призначення. Храм має статус Патріаршого обійстя при штабі РВСН.

Васильєв не мав церковної освіти, проте закінчив Академію Генштабу. Як говориться на сайті РПЦ, він "взяв участь у відрядженнях у "гарячі точки" та у миротворчих операціях у Косово, Боснії, Абхазії, Киргизії, на Північному Кавказі та в Сирії". Був нагороджений орденом Мужності.

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В інтерв'ю "Комсомольській правді", опублікованому за день до початку російського вторгнення в Україну, 23 лютого, Васильєв, зокрема, говорив: "Мені випала честь останні 24 роки окормлять ракетні війська стратегічного призначення. Немає нічого миролюбнішого, ніж ядерний щит. У тебе ядерна дубина, у мене ядерна дубина, кожен подумає, перш ніж її застосовувати, планета одна". "Ті мультики, які показував наш верховний головнокомандувач кілька років тому, стають дійсністю", - говорив священик про російську ядерну зброю.

Декілька днів тому увагу привернув вислів Васильєва в ефірі телеканалу "Спас". Священик заявив, що якби жінки народжували більше дітей, їм було б не так боляче, якби їхні діти гинули на війні.