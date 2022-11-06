Папа Римський Франциск хотів зустрітися з Путіним після початку повномасштабної війни, але Лавров відмовив

Папа Римський Франциск хотів зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 25 лютого і навіть поїхав домовлятися до російського посольства на наступний день після початку повномасштабної війни.

У Vatican News з посиланням на заяву Папи додали, що він вирішив поговорити на цю тему з російським послом, якого вважає "доброю людиною", передає Цензор.НЕТ.

Папа нагадав про те, що наступного дня після початку війни він поїхав до російського посольства, щоби "поговорити з послом, який є доброю людиною".

"Я знаю його вже шість років, відколи він приїхав. Він є гуманістом. Пригадую коментар, який він тоді мені залишив: "Nous sommes tombés dans la dictature de l’argent" (ми потрапили в диктатуру грошей), говорячи про цивілізацію", – згадував Святіший Отець, зазначивши, що при цій нагоді він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба.

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"Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно", – додав він.

"Але відтоді наш інтерес був великий. Я двічі [тричі. – примітка Vatican News] говорив по телефону з президентом Зеленським; дещо більше із послом. Триває праця над зближенням, щоби знайти вирішення. Також і Святий Престол чинить те, що повинен стосовно полонених, тощо. Йдеться про речі, які завжди робляться, і які Святий Престол завжди чинив. А далі – проповідування миру", – сказав Папа.