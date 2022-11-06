Патріарх РПЦ Кирил заявив про загрозу існуванню Росії. Це привід для застосування ядерної зброї

Патріарх Російської православною церкви заявив, що російський народ стикається з небезпеками, які кидають виклик самому існуванню країни. Така загроза є причиною застосування ядерної зброї, прописаною у військовій доктрині РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Після освячення головного храму Росгвардії в підмосковній Балашисі Кирил заявив, що молитва за владу і за Збройні сили РФ не повинна бути "механічною".

"Ми не повинні пропускати повз вуха ці прохання, особливо коли народ віч-на-віч стикається з небезпеками - такими небезпеками, які кидають виклик самому існуванню нашої країни", - сказав він.

Також голова РПЦ переконує людей, що могутні сили, які перебувають "поза Руссю", нібито хочуть "підбурити людей до міжусобної сварки".

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"За цим стоїть тільки одне - прагнення послабити Святу Русь", - сказав предстоятель РПЦ, пояснивши, що має на увазі і Росію, і Україну, і Білорусь.

Згідно з російською військовою доктриною, Москва може застосувати ядерну зброю, коли під загрозу поставлено існування самої держави.