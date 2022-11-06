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Патріарх РПЦ Кирил заявив про загрозу існуванню Росії. Це привід для застосування ядерної зброї

кирил,путін

Патріарх Російської православною церкви заявив, що російський народ стикається з небезпеками, які кидають виклик самому існуванню країни. Така загроза є причиною застосування ядерної зброї, прописаною у військовій доктрині РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Після освячення головного храму Росгвардії в підмосковній Балашисі Кирил заявив, що молитва за владу і за Збройні сили РФ не повинна бути "механічною".

"Ми не повинні пропускати повз вуха ці прохання, особливо коли народ віч-на-віч стикається з небезпеками - такими небезпеками, які кидають виклик самому існуванню нашої країни", - сказав він.

Також голова РПЦ переконує людей, що могутні сили, які перебувають "поза Руссю", нібито хочуть "підбурити людей до міжусобної сварки".

Також читайте: Ядерний удар по Україні буде "червоною лінією", - Шольц

"За цим стоїть тільки одне - прагнення послабити Святу Русь", - сказав предстоятель РПЦ, пояснивши, що має на увазі і Росію, і Україну, і Білорусь.

Згідно з російською військовою доктриною, Москва може застосувати ядерну зброю, коли під загрозу поставлено існування самої держави.

Автор: 

Кирил (453) росія (65346) РПЦ (514) ядерна зброя (1156)


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Топ коментарі
+103
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06.11.2022 20:57
+73
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06.11.2022 20:59
+63
видать не зря на технике ЗСУ крест Вон как чертушку гуню пердолит
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06.11.2022 20:58
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"Дежавю"...

12 листопада 1708 року, петро перший попросив накласти на Мазепу анафему, а наступного дня 13 листопада, з благословіння РПЦ, дав наказ вирізати всю столицю Гетьманщини - Батурин, вирізали всіх не залежно від віку та статі, на той час в місті проживали 15 000 людей - чим вам не ядерка?
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06.11.2022 22:03 Відповісти
А військо козацьке на шашликах було?
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06.11.2022 22:27 Відповісти
Військо з 5 тис. козаків та шведів було розбито під Полтавою, як кажуть історики, через поранення короля Карла ХІІ, який завжди у кожен бій йшов зі своїм військом.
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06.11.2022 22:51 Відповісти
Це не військо а хіба що полк. В тому й справа, що з шестимільонного населення на захисті держави було лише декілька тисяч. Решта на шашликах.
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07.11.2022 00:54 Відповісти
Петро перший використовував козаків Гетьманщини у своїй Північній війні та для будівництва пєтєрбурга і повсяк час вимагав у Мезепи все більше і більше людей. У Мазепи не було вибору, адже повстання проти сцаря без підтримки шведів у неналежний час могло зруйнувати усі плани. Лише через це на час приходу шведів в Україну у Мезепи залишилось лише біля 5 тис. вірних йому козаків.
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07.11.2022 01:00 Відповісти
чи можна цих колаборантів назвати козаками? Якась маячня на кшалт "В зоне особого вниманія".
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07.11.2022 01:02 Відповісти
Так ви сруzzкій? Не помітив.
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07.11.2022 01:21 Відповісти
Ні, я лаптєроге, яке прислуговувало катьке та ***** Першому.це не питання, а ствердження.
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07.11.2022 02:40 Відповісти
Тому якщо Україна припинить свою визвольну боротьбу наслідки можуть бути не менш страшними ніж під час голодомору 1932-1933рр. під час якого в Україні загинуло за твердженням істориків до 10млн. людей
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06.11.2022 22:58 Відповісти
Щоб розпочати визвольну, а не оборонну боротьбу в окупації, потрібна зброя, якої нема. Цей історичний нонсенс переслідує українців багато віків, наразі - восємьлет.
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07.11.2022 00:58 Відповісти
більшість козацьких полковників виглядала - чия візьме. та й на мазепу-мародера, що заробляв на крові, багато зуб мали.
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06.11.2022 23:23 Відповісти
Ви повинні знати, чи була у Мазепи шоколадна лавка .
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07.11.2022 01:00 Відповісти
У нього була солодка дівка. саме через неї її батько став запеклим ворогом мазепи. Завжди державник повинен вибирати - або держава, або дівка (лавка, бізнес і так далі).
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07.11.2022 03:14 Відповісти
Там не тільки Батурин вирізали
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07.11.2022 13:42 Відповісти
"За цим стоїть тільки одне - прагнення послабити Святу Русь", - сказав предстоятель РПЦ".

Те кто тупо называют кацапню "русней" помогают гундяеву и другой кацапне притворяться Русью и очень вредят Украине - единственной наследнице Руси. Неужели им сложно понимать, что те кацапня, москальня...
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06.11.2022 22:04 Відповісти
Вот оно, воплощение дьявола на земле.
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06.11.2022 22:05 Відповісти
Что-бы делал дьявол на земле (кстати он же Люцефер (светоносный) один из сынов Бога) явно бы не пропагандировал смерть и насилие.
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06.11.2022 22:31 Відповісти
Ну-ка, даже интересно. А что бы он пропагандировал по вашему?

Дайте угадаю, разделил бы один народ, а потом натравил бы эти половинки друг на друга, заставив одну половинку единого народа напасть на другую половинку, начать насиловать и убивать в самой настоящей братоубийственной войне?

Так?
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06.11.2022 23:56 Відповісти
Ну, собственно, о таком и говорит Гундяев и парочка карликов - что они борцы с демонами, и россия - это последний оплот света против сил тьмы. И что они спасут украинцев (ну, которые на самом деле - русские, такие же как они, но одурманенные) из черных лап тьмы.
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07.11.2022 00:04 Відповісти
Артур Пирожков (Александр Рева в миру) уже потрясающий ник-нейм.
Один народ???
Методичку пора пересмотреть ибо росиянцы богоизбранные, а вокруг одни "чуханы" не стоящие и десницы Божей.

Так?
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07.11.2022 01:13 Відповісти
И да, грешен сам человек, а не бес сидящий у него на плече.
Круглое и зеленое - черные лапы тьмы, гундяй с большой буцквы
россися последний оплот (цитадель, а может все же лоно?), одурманенные русские.
Покажи на карте россию, возможно в дальнейшем будем полемизировать.

Ад - расплата за злодеяния и уж ни как не принуждение к онным.

"А что бы он пропагандировал по вашему?" - пиріжки з потрібкою на 9 та 40 день, але не по москалику
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07.11.2022 01:29 Відповісти
По виденью русни и их главного сатаниста Гундяя, именно так и получается, что росиянцы - богоизбранный народ, последний святой оплот на земле.

А по факту - царство сатаны.

Но это вы написали "Что-бы делал дьявол на земле (кстати он же Люцефер (светоносный) один из сынов Бога) явно бы не пропагандировал смерть и насилие."

То есть согласно вашему определению, Гундяев, призывающий свою паству убивать украинцев в защиту святой руси (то есть "пропагандирует смерть и насилие") получается не представитель сатаны, а как раз наоборот.

Или я не правильно понял вашу мысль.
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07.11.2022 13:37 Відповісти
Япончик рамсы попутал
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06.11.2022 22:11 Відповісти
В большинстве приходов упц мп гундяева поминают как и раньше. Филиал сатанинской секты был и есть.
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06.11.2022 22:20 Відповісти
Упц московського сатанату треба перейменувати в московський нуклєархат
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07.11.2022 13:49 Відповісти
Я думал эта гнида додыхает, но нет живая еще тварь. Или может как с жириновским?
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06.11.2022 22:26 Відповісти
У нас таких много. Ходить далеко не надо, Паша-мерседес, наместник Лавры. Кавалер ордена РПЦ 2016 года и почетных грамот Сергей Гайдай. Та полно их.
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06.11.2022 22:27 Відповісти
буквально сьогодні московські попи водили путіна по виставці всякої бруду. Так там просвітлений типок Тихон (той що Шевкунов) хвалячи народ Малоросії, повідомив, що в часи другої Катьки дві третини ієрархів РПЦ були малоросами. Суща правда, бо мокшанців вогнем та мечем христинізували і привчали грамоті лише в 19 столітті, Але після великого церковного погрому у 30-х, саме мокшанці через земляків з Політбюро пролізли в Синод, і уже освячують ядерну зброю проти всього світу. Видно чекає кістляву пані з косою, а самому не хочеться.
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06.11.2022 22:32 Відповісти
Що цей феесбешник - демон - зрозуміло. Але доки будемо миритися, що підручні цього московського днемона досі займаюють наші Лаври та інші святині, які перетворені в запілля ворога?
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06.11.2022 22:35 Відповісти
а чому це Ви називаєте цього КГБешно-ФСБешного ******* в рясі патріархом???
назвіть ще владикою, святійшим отцем.
можна ж просто,
керівник росцеркви
в ше простіше, гундяй...
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06.11.2022 22:38 Відповісти
Гундяев еще тот гандон, но цензор нагнетает, сами дали ссылку на статью в которой нет ни про какое ядерное оружие, а в заголовке Гундяй прям призывает, это ж сраная киселевщина.
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06.11.2022 22:51 Відповісти
Соглашусь, резонное замечание.

Однако, все же если глав-поп раиси начинает цитировать пункты из ядерной доктрины, хоть и не упоминая ее явно, это наводит на определенные мысли.
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07.11.2022 00:08 Відповісти
Для тих хто дуже справедливий. У заголовку сказано що сказав гундяй , а дальше висновок . По кацапській доктрині якщо є загроза знищення держави то можна застосовувати ядерну зброю.А які у тебе наводяться міслі мало кого цікавить.
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07.11.2022 05:59 Відповісти
гундяй давно перейшов межу. повинен висіти поряд з пуйлом, як під'южувач прибацаного недомірка.
пуйло запасся потомками, і цей більше всього також має надію в продовженні свого гнилого племені. Бо в безсмертя душі вони не вірять - ну як можна вірити в те, чого в тебе немає і ніколи не було.
ну що, європейська цивілізація? - викормили сатаністів на свою голову?
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06.11.2022 23:02 Відповісти
Гундяй не догоняет шо если бы мог ,Вова давно уже запустил ....просто тему уже раз десятый предупредили,запустиш - и вся твоя армия в Украине исчезнет, "як роса на сонцi"
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06.11.2022 23:12 Відповісти
ФСБ начало религиозную тему подключать и после дэбила-димона выпустили гундяя
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06.11.2022 23:24 Відповісти
"котриарх перил" (с)
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06.11.2022 23:38 Відповісти
Побрить этого мерзкого попа - авось под бородой криминальный авторитет "япончик" нарисуется....
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06.11.2022 23:40 Відповісти
"incite people to quarrel" :

Jesus said,
he was not come to bring peace on earth,
but depending on translation,
either the sword or
quarrel that sons quarrel with fathers,
daugthers with mothers.

This indicates,
that Kruel never read the
New Testament,
but became Pope due to Oligarchy.

And for the existence of Russia:
Either way Putin gambled house and court at the Poker board.

Damage Control is needed in Damage Case,
not human sacrifice.

Russia could even exist,
re-settled by green men from Mars.
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06.11.2022 23:42 Відповісти
Значить скоро за смердючим священником Міхаілом Васіллєвим підеш, козел .
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06.11.2022 23:51 Відповісти
SdohHi ruz6ka kurwa !
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07.11.2022 00:04 Відповісти
And for the Old Testament:

Aaron quarrelled with the People's Leader Mose,
not the People's Leader with God.

And the first 10 Commendments became scuttled to not adore
orthers astrological house,
but George made it about adore other people's earthern house.

A Levite shall quarrel with the People's Leader, not creep in his arse.
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07.11.2022 00:25 Відповісти
гундяй - потвора з ядерним кадилом
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07.11.2022 00:53 Відповісти
О, русскій гумманіст, нє?
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07.11.2022 00:53 Відповісти
Гiмнонізт
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08.11.2022 01:18 Відповісти
Ти хрін фсбешний досвятой русі яке відношення маєш? По тобі чорти вже давно сумують. «ядерна доктрина...», що ти стратег в цьому розумієш? А також туди лізе.
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07.11.2022 02:07 Відповісти
Этот гнида - стукач и мусор ФСБ
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07.11.2022 03:14 Відповісти
Россия - это тыква на Хэллоуин. Снаружи страшная и зубастая, а внутри выскоблено даже все говно и горит свечка.
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07.11.2022 06:07 Відповісти
Небезпека існування це коли до тебе до хати заходять і вбивають. Коли ти заходиш в чужу хату і вбиваєш а тобі дають відсіч це не небезпека існування нападаючого, це агресія яку потрібно викорінювати. Смерть ворогам Українського НАРОДУ і Слава УКРАЇНІ.
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07.11.2022 06:51 Відповісти
кремлівському паханату це звичне діло : "разрушим всьо до основанья"...а потім увесь світ відбудовував.....потім знову вигодовував монстра купляючи нафту....
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07.11.2022 07:15 Відповісти
Гундяй - глава секты сатанистов угромонголов РПЦ - от которых шарахается все Православие. РПЦ политическая партия фашистов , маскирующаяся под Русь ..В Православных церквях никогда не проповедовали убийство детей и женщин, уничтожение стран, мародерство, насилие , воровство, ложь - это антицерковь Сатаны.
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07.11.2022 07:35 Відповісти
П О Х У Й.
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07.11.2022 07:47 Відповісти
Настоящий кацапский поп, ещё автомата наперевес вместо кадила не хватает.
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07.11.2022 07:53 Відповісти
Барыгу вштырило.
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07.11.2022 08:14 Відповісти
Угроза существованию России пошла с1917года.
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07.11.2022 11:02 Відповісти
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