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Кремль не зможе примусити Київ до переговорів за допомогою ядерних погроз, - ISW

рф,зброя,ядерна

Кремль може продовжувати "ядерні ігри", щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну, але не зможе змусити Київ до переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"За оцінками Інституту, застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним, і Кремль наразі вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики", - йдеться в повідомленні.

Аналітики звертають увагу на те, що ядерні погрози Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України продовжувати протистояти російському вторгненню.

"Україна та її міжнародні прихильники чітко дали зрозуміти, що вони не погодяться на переговори під дулом пістолета і не відмовляться від суверенного права України на свої території", - кажуть в ISW.

У звіті говориться, що Кремль, ймовірно, в приватному порядку роз'яснив свою "ядерну політику" з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Зокрема, американські та союзницькі офіційні особи повідомили, що радник з національної безпеки США Джейк Салліван контактував з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Радбезу Миколою Патрушевим, намагаючись зменшити ризик застосування ядерної зброї.

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін також зазначив 26 жовтня, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив кілька дзвінків своїм колегам, запевняючи їх, що Росія не зацікавлена у використанні ядерної зброї у війні.

Китай також міг відіграти певну роль у тиску на Кремль з метою зменшення його ядерних загроз. Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив 4 листопада, що "міжнародне співтовариство повинно ... спільно протистояти застосуванню або загрозам застосування ядерної зброї, виступати за те, щоб ядерна зброя не застосовувалася і ядерні війни не велися, щоб запобігти ядерній кризі в Євразії". Міністр оборони Китаю Вей Фенхе, ймовірно, висловив подібну думку Шойгу під час телефонної розмови 26 жовтня.

Також читайте: Ядерний удар по Україні буде "червоною лінією", - Шольц

Автор: 

росія (65379) ядерна зброя (1156) ядерна безпека (565)


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Топ коментарі
+7
Путіну в край потрібні переговори до 15 листопада, він задіяв для цього все, що міг і бомбардування всієї України, (і це ще не кінець) і боягузливого Маска, і Папу Франциска, і Саліван підключився і старий педофіл Берлусконі. І Ердогану він невідомо, що пообіцяв за переговори з Україною. А не виходить і ботокс потік...
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07.11.2022 07:06
+6
переговоры о чем? Если только оккупант уйдет с территории Украины, тогда можно договариваться о репарациях.
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07.11.2022 06:54
+6
Україна просто готується до усіх перебігів війни. Навчаються, забезпечуються,
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07.11.2022 07:22
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переговоры о чем? Если только оккупант уйдет с территории Украины, тогда можно договариваться о репарациях.
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07.11.2022 06:54 Відповісти
Путіну в край потрібні переговори до 15 листопада, він задіяв для цього все, що міг і бомбардування всієї України, (і це ще не кінець) і боягузливого Маска, і Папу Франциска, і Саліван підключився і старий педофіл Берлусконі. І Ердогану він невідомо, що пообіцяв за переговори з Україною. А не виходить і ботокс потік...
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07.11.2022 07:06 Відповісти
Україна просто готується до усіх перебігів війни. Навчаються, забезпечуються,
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07.11.2022 07:22 Відповісти
Інститут вивчення війни,постійно каже те,що і так відомо,або вже давно обговорювалося,або просто ймовірності.
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07.11.2022 07:53 Відповісти
Вот вам переговоры )
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07.11.2022 10:33 Відповісти
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07.11.2022 10:36 Відповісти
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07.11.2022 10:37 Відповісти
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07.11.2022 10:40 Відповісти
Украинский беспилотник "ACE ОNE"
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07.11.2022 11:36 Відповісти
 
 