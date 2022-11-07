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Понад 30 убитих, до 15 поранених: ЗСУ уразили підрозділ батальйону "Ахмат" у Лисичанську, - Генштаб

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За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Горлівка Донецької області, завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 - отримали ушкодження. В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 – пораненими різного ступеня тяжкості. В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону "Ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6635) Лисичанськ (315) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+41
Где-то овдовели овцы...
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07.11.2022 08:32
+16
Ахмат в могилі.
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07.11.2022 08:29
+16
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07.11.2022 08:36
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Ахмат в могилі.
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07.11.2022 08:29 Відповісти
Ахмат чай - сила!
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07.11.2022 08:32 Відповісти
Жи эсть Доон!
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07.11.2022 08:32 Відповісти
Где-то овдовели овцы...
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07.11.2022 08:32 Відповісти
Но заблеяли бараны!
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07.11.2022 11:03 Відповісти
х..нький чай "ахмат дон"
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07.11.2022 08:33 Відповісти
Гарні новини під чашечку кави і шматочком сиру)))))
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07.11.2022 08:36 Відповісти
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07.11.2022 08:36 Відповісти
Главное, что их любимые ослицы не пострадали.
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07.11.2022 08:50 Відповісти
піду випю чаю
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07.11.2022 08:54 Відповісти
С рижским бальзамом - самое то.
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07.11.2022 08:57 Відповісти
ЗСУ утилізує кацапсько-кадирівську нечисть
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07.11.2022 09:00 Відповісти
Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут она зарыдает...
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07.11.2022 09:04 Відповісти
Поди там и кацапов зацепило...
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07.11.2022 09:07 Відповісти
Ахмат- могила.
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07.11.2022 09:37 Відповісти
Ахмат - сила!

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07.11.2022 09:43 Відповісти
✙ Black friday 13 ✙

@Wandere51226593

·

https://twitter.com/Wandere51226593/status/1589479358565343233 3 год

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07.11.2022 09:49 Відповісти
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07.11.2022 10:09 Відповісти
 
 