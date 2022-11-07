Радник Байдена Салліван веде переговори з Кремлем для запобігання ескалації, - WSJ
Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван останніми місяцями веде конфіденційні переговори з помічником президента РФ у міжнародних справах Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
"Радник із національної безпеки Джейк Салліван перебуває в контакті з помічником Путіна з міжнародних справ Юрієм Ушаковим. Салліван також спілкувався зі своїм прямим контрпартнером у Росії Миколою Патрушевим", - зазначає видання.
За даними джерел WSJ, метою переговорів було запобігання ескалації в Україні, зокрема загрози з використання Росією ядерної зброї. Також, за даними видання, метою було зберегти канали зв’язку між США та РФ відкритими, а не обговорювати врегулювання війни в Україні.
Декілька офіційних осіб США заявили, що Салліван відомий в адміністрації тим, що наполягає на лінії зв’язку з Росією, хоча інші високопоставлені політики вважають, що переговори в нинішньому дипломатичному та військовому середовищі не будуть плідними.
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https://youtu.be/CjDyGm5NeV4
на той пресс-конференции он и Ермак не сказали, что обсуждали и «переговоры» с парашей.
Саливан также НЕ сказал, что целью Украины он считает Победу.
не сказал ничего о том, когда заработает ленд Лиз.
когда будут поставлены самолеты и абрамсы...
Саливан это Саливан.
- бо перший, разом з зезграєю щурів, давно довів своє зрадництво;
- а Салліван - представник не трампа, а Байдена, розумієте різницю?!
passive gay?
Просто нагадаю. Це лютий 2021 року. До вторгнення рівно 1 рік. Зеленський свідомо розвалює армію, руйнує оборонку, садить у тюрми бойових офіцерів, створює фатальний некомплект у бригадах. Але навіть неукомплектовані бригади дуже швидко можна заповнити, як це і сталося в перші дні масованого вторгнення. І тому у владі заговорили про заміну прихованого скорочення армії повноцінним. Цілий ряд підрозділів встигли повністю скоротити. Серед них були й ті, які прикривали Київ з півночі.
Але скорочення армії - річ у народі не популярна. Опозиція підняла гул у Верховній Раді. Процес остаточного знищення армії забуксував. Тоді почалася брутальна антиармійська кампанія. Очорнювати всю армію було ризиковано, тому атаку спрямували на узагальнений образ українського бійця. В той час вийшло багато програм і новинних випусків із гидотним паплюженням людей, які захищали Україну. А суспільству вкидували думку, як багато можна б ще побудувати, а натомість стільки зайвих грошей іде на ці ЗСУ.
Тут кадри, як найогидніша та найпродажніша медіа-хвойда України обливає брудом наших захисників. І, що головне, саме те, що вона розказує в цьому епізоді - суцільна московська брехня. До речі, слуги для отаких медіа-хвойд біля двох мільярдів украдених у армії й людей гривень на наступний рік заклали.
А також проведення там демілітарізації, денацифікаціі, демократизації, на кшталт у Німеччині, - після другої світової війни.
"Не залишайте своїх ворогів живими,
вони можуть вам помститись"
Нікколо Макіавеллі
Разрушенная энергосеть Украины?
А ведь ещё летом США говорили:
"Не делайте этого, иначе будет ай-я-яй!"
Где этот айяй дальность 300-500 км?
А найкращий дипломат - Залужний із своїм Генеральним "дипкорпусом" та службовцями ЗСУ!
Он плотно связан с ОПЗЖ, имеет крупный бизнес в нашей стране. Эта ватная мразь распространяет антиукраинские настроения среди спортсменов, ворует деньги из бюджета и у ребят-спортсменов, открыто выступает против независимости Украины.
Хотя Кулеба не глупый парень и не был замечен в про Российской позиции как Ермак.
Почему везде Ермак ???!!