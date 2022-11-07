На південному напрямку ЗСУ знищили 14 окупантів, пункт управління БпЛА та 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"
За минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативні вильоти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь" у Facebook.
"Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах", - йдеться в повідомленні.
Орієнтовні втрати окупантів протягом бойового дня - 14 людей, 3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується.
Також за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів із 200 військових, завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.
В Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування дамби Каховської ГЕС.
Корабельний склад РФ в Чормому морі, як і раніше, складається із 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія.
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