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Новини Війна
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За зиму ще 400 тисяч людей можуть переміститись із зони бойових дій, - Верещук

верещук

За останні три місяці 135 тисяч людей перемістились із зони бойових дій. Ще щонайменше 400 тисяч людей можуть переміститись за зимовий період.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За останні три місяці 135 тисяч людей перемістились із зон, де ведуться бойові дії. Прогнозуємо, що, орієнтовно, до півмільйона людей можуть переміститись ще. Щонайменше 400 тисяч можуть переміститись за зимовий період", - зазначила Верещук.

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Вона зауважила, що Івано-Франківська область буде однією із пріоритетних, яка продовжить приймати переселенців.

Автор: 

біженці (1871) переселенці (980) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+4
🤣😆 які дрова нахій-плядь?! багато їжи приготуєшь на дровах? наприклад хліба багато спечешь, щоб прогодувати населення? сильно заправиш вантажівки щоб розвести їжу по супермаркетам? сильно гроші знімешь, якщо банки без електрики??
обрали дебілів у владу, тепер разом з вами адекватні люди страждають
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06.11.2022 22:43
+4
Ти зібрався Києв дровами обігрівати?Евакувція людей куди ?Де там буде тепло ?Чим обігрівати?Чим заправляти?Все інше?Не пиши дурні коментарі !
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06.11.2022 22:48
+3
В мене питання ,до тих що є ще 400 тис плюс є варіанти по Києву почти 3 млн людей навипадок якщо хана всій електромережі,куди всіх 3,5 млн переселите?Вони будуть бити не тільки по київській енергосистемі.
Ви розумієте маштаби? Їжа,тепло,вода втрата роботи ,кошти ,майно?
Слід реально подумати про обігрв ,дрова,генератори і інші речі,
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06.11.2022 22:28
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Папа Римський заявив про велику пошану до російського гуманізму
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06.11.2022 22:16 Відповісти
Те що в Европі й@бнті ми вже знаємо.Европа давно забула як була в гівні.потрібно в Італію запросити бурятів кадирівців якутів сотню танків з дронами а щей хай тисячу ракет ляпнуть по Риму і в резеденцію цього придурка.Подивимься які потім будуть слова про гуманізм.
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06.11.2022 22:30 Відповісти
В мене питання ,до тих що є ще 400 тис плюс є варіанти по Києву почти 3 млн людей навипадок якщо хана всій електромережі,куди всіх 3,5 млн переселите?Вони будуть бити не тільки по київській енергосистемі.
Ви розумієте маштаби? Їжа,тепло,вода втрата роботи ,кошти ,майно?
Слід реально подумати про обігрв ,дрова,генератори і інші речі,
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06.11.2022 22:28 Відповісти
🤣😆 які дрова нахій-плядь?! багато їжи приготуєшь на дровах? наприклад хліба багато спечешь, щоб прогодувати населення? сильно заправиш вантажівки щоб розвести їжу по супермаркетам? сильно гроші знімешь, якщо банки без електрики??
обрали дебілів у владу, тепер разом з вами адекватні люди страждають
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06.11.2022 22:43 Відповісти
Ну судячи з твого комента неадкват як раз ти.Притому ярко виражений і без мізків.
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06.11.2022 22:45 Відповісти
Ти зібрався Києв дровами обігрівати?Евакувція людей куди ?Де там буде тепло ?Чим обігрівати?Чим заправляти?Все інше?Не пиши дурні коментарі !
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06.11.2022 22:48 Відповісти
дебіл, про дрова це ти виблював!
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06.11.2022 22:51 Відповісти
От ти знову показав що ти ДЕБІЛ без мізків !Ще раз для тих хто на бронепоїзді евакуація почти 3,5 людей !Чим обігрівати?Чим кормити на місцях евакуації?Ти розумієшь це баран?
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06.11.2022 23:07 Відповісти
Не парьтесь - Зе везучий. Або запилить відосик партнерам про «світе рятуй»
(сарказм)
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06.11.2022 22:43 Відповісти
Це реальний сарказм на жаль так і буде.Влада не думає наперед це вкорте кажу.
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06.11.2022 22:47 Відповісти
яка передбачлива у нас влада - знали, що буде ще 400 тисяч переселятися і зарані відремонтували для цього дороги. аби з комфортом тікали з рідних місць
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06.11.2022 22:48 Відповісти
Ага, щас, от тільки Верещук і Ко наші мінні поля розмінують...
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06.11.2022 23:03 Відповісти
є кілька мільйонів готових до переселення до верещучки, клована, лисого, пікалова, олі шльопки, потапа сцикуна та інших підарів від влади зелених покидьків... приймайте
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07.11.2022 01:37 Відповісти
Те ты как всегда к переселенцам и эвакуации никаким боком.... Нах ты вообще нужна? Только *******?
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07.11.2022 06:14 Відповісти
В Буковель їх поселіть. Верещук - це найбільш безтолковий міністр. Тільки констатує факти. Позитивного впливу на події нуль
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07.11.2022 07:07 Відповісти
Відправляй їх відразу в луганду, руzкаїзичні злидні вже надоїли штокают і какают
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07.11.2022 08:20 Відповісти
 
 