За добу окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу окупаційні війська РФ вбили 1 цивільного жителя в Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 6 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Бахмуті.



Ще 5 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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