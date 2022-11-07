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Уночі росіяни завдали ударів із "Градів" і важкої артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах на Дніпропетровщині

дніпропетровщина

Уночі окупанти обстріляли Нікопольський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій.

Люди неушкоджені. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів ніч минула під звуки сирени, але без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська з РСЗВ та важкої артилерії 8 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28687) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3775)


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Тварюки кiнченi, вже нема сил це читати.
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07.11.2022 07:29 Відповісти
хоть ответку давали бы по территории. с которой прилетает
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07.11.2022 07:34 Відповісти
 
 