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На південному напрямку ЗСУ знищили 14 окупантів, пункт управління БпЛА та 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

рф

За минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативні вильоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь" у Facebook.

"Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовні втрати окупантів протягом бойового дня - 14 людей, 3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується.

Також за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів із 200 військових, завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.

В Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування дамби Каховської ГЕС.

Корабельний склад РФ в Чормому морі, як і раніше, складається із 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морські піхотинці знищили 7 російських військових, танк та три гармати. ІНФОГРАФІКА

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армія рф (17526) знищення (7334) ЗСУ (7588)


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Там взагалі то велика бавовна в Донецьку!!! Вже кілька годин палає управління залізниці, пишуть про шість ракетних попадань по місту. І по всьому Донбасу активно працює ППО!!!
А цензор спить...
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07.11.2022 06:39 Відповісти
Скоро, хаймарси на лівий берег можна слати і 100% буде купа 200-х орків. Наперлось їх в Таврію як саранчі. Усі ферми цим скотом забиті, усті пусті і не тільки будинки заселені. Да, є ще наші люди там, не усі мають змого виїхати.
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07.11.2022 07:11 Відповісти
Я уже писала декілька разів, та і аналіз редактора є,що для артилерії потрібно 20 км пройти і тільки тоді начнеться Хто не заховався я не винний
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07.11.2022 07:35 Відповісти
Прекрасно що Орки втратили склади з ************, тому що наші хлопці бачать куди вони ціляться, а не просто дзьобом клац-клац як кацапи.
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07.11.2022 07:20 Відповісти
 
 