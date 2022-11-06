Шольц обговорив ситуацію навколо України з Байденом: "Заклик Зеленського до справедливого миру заслуговує на повну підтримку"
Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і обговорив з ним ситуацію навколо України та нещодавній візит у КНР.
Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Федеральний канцлер і президент засудили триваючі обстріли з боку Росії цивільної інфраструктури, зокрема об’єктів енергопостачання в Україні. Також ішлося про російські погрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої брудної бомби. Обидва підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в міру своїх можливостей. Заклик президента Зеленського до справедливого миру заслуговує на повну підтримку", - зазначив представник пресслужби.
За його словами, глава німецького уряду поінформував американського президента про хід і результати своєї поїздки до Пекіна. "Обидва визнали чітку заяву президента Китаю Сі Цзіньпіна, який виступив проти використання ядерної зброї, а також проти загрози її використання", - зазначив Бюхнер.
Як повідомлялося, Шольц здійснив одноденний офіційний візит до Китаю 4 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
справедливий мир це Україна в кордонах 1991 р., контрибуції з рашки на наше відновлення та буйло в Гаазі, отже,
Ми за мир, за мир, за мир,
Трахтор в полі дир-дир-дир 😊
ви ж, млять, даєте змогу ***** робити майже все чо воно хоче на відстані в 100 км
концентрує угрупування на території сраної лднри, а ми їх не можем дістати....
тим часом нас ібашать з усіх напрямків.
чи не на часі, вашу мать???
але є одно але
Українці померають зараз
інфраструктура руйнується зараз