Уночі росіяни завдали ударів із "Градів" і важкої артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах на Дніпропетровщині

Уночі окупанти обстріляли Нікопольський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій.



Люди неушкоджені. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в решті районів ніч минула під звуки сирени, але без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

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