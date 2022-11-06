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Новини Війна
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Шольц обговорив ситуацію навколо України з Байденом: "Заклик Зеленського до справедливого миру заслуговує на повну підтримку"

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і обговорив з ним ситуацію навколо України та нещодавній візит у КНР.

Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Федеральний канцлер і президент засудили триваючі обстріли з боку Росії цивільної інфраструктури, зокрема об’єктів енергопостачання в Україні. Також ішлося про російські погрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої брудної бомби. Обидва підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в міру своїх можливостей. Заклик президента Зеленського до справедливого миру заслуговує на повну підтримку", - зазначив представник пресслужби.

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За його словами, глава німецького уряду поінформував американського президента про хід і результати своєї поїздки до Пекіна. "Обидва визнали чітку заяву президента Китаю Сі Цзіньпіна, який виступив проти використання ядерної зброї, а також проти загрози її використання", - зазначив Бюхнер.

Як повідомлялося, Шольц здійснив одноденний офіційний візит до Китаю 4 листопада.

Автор: 

Байден Джо (2888) Шольц Олаф (1139)


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Топ коментарі
+9
Миру не буде поки злочинці не будуть покарані . Нехай в своїх вологих розмовах це обговорюють - а саме як сприяти швидкому покаранню !
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06.11.2022 21:37
+7
Саме про це й є "вологі мрії" наших союзників -

справедливий мир це Україна в кордонах 1991 р., контрибуції з рашки на наше відновлення та буйло в Гаазі, отже,

Ми за мир, за мир, за мир,
Трахтор в полі дир-дир-дир 😊
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06.11.2022 22:05
+4
Шольцу не плохо бы поднять вопрос о немецкой компании Wintershall Dea, которая делает белую нефть в россии и является держателем 15% акций нордстрим и досих пор не ушла с россии. Белая нефть или газовый конденсат используется для сушек, которыми бомбят наши города.
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06.11.2022 22:18
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Миру не буде поки злочинці не будуть покарані . Нехай в своїх вологих розмовах це обговорюють - а саме як сприяти швидкому покаранню !
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06.11.2022 21:37 Відповісти
Саме про це й є "вологі мрії" наших союзників -

справедливий мир це Україна в кордонах 1991 р., контрибуції з рашки на наше відновлення та буйло в Гаазі, отже,

Ми за мир, за мир, за мир,
Трахтор в полі дир-дир-дир 😊
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06.11.2022 22:05 Відповісти
Необходимо всегда делать различие между тем, что выставляешь на переговоры о мире, и тем, что будет без них. Заявить, что либо мы заключаем мир в границах 1991-го года с выплатой репарацией и восстановлением ядерного арсенала для его применения при экзистенциальных угрозах, либо мы будем воевать до полного захвата всей расейской *********, включая полную ликвидацию всех правящей хунты. С непрерывным переносом боевых действий на ее территорию, включая рейд в Кенигсберг и захват всей области, атаки на порты и инфраструктуру. Все это будет день и ночь, каждый день, включая грязную бомбу и боевых комаров (собственно, и то, и другое вполне можно реализовать, не вижу ничего смешного), если не будет подписан мир. Должна быть именно такая разница между мирным соглашением и последствиями при его отсутствии. И всегда день и ночь на всех языках мирах о ней доносить, что либо границы 1991, либо вам будет настолько хуже, что пожалейте о том, что еще до сих пор не сдохли.
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06.11.2022 21:45 Відповісти
Некому ставить ультиматумы, Байден не хочет, а шольц не может . Одни бабы в правительстве.
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07.11.2022 13:16 Відповісти
Скільки можна на того словоблуда увагу звертати?
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06.11.2022 22:08 Відповісти
На х-ла? ))
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06.11.2022 23:55 Відповісти
на всіх трьох з цих .... 😉
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07.11.2022 00:26 Відповісти
Шольцу не плохо бы поднять вопрос о немецкой компании Wintershall Dea, которая делает белую нефть в россии и является держателем 15% акций нордстрим и досих пор не ушла с россии. Белая нефть или газовый конденсат используется для сушек, которыми бомбят наши города.
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06.11.2022 22:18 Відповісти
а питання про ракети хочаб 300км не обговорили
ви ж, млять, даєте змогу ***** робити майже все чо воно хоче на відстані в 100 км
концентрує угрупування на території сраної лднри, а ми їх не можем дістати....
тим часом нас ібашать з усіх напрямків.
чи не на часі, вашу мать???
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06.11.2022 22:32 Відповісти
У відкритих джерелах ви не дізнаєтесь і 1% змісту розмови, а тим паче наслідків і рішень до яких вона приведе. Не нервуйте, умови «миру» зрозумілі і прийнятні - кордони 91го, репарацї і т.д
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06.11.2022 22:58 Відповісти
згоден.
але є одно але
Українці померають зараз
інфраструктура руйнується зараз
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06.11.2022 23:02 Відповісти
Можете приїхати в Бучу чи Маріуполь і там голосно закликати до миру.
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07.11.2022 09:57 Відповісти
Треба щоб як Штанмайєр приїхали до Київа та попали під обстріл. Той зразу про формулу забув, а ці зрозуміють що таке «спаведливый мир».
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07.11.2022 10:53 Відповісти
ta vin posydiv u pidvali 2 godyny i odrazu zagovoryv seryozno 😉
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07.11.2022 13:15 Відповісти
Путин, введи ввойска .. в Германию! подари этим мловоблудам ракеты... воздухом, своим ходом... в рамках доброй воли!
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07.11.2022 13:39 Відповісти
Путін в силу свого мазохізму любить стріляти по Києву, коли там присутні іноземні політики. Дивіться. який я крутий, мені ви похер. Судячи по мовчанню ОПи, іранці таки дали задню після введення німцями санкцій. Ось БМП берлін москва пекін, яку так старанно вирощували фрау і її друг вольдемар проти блоків з Америкою дала тріщину, Аятолли визнали поставки дронів ....,
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07.11.2022 13:46 Відповісти
 
 