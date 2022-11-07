Окупанти в Каховці шукають диверсійні групи та коригувальників вогню, під тортурами "вибивають" свідчення у затриманих, - Генштаб
Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"У населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами "вибивають" покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ллється кров I йде вiйна добра з х::йлом.