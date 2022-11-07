Радник Байдена Салліван веде переговори з Кремлем для запобігання ескалації, - WSJ

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван останніми місяцями веде конфіденційні переговори з помічником президента РФ у міжнародних справах Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Радник із національної безпеки Джейк Салліван перебуває в контакті з помічником Путіна з міжнародних справ Юрієм Ушаковим. Салліван також спілкувався зі своїм прямим контрпартнером у Росії Миколою Патрушевим", - зазначає видання.

За даними джерел WSJ, метою переговорів було запобігання ескалації в Україні, зокрема загрози з використання Росією ядерної зброї. Також, за даними видання, метою було зберегти канали зв’язку між США та РФ відкритими, а не обговорювати врегулювання війни в Україні.

Декілька офіційних осіб США заявили, що Салліван відомий в адміністрації тим, що наполягає на лінії зв’язку з Росією, хоча інші високопоставлені політики вважають, що переговори в нинішньому дипломатичному та військовому середовищі не будуть плідними.

Також читайте: США нададуть Україні допомогу, необхідну для визволення Херсона, - Салліван