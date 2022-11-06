Шольц обговорив ситуацію навколо України з Байденом: "Заклик Зеленського до справедливого миру заслуговує на повну підтримку"

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і обговорив з ним ситуацію навколо України та нещодавній візит у КНР.

Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Федеральний канцлер і президент засудили триваючі обстріли з боку Росії цивільної інфраструктури, зокрема об’єктів енергопостачання в Україні. Також ішлося про російські погрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої брудної бомби. Обидва підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в міру своїх можливостей. Заклик президента Зеленського до справедливого миру заслуговує на повну підтримку", - зазначив представник пресслужби.

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За його словами, глава німецького уряду поінформував американського президента про хід і результати своєї поїздки до Пекіна. "Обидва визнали чітку заяву президента Китаю Сі Цзіньпіна, який виступив проти використання ядерної зброї, а також проти загрози її використання", - зазначив Бюхнер.

Як повідомлялося, Шольц здійснив одноденний офіційний візит до Китаю 4 листопада.