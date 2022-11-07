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Окупанти в Каховці шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, під тортурами "вибивають" свідчення у затриманих, - Генштаб

рф,окупанти,арміярф

Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"У населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами "вибивають" покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 8 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17526) Генштаб ЗС (6635) Каховка (125) Херсонська область (5795)


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І луснув світ на пополам, димить розлом.
І ллється кров I йде вiйна добра з х::йлом.
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07.11.2022 07:50 Відповісти
 
 