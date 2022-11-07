УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12150 відвідувачів онлайн
Новини Війна
21 445 57

Радник Байдена Салліван веде переговори з Кремлем для запобігання ескалації, - WSJ

джейк,салліван

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван останніми місяцями веде конфіденційні переговори з помічником президента РФ у міжнародних справах Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Радник із національної безпеки Джейк Салліван перебуває в контакті з помічником Путіна з міжнародних справ Юрієм Ушаковим. Салліван також спілкувався зі своїм прямим контрпартнером у Росії Миколою Патрушевим", - зазначає видання.

За даними джерел WSJ, метою переговорів було запобігання ескалації в Україні, зокрема загрози з використання Росією ядерної зброї. Також, за даними видання, метою було зберегти канали зв’язку між США та РФ відкритими, а не обговорювати врегулювання війни в Україні.

Декілька офіційних осіб США заявили, що Салліван відомий в адміністрації тим, що наполягає на лінії зв’язку з Росією, хоча інші високопоставлені політики вважають, що переговори в нинішньому дипломатичному та військовому середовищі не будуть плідними.

Також читайте: США нададуть Україні допомогу, необхідну для визволення Херсона, - Салліван

Автор: 

Патрушев Микола (65) росія (65346) США (23032) Салліван Джейк (294) переговори з Росією (1098)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
No fucking negotiations - you give them an inch, they'll take a mile.
показати весь коментар
07.11.2022 02:01
+22
https://t.me/Chornovil_official/9848

Просто нагадаю. Це лютий 2021 року. До вторгнення рівно 1 рік. Зеленський свідомо розвалює армію, руйнує оборонку, садить у тюрми бойових офіцерів, створює фатальний некомплект у бригадах. Але навіть неукомплектовані бригади дуже швидко можна заповнити, як це і сталося в перші дні масованого вторгнення. І тому у владі заговорили про заміну прихованого скорочення армії повноцінним. Цілий ряд підрозділів встигли повністю скоротити. Серед них були й ті, які прикривали Київ з півночі.

Але скорочення армії - річ у народі не популярна. Опозиція підняла гул у Верховній Раді. Процес остаточного знищення армії забуксував. Тоді почалася брутальна антиармійська кампанія. Очорнювати всю армію було ризиковано, тому атаку спрямували на узагальнений образ українського бійця. В той час вийшло багато програм і новинних випусків із гидотним паплюженням людей, які захищали Україну. А суспільству вкидували думку, як багато можна б ще побудувати, а натомість стільки зайвих грошей іде на ці ЗСУ.

Тут кадри, як найогидніша та найпродажніша медіа-хвойда України обливає брудом наших захисників. І, що головне, саме те, що вона розказує в цьому епізоді - суцільна московська брехня. До речі, слуги для отаких медіа-хвойд біля двох мільярдів украдених у армії й людей гривень на наступний рік заклали.
показати весь коментар
07.11.2022 05:15
+19
Какая нахер эскалация? У американцев только на 18 полодках 154 томагавка в каждой. Суммарный залп 2300 ракет. Амеры их в пыль сотрут и без ЯО
показати весь коментар
07.11.2022 02:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
No fucking negotiations - you give them an inch, they'll take a mile.
показати весь коментар
07.11.2022 02:01 Відповісти
Опять зрада. Вы бы хоть узнали про лендлиз а потом кудахкали
показати весь коментар
07.11.2022 08:07 Відповісти
Певно, то козачок засланий.
показати весь коментар
07.11.2022 09:00 Відповісти
Руссскій воєнний корабль іді *****!
показати весь коментар
07.11.2022 08:58 Відповісти
Промолчал бы и никто бы не понял, шо ты дол...б
показати весь коментар
07.11.2022 09:26 Відповісти
Теперь понятно зачем Саливан приезжал в Киев!

https://youtu.be/CjDyGm5NeV4

на той пресс-конференции он и Ермак не сказали, что обсуждали и «переговоры» с парашей.

Саливан также НЕ сказал, что целью Украины он считает Победу.
не сказал ничего о том, когда заработает ленд Лиз.
когда будут поставлены самолеты и абрамсы...

Саливан это Саливан.
показати весь коментар
07.11.2022 14:51 Відповісти
Or, maybe, and just maybe they're playing their special card?
показати весь коментар
07.11.2022 14:56 Відповісти
Какая нахер эскалация? У американцев только на 18 полодках 154 томагавка в каждой. Суммарный залп 2300 ракет. Амеры их в пыль сотрут и без ЯО
показати весь коментар
07.11.2022 02:02 Відповісти
І "Козирь"(єрмак) і Салліван підозрюються у лояльнсті до кремля.
показати весь коментар
07.11.2022 05:13 Відповісти
"Підозрюються" виключно дурнями:
- бо перший, разом з зезграєю щурів, давно довів своє зрадництво;
- а Салліван - представник не трампа, а Байдена, розумієте різницю?!
показати весь коментар
07.11.2022 08:10 Відповісти
Шурик, не надо ля-ля про Трампа. Он лебший друг ху&ла
показати весь коментар
07.11.2022 14:55 Відповісти
Так, вони це можуть, але чи стануть?
показати весь коментар
07.11.2022 07:58 Відповісти
Таємні переговори? Це все, що треба знати про адміністрацію Байдена.
показати весь коментар
07.11.2022 02:02 Відповісти
Это вбросы. Вчера и сегодня просто масса их. Хотя Салливан все четко обозначил, раша должна свалить из Украины
показати весь коментар
07.11.2022 02:04 Відповісти
якщо ми про них прочитали в ЗМІ - то може не такі вже і таємні?
показати весь коментар
07.11.2022 03:25 Відповісти
Таємним може бути зміст переговорів.
показати весь коментар
07.11.2022 05:15 Відповісти
ага, а при трумпе были бы открыте брачные игры
показати весь коментар
07.11.2022 04:04 Відповісти
Ви завжди обговорюєте "подію" що не сталась? Чудова тактика наводити тінь на тин
показати весь коментар
07.11.2022 05:41 Відповісти
Чи не в Києві відбуваються ці переговори, під ширмою комісії Саліван-Єрмак
показати весь коментар
07.11.2022 02:14 Відповісти
Джейк Салліван перебуває в контакті Джерело:

passive gay?
показати весь коментар
07.11.2022 02:41 Відповісти
Консерва кремлевская уже давно было о етом говне все ясно. Ну и как получилось избежать ескалации то что рашисты пол Украины разбомбили? Если бы не ВСУ то сейчас в Украине миллионы трупов было бы с такими сраными переговорщиками как Саливан
показати весь коментар
07.11.2022 02:59 Відповісти
Трупов итак выше головы. Но об этом забывают все переговорщики.
показати весь коментар
07.11.2022 03:17 Відповісти
Тупий Салліван ніяк не заспокоїться. Лаври Обами спокою не дають?
показати весь коментар
07.11.2022 03:22 Відповісти
А я гадаю, якого він до зелупи приїхав.
показати весь коментар
07.11.2022 04:06 Відповісти
Так це вони вдвох придумали такий ******** план.
показати весь коментар
07.11.2022 05:20 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/9848

Просто нагадаю. Це лютий 2021 року. До вторгнення рівно 1 рік. Зеленський свідомо розвалює армію, руйнує оборонку, садить у тюрми бойових офіцерів, створює фатальний некомплект у бригадах. Але навіть неукомплектовані бригади дуже швидко можна заповнити, як це і сталося в перші дні масованого вторгнення. І тому у владі заговорили про заміну прихованого скорочення армії повноцінним. Цілий ряд підрозділів встигли повністю скоротити. Серед них були й ті, які прикривали Київ з півночі.

Але скорочення армії - річ у народі не популярна. Опозиція підняла гул у Верховній Раді. Процес остаточного знищення армії забуксував. Тоді почалася брутальна антиармійська кампанія. Очорнювати всю армію було ризиковано, тому атаку спрямували на узагальнений образ українського бійця. В той час вийшло багато програм і новинних випусків із гидотним паплюженням людей, які захищали Україну. А суспільству вкидували думку, як багато можна б ще побудувати, а натомість стільки зайвих грошей іде на ці ЗСУ.

Тут кадри, як найогидніша та найпродажніша медіа-хвойда України обливає брудом наших захисників. І, що головне, саме те, що вона розказує в цьому епізоді - суцільна московська брехня. До речі, слуги для отаких медіа-хвойд біля двох мільярдів украдених у армії й людей гривень на наступний рік заклали.
показати весь коментар
07.11.2022 05:15 Відповісти
можно продолжить --- отвод войск в даунбасе . ракетная программа ..кровавого пастора.. была закатана в асфальт . пропогандоны г+г вешали лапшу что вторжения не будет . что ***** блефует . а суды над генералами верх предательства Украины высшим руководством . беня пархатый судится с государством чтобы бобло отжать . а зеленые ублюдки судят генералов . КРИВОНОСА таскали за то что не дал рашистам в жулянах десант высадить . машины блин без разрешения использовал --- а татарова дружбана мыкытася дбр ..не видит.. КАК УЖЕ ЗАхлЕБАЛИ ЭТИ ЗЕЛЕНЫЕ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ --- натахе масейчук еще один орден надо нацепить и все будет ..нэ на часи..
показати весь коментар
07.11.2022 10:59 Відповісти
Що іще має статися, щоб офіційні особи Білого дому називали війну війною? Чи так пан Салліван, відомий договірник, хоче кремлю приємно зробити? "Пан Салліван розмовляв з керівництвом України, закликаючи їх публічно засвідчити свою готовність вирішити конфлікт". І якщо хтось іще не зрозумів "конфлікт вплинув на світові ціни на нафту та продовольство". Ширше треба думати, маштабніше https://www.wsj.com/articles/senior-white-house-official-involved-in-undisclosed-talks-with-top-putin-aides-11667768988
показати весь коментар
07.11.2022 06:08 Відповісти
А почему этот задник не вёл переговоры с Бен Ладоном, или с Хусейном ***** , а шо такое , шо за подвійні стандарти ,. Демократию , надо защищать с кулаками . . Надо напомнить Салевану ,что это расия , напала на Украину , а не наоборот.
показати весь коментар
07.11.2022 06:38 Відповісти
Думаю, найкраще було б довести/підвести Росію до підписання акту про її повну і безумовну капітуляцію.
А також проведення там демілітарізації, денацифікаціі, демократизації, на кшталт у Німеччині, - після другої світової війни.
показати весь коментар
07.11.2022 07:14 Відповісти
Це не найкраще, а єдиний варіант:

"Не залишайте своїх ворогів живими,
вони можуть вам помститись"
Нікколо Макіавеллі
показати весь коментар
07.11.2022 07:35 Відповісти
Демократизацію андрофагів? Ви це серйозно?
показати весь коментар
07.11.2022 08:02 Відповісти
США поджали хвост и Селиван заискивает перед Кремлем... - Путин добился своего через тотальное уничтожение городов и сел Украины?
показати весь коментар
07.11.2022 07:37 Відповісти
*****, как же вы достали...
показати весь коментар
07.11.2022 08:09 Відповісти
саліван проруснявая гнида, якій треба заборонити в'їзд і масовано обкласти ху@ми в ЗМі.
показати весь коментар
07.11.2022 07:53 Відповісти
салливан этот всегда страдал **************, хорошо что там есть еще и другая группа советников которая периодически остужает его пыл
показати весь коментар
07.11.2022 07:55 Відповісти
Зеленский поблагодарил Салливана за поддержку Украины и вручил ему орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени, которым он был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
показати весь коментар
07.11.2022 07:56 Відповісти
Ескалації, *****? А обстріли України кацапами з чого тільки можна, то хіба не ескалація?!!
показати весь коментар
07.11.2022 08:03 Відповісти
Це специфічна мова дипломатичного словоблуддя. По-народному такий спосіб спілкування називається розтікатись соплями по древку, або наплести сім мішків гречаної вовни
показати весь коментар
07.11.2022 08:35 Відповісти
Америка сейчас расколота до такой степени, что для республиканцев Байден и его партия гораздо большие враги, чем ***** или даже Китай. Ситуация практически войны. Лютая ненависть друг с другу. Экономика в жопе, инфляция, десятки миллионов упертых, для которых Трамп - бог и останется им, что бы он ни сделал и какой бы глупости ни сказал. Практически религиозный культ. Во вторник Байден станет хромой уткой, потеряв обе палаты. На этом фоне обвинения в том, что демократы тратят кучу ( а уже потратили в десять раз больше, чем ЕС и Великобритания вместе) денег на войну, которой не видно конца убийственны для демократов. А конца не видно, потому что оружие, которое могло бы по-настоящему переломить войну США поставлять не будут: боятся ядерного удара и что в этом случае трамписты все-таки возьмут штурмом Капитолий, и не только. Америка мощнее в военном смысле, безусловно. Но болевой порог куда ниже, и власть значительно более уязвима, чем в диктатуре с послушным населением. Поэтому конечно они имеют контакты, все время.
показати весь коментар
07.11.2022 08:38 Відповісти
И толку с контактів?
Разрушенная энергосеть Украины?
А ведь ещё летом США говорили:
"Не делайте этого, иначе будет ай-я-яй!"

Где этот айяй дальность 300-500 км?
показати весь коментар
07.11.2022 10:50 Відповісти
"проє...алі" за аферистовичем
показати весь коментар
07.11.2022 14:51 Відповісти
все що украхнському народові потрібно знати,що американський прорашистський Селіван,рашистські Парушев і Ушаков.та від України "зелені" єрмак і "зе" ,не є той набір дипломатії.котра за повне визволення території України від рашистської окупації,скоріше це є прихильники досягти тимчасового перемир'я за рахунок відмови України від своїх де-яких територій.Наприклад Криму і Донбасу.
показати весь коментар
07.11.2022 09:17 Відповісти
Найкраща риба - ковбаса,
А найкращий дипломат - Залужний із своїм Генеральним "дипкорпусом" та службовцями ЗСУ!
показати весь коментар
07.11.2022 10:53 Відповісти
Они не понимают наивные что любые уступки только увеличивают аппетит людоеда.
показати весь коментар
07.11.2022 09:56 Відповісти
протухшая кремлевская консерва!
показати весь коментар
07.11.2022 11:59 Відповісти
Его совет Украине заморозьте конфликт. Лишь бы не было ядерного удара. А точнее лишь бы США не влазило в войну. Манипуляции Кремля хавают и США и Европа.
показати весь коментар
07.11.2022 12:04 Відповісти
Почему до сих пор не объявлен в международный розыск, не внесен в санкционный список бывший Президент федерации бокса Украины - бандит и сепаратист Владимир Продивус?
Он плотно связан с ОПЗЖ, имеет крупный бизнес в нашей стране. Эта ватная мразь распространяет антиукраинские настроения среди спортсменов, ворует деньги из бюджета и у ребят-спортсменов, открыто выступает против независимости Украины.
показати весь коментар
07.11.2022 12:07 Відповісти
ФІЛЬМ РЕЖИСЕРА ДЖЕЙКА САЛЛІВАНА "СПАСТІ РЯДОВОГО ЛІЛІПУТІНА"
показати весь коментар
07.11.2022 13:41 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 13:44 Відповісти
Из процесса общения с американской стороной во время приезда саливана был полностью выброшен МИД Украины.

Хотя Кулеба не глупый парень и не был замечен в про Российской позиции как Ермак.

Почему везде Ермак ???!!
показати весь коментар
07.11.2022 15:03 Відповісти
Салливан просто еще один западный идиот. Какой то 1% должен же быть среди вменяемых политиков. Но это решаемо, его идиотизм направили в полезное русло, тоже неплохо
показати весь коментар
07.11.2022 23:55 Відповісти
 
 