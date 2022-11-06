Окупанти зазнають серйозних втрат на Донеччині, але продовжують гнати мобілізованих і найманців на загибель, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині тривають дуже жорсткі російські атаки.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог зазнає там серйозних втрат, але попри все, попри будь-які втрати продовжує гнати своїх мобілізованих і найманців на загибель. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують цей страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції", - зазначив президент.
Зеленський відзначив бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість та за героїзм при обороні на Авдіївському напрямку.
"Також дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків російських терористичних ударів по Харкову, по Запоріжжю, по містах і громадах Дніпропетровщини, по Миколаєву. Обов’язково виженемо окупантів, обов’язково гарантуємо безпеку всім нашим містам, всім нашим громадам", - наголосив глава держави.
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