Понад 30 убитих, до 15 поранених: ЗСУ уразили підрозділ батальйону "Ахмат" у Лисичанську, - Генштаб

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Горлівка Донецької області, завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 - отримали ушкодження. В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 – пораненими різного ступеня тяжкості. В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону "Ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом", - йдеться в повідомленні.

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