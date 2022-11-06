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Новини Війна
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Папа Римський Франциск хотів зустрітися з Путіним після початку повномасштабної війни, але Лавров відмовив

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск хотів зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 25 лютого і навіть поїхав домовлятися до російського посольства на наступний день після початку повномасштабної війни.

У Vatican News з посиланням на заяву Папи додали, що він вирішив поговорити на цю тему з російським послом, якого вважає "доброю людиною", передає Цензор.НЕТ.

Папа нагадав про те, що наступного дня після початку війни він поїхав до російського посольства, щоби "поговорити з послом, який є доброю людиною".

"Я знаю його вже шість років, відколи він приїхав. Він є гуманістом. Пригадую коментар, який він тоді мені залишив: "Nous sommes tombés dans la dictature de l’argent" (ми потрапили в диктатуру грошей), говорячи про цивілізацію", – згадував Святіший Отець, зазначивши, що при цій нагоді він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба.

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"Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно", – додав він.

"Але відтоді наш інтерес був великий. Я двічі [тричі. – примітка Vatican News] говорив по телефону з президентом Зеленським; дещо більше із послом. Триває праця над зближенням, щоби знайти вирішення. Також і Святий Престол чинить те, що повинен стосовно полонених, тощо. Йдеться про речі, які завжди робляться, і які Святий Престол завжди чинив. А далі – проповідування миру", – сказав Папа.

Автор: 

Папа Римський (321) путін володимир (23869) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+24
Папа, який говорить про найвищу цінність життя, не осуджуючи очевидних убивць , гівнюк... Старий гандон бачить великий гуманізм російського народу , але сліпий до відвертого геноциду українського....
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06.11.2022 23:25
+15
Цитата:

"Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" (дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити") - ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо…бо російський народ - це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - сказав Франциск."

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/6/7375234

У папи деменція? Він дебіл? Який, в дідька, "російський народ"? На території параші мешкає кілька десятків поневолених народів і народностей, невже Берґоґліо цього не знає?

Чи може просто калитка Bank of Vatican щедро наповнюється газпромом?
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06.11.2022 23:10
+13
ще ніколи добре слово до скаженої собаки не вилікувало ту собаку від сказу. А от влучний постріл з дробовика вирішує проблему в один момент.
шо вони носяться з тим достоєвським? хай папа краще старий завіт почитає. про вавілонську блудницю, про содом і гомору. ото все якраз буде про москалів. Ще й додати прийдеться до біблії. Бо гріхів там не міряно.
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06.11.2022 23:37
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але Лавров відмовив
=============
іноагент икстриміськой арганізациі с вражескім капіталом і фінансірованієм.І что нємаловажно-потенціальний агалтєлий русафоб! Но єта нє точно.
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06.11.2022 23:06 Відповісти
Папа на одній хвилі з путіним, бо підофіли
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06.11.2022 23:09 Відповісти
Цитата:

"Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" (дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити") - ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо…бо російський народ - це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - сказав Франциск."

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/6/7375234

У папи деменція? Він дебіл? Який, в дідька, "російський народ"? На території параші мешкає кілька десятків поневолених народів і народностей, невже Берґоґліо цього не знає?

Чи може просто калитка Bank of Vatican щедро наповнюється газпромом?
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06.11.2022 23:10 Відповісти
папа- совкодрочер звичайний задоларовий.
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06.11.2022 23:12 Відповісти
В базу "Миротворця" того папіка.
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06.11.2022 23:11 Відповісти
Ще б через років десять про це признався
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06.11.2022 23:16 Відповісти
кто то передайте Папе, что среди российских чиновников нет "гуманистов" по определению!
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06.11.2022 23:20 Відповісти
параша послала попа н@хер
то вирішив до₴батися до України
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06.11.2022 23:21 Відповісти
ну, не знаю. Если путин отказал, то можно с мадуро встретиться. На худой конец - с лукашенко.
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06.11.2022 23:25 Відповісти
Папа, який говорить про найвищу цінність життя, не осуджуючи очевидних убивць , гівнюк... Старий гандон бачить великий гуманізм російського народу , але сліпий до відвертого геноциду українського....
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06.11.2022 23:25 Відповісти
Лавров - плохой! Лишил путина папского миньета.
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06.11.2022 23:28 Відповісти
Були б в Кім Чен Ина гроші - зараз їздив би верхи на Папі.
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06.11.2022 23:31 Відповісти
ще ніколи добре слово до скаженої собаки не вилікувало ту собаку від сказу. А от влучний постріл з дробовика вирішує проблему в один момент.
шо вони носяться з тим достоєвським? хай папа краще старий завіт почитає. про вавілонську блудницю, про содом і гомору. ото все якраз буде про москалів. Ще й додати прийдеться до біблії. Бо гріхів там не міряно.
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06.11.2022 23:37 Відповісти
А чи не бажає папа приїхати до Києва, наприклад, зустрітися із вірянами, підтримати, помолитися за мир?
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07.11.2022 00:07 Відповісти
Ні, не бажає.
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07.11.2022 08:01 Відповісти
ПОХ-папіку на Україну - рветься припасти до щедрої руки" великого гуманіста *****"
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07.11.2022 01:33 Відповісти
 
 