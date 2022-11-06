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Новини Війна
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Окупанти зазнають серйозних втрат на Донеччині, але продовжують гнати мобілізованих і найманців на загибель, - Зеленський

окупанти

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині тривають дуже жорсткі російські атаки.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог зазнає там серйозних втрат, але попри все, попри будь-які втрати продовжує гнати своїх мобілізованих і найманців на загибель. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують цей страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції", - зазначив президент.

Зеленський відзначив бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість та за героїзм при обороні на Авдіївському напрямку.

"Також дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків російських терористичних ударів по Харкову, по Запоріжжю, по містах і громадах Дніпропетровщини, по Миколаєву. Обов’язково виженемо окупантів, обов’язково гарантуємо безпеку всім нашим містам, всім нашим громадам", - наголосив глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Донецька область (8558)


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06.11.2022 22:11 Відповісти
імперські скрєпи ГУЛАГА зовуть за собою кацапню в преісподню.
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06.11.2022 22:55 Відповісти
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06.11.2022 22:14 Відповісти
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06.11.2022 22:27 Відповісти
Їбаште, ми зробимо усе, щоб вам це вдалося! Слава ЗСУ!
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06.11.2022 22:43 Відповісти
Единственное назначение чмобиков - максимально оттянуть конец путина, чтобы Украина истратила на их уничтожение время и максимальное кол-во снарядов и вооружений.
Т.е. это в прямом смысле мусор и пушечное мясо. Не в фигуральном, а в самом прямом смысле.
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07.11.2022 05:47 Відповісти
Хорошо что совок развалился и мы уже не там.
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07.11.2022 09:15 Відповісти
 
 