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Новини Війна
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У Бериславі окупанти підірвали високовольтні ЛЕП та замінували водонапірні свердловини., - Херсонська ОВА

берислав

У Бериславі на Херсонщині російські окупанти висадили в повітря високовольтні лінії електропередачі та замінували водонапірні свердловини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередачі. Зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній", - повідомив Янушевич. За його словами, місто залишилося без електроживлення, пошкодження є досить масштабними.

"Оперативно полагодити поломки неможливо - не вистачає фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Мабуть, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - наголосив він.

Крім того, окупанти замінували у Бериславі і водонапірні свердловини, яких у місті 14. Очільник ОВА зазначив, що уточнюється інформація щодо кількості замінованих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали примусову депортацію мешканців шести громад Херсонської області

Також окупанти висадили в повітря і високовольтні лінії, що йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми з електропостачанням.

Автор: 

Берислав (186) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+13
Не знаю почему, но у меня уверенность, что на россии это все им тоже придётся почувствовать на своей шкуре. Мрази
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06.11.2022 21:09
+10
А как же иначе - мышебратья!Асвабадители!
Часто сравниваю с гитлеровцами - не всегда понимаю, кто хуже.
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06.11.2022 21:22
+7
Чи є щось паскудніше і огидніше рашиської чуми ? ці варвари тільки вміють убивати мирне населення ,руйнувати і грабувати.
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06.11.2022 21:23
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Не знаю почему, но у меня уверенность, что на россии это все им тоже придётся почувствовать на своей шкуре. Мрази
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06.11.2022 21:09 Відповісти
буде, обов"язково буде!
питання тільки в часі
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06.11.2022 21:42 Відповісти
А как же иначе - мышебратья!Асвабадители!
Часто сравниваю с гитлеровцами - не всегда понимаю, кто хуже.
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06.11.2022 21:22 Відповісти
параша гірша, бо її дії немотивовані!
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06.11.2022 21:43 Відповісти
и бессмысленны
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06.11.2022 22:37 Відповісти
Тут надо помнить, что был Вермахт, который вел боевые действия на фронте и были зондеркоманды СС - карательные подразделения противодиверсионной борьбы. Вообще, карательные действия набрали силу после развертывания партизанского движения. Кстати, непосредственно против небольших партизанских отрядов очень эффективно действовали ягдт-команды!
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06.11.2022 21:52 Відповісти
Это девчонки в Буче партизанили?Не надо демонстрировать знание истории.
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06.11.2022 22:39 Відповісти
Хм, а я, что кого-то оправдываю? Глупость написали. Я напомнил, что у немцев была специализация и родственники бывшие в окупации мне все это рассказывали.
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06.11.2022 23:31 Відповісти
Чи є щось паскудніше і огидніше рашиської чуми ? ці варвари тільки вміють убивати мирне населення ,руйнувати і грабувати.
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06.11.2022 21:23 Відповісти
Рашистская чума несет только смерть и пустыню. И нам еще о каком то мире будут рассказывать. Рашисты должны сдохнуть а их недоимперия распасться на сотни кусочков. Чтобы хотя бы 100 лет не смогли нинакого больше нападать
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06.11.2022 21:41 Відповісти
Ничего необычного. Традиционные гуманитарные мероприятия кацапского мира.
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06.11.2022 21:41 Відповісти
Additional sign, that Ruszian Army will leave the city of Jherson and it's NW-area of the Dnjipro river.

Even after Ruzsian retreat, it would be wise not to live in an area from 15 to 30 kilometers of the banks of the Dnjipro
due to danger of artillery shelling.

Better, the rUzzians destroy Ukrainian things and objects,
than Ukrainian soldiers and subjects.
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06.11.2022 22:36 Відповісти
 
 