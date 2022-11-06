У Бериславі окупанти підірвали високовольтні ЛЕП та замінували водонапірні свердловини., - Херсонська ОВА
У Бериславі на Херсонщині російські окупанти висадили в повітря високовольтні лінії електропередачі та замінували водонапірні свердловини.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У тимчасово окупованому Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередачі. Зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній", - повідомив Янушевич. За його словами, місто залишилося без електроживлення, пошкодження є досить масштабними.
"Оперативно полагодити поломки неможливо - не вистачає фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Мабуть, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - наголосив він.
Крім того, окупанти замінували у Бериславі і водонапірні свердловини, яких у місті 14. Очільник ОВА зазначив, що уточнюється інформація щодо кількості замінованих.
Також окупанти висадили в повітря і високовольтні лінії, що йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми з електропостачанням.
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питання тільки в часі
Часто сравниваю с гитлеровцами - не всегда понимаю, кто хуже.
Even after Ruzsian retreat, it would be wise not to live in an area from 15 to 30 kilometers of the banks of the Dnjipro
due to danger of artillery shelling.
Better, the rUzzians destroy Ukrainian things and objects,
than Ukrainian soldiers and subjects.