Окупанти зазнають серйозних втрат на Донеччині, але продовжують гнати мобілізованих і найманців на загибель, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині тривають дуже жорсткі російські атаки.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог зазнає там серйозних втрат, але попри все, попри будь-які втрати продовжує гнати своїх мобілізованих і найманців на загибель. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують цей страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції", - зазначив президент.

Зеленський відзначив бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість та за героїзм при обороні на Авдіївському напрямку.

"Також дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків російських терористичних ударів по Харкову, по Запоріжжю, по містах і громадах Дніпропетровщини, по Миколаєву. Обов’язково виженемо окупантів, обов’язково гарантуємо безпеку всім нашим містам, всім нашим громадам", - наголосив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія концентрує сили й засоби для повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО