За зиму ще 400 тисяч людей можуть переміститись із зони бойових дій, - Верещук
За останні три місяці 135 тисяч людей перемістились із зони бойових дій. Ще щонайменше 400 тисяч людей можуть переміститись за зимовий період.
Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За останні три місяці 135 тисяч людей перемістились із зон, де ведуться бойові дії. Прогнозуємо, що, орієнтовно, до півмільйона людей можуть переміститись ще. Щонайменше 400 тисяч можуть переміститись за зимовий період", - зазначила Верещук.
Вона зауважила, що Івано-Франківська область буде однією із пріоритетних, яка продовжить приймати переселенців.
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Слід реально подумати про обігрв ,дрова,генератори і інші речі,
обрали дебілів у владу, тепер разом з вами адекватні люди страждають
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